Стадион: Wutaishan Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:0
18' Не забитый пенальтиВэй Ши-Хао
0:1
44' ГолВэй Ши-Хао
0:2
67' ГолФелипе
1:2
82' ГолHonglin Dong
90' Желтая карточкаEnming Sun
90' Желтая карточкаТан Синь
90' Желтая карточкаЦзянь Тао
90'+9
Ход матча
18'
0:0
44'
0:1
72'
79'
79'
82'
1:2
88'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
21
Yuxi
Qi
27
Hao
Wang
II
26
Jiahui
Liu
22
Peng
Huang
20
Огбу
Мозес
17
Zhen
Meng
11
Moresche
9
He
Yang
- Основной состав
-
21 Yuxi QiВратарь
-
27 Hao Wang IIЗащитник
-
26 Jiahui LiuЗащитник
-
22 Peng HuangЗащитник
-
20 Огбу МозесПолузащитник
-
17 Zhen MengПолузащитник
- Полузащитник
-
11 MorescheПолузащитник
-
9 He YangНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
42 Ши ЧэнлунВратарь
-
45 Цзи СянЗащитник
- Защитник
-
-
16 Hankui Gong
-
18 Xiaoheng Nan
-
24 Yu Zhang
-
29 Honglin Dong
-
-
31 Qiwen Zhu
-
33 Enming Sun
-
39 Menghui Yu
-
Главный тренер: Fabio Cortez
- Основной состав
-
16 Цзянь ТаоВратарь
-
22 Ли Ян 3Защитник
-
23 Ян ИминЗащитник
-
28 Янг ШуайЗащитник
-
20 Мяо ТанПолузащитник
-
8 Чоу ТимПолузащитник
- Полузащитник
-
2 Ху ХетаоПолузащитник
-
10 РомулоНападающий
-
21 ФелипеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Чен ГуолиангЗащитник
-
19 Донг ЯнгфенгЗащитник
-
27 Янг ФанЗащитник
- Полузащитник
-
15 Янь ДинхаоПолузащитник
-
35 Ляо ЖунсянПолузащитник
-
39 Ган ЧаоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ву ЛейПолузащитник
- Нападающий
-
3 Тан Синь
-
Главный тренер: Сео Чжун Вон
История личных встреч
Нанкин Сити
Ченду Беттер Сити
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Тотал матчей
0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Нанкин Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Огбу Мозес
|2
|0.5
|Honglin Dong
|1
|0.25
|Zhenfei Huang
|1
|0.25
|Shichao Jiang
|1
|0.25
Ченду Беттер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фелипе
|2
|0.67
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.33
|Янь Динхао
|1
|0.33
|Тан Чуанг
|1
|0.33
|Янг Шуай
|0
|0
Карточки
Нанкин Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Enming Sun
|1
|0
Результаты матчей
Нанкин Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
0
Нанкин Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Нанкин Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Нанкин Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ляонин Шэньян Урбань - Нанкин Сити 5:1 Яньбянь Лонгдинг - Нанкин Сити 1:2 Циндао Чжуннэн - Нанкин Сити 0:2 Нанкин Сити - Юньнань Юкунь 0:2
Нанкин Сити - Шанхай Цзядин Хуэйлун 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Нанкин Сити 1:1 Нанкин Сити - Цанчжоу 1:0 Нанкин Сити - Циндао Ред Лайонс 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Нанкин Сити 2:2 Нанкин Сити - Далянь Чжисин 2:0 Хэбэй Кунг Фу - Нанкин Сити 3:1 Шэньчжэнь Цзисян - Нанкин Сити 0:1 Нанкин Сити - Чунцин Тунлян Лонг 1:2 Нанкин Сити - Цзянси Ляньшэн 2:1 Вукси Вугу - Нанкин Сити 1:1 Нанкин Сити - Сучжоу Донву 2:2 Нанкин Сити - Фошань Наньши 0:0 Нанкин Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Нанкин Сити - Ляонин Шэньян Урбань 0:0 Нанкин Сити - Яньбянь Лонгдинг 0:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 0:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 4:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 2:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 4:0 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 1:5 Шанхайский Чаннинг - Ченду Беттер Сити 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Вест Коаст 7:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:4 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 0:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 3:1
Результаты матчей
Нанкин Сити
Ченду Беттер Сити
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Нанкин Сити
Ченду Беттер Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
- 0:4 ЦИН-ШАН
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
- 1:0 ХЭН-ГУА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Гуанси Пинггуо Халиао
|Giovanny
|4
|Шэньси Юнион
|Xiaolei Ma2
|3
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Renzhe Shao
|3
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2 (1)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Хуан Цзычан
|2 (1)
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Haosheng Sun
|1
|Чанчунь Сиду
|Hanbing Wang
|1
|Далянь Куньчэн
|Jiaxin Liu
|1
|Сучжоу Донву
|Xiang Rongjun
|1
|Цюаньчжоу Яксин
|Donghao Guo
|1