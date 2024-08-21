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Стадион: .
Нанкин Сити
1:2
Конец матча
Ченду Беттер Сити
0'
0:0
18' Не забитый пенальти
Вэй Ши-Хао
0:1
44' Гол
Вэй Ши-Хао
0:2
67' Гол
Фелипе
1:2
82' Гол
Honglin Dong
90' Желтая карточка
Enming Sun
90' Желтая карточка
Тан Синь
90' Желтая карточка
Цзянь Тао
90'+9

Ход матча

18'
0:0
Вэй Ши-Хао
44'
0:1
Вэй Ши-Хао
67'
0:2
Фелипе
(Янг Шуай)
68'
 
Тан Синь
Мяо Тан
68'
 
Ган Чао
Мирахметджан Музеппер
72'
Honglin Dong
Shichao Jiang
 
72'
Цзи Сян
Haoran Wang
 
79'
Enming Sun
Moresche
 
79'
 
Донг Янгфенг
Ли Ян 3
79'
 
Паласиос Мануэль
Ромуло
80'
Qiwen Zhu
Zhen Meng
 
82'
Honglin Dong
1:2
88'
 
Янь Динхао
Вэй Ши-Хао
90'
Enming Sun
 
90'
Xiaoheng Nan
Jiahui Liu
 
90'
 
Тан Синь
90'
 
Цзянь Тао

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
21
Yuxi
Qi
27
Hao
Wang
II
26
Jiahui
Liu
22
Peng
Huang
20
Огбу
Мозес
17
Zhen
Meng
15
Shichao
Jiang
11
Moresche
9
He
Yang
7
Jefferson
Nem
6
Haoran
Wang
16
Цзянь
Тао
22
Ли
Ян
3
23
Ян
Имин
28
Янг
Шуай
20
Мяо
Тан
8
Чоу
Тим
25
Мирахметджан
Музеппер
2
Ху
Хетао
10
Ромуло
21
Фелипе
7
Вэй
Ши-Хао
Нанкин Сити
3-4-3
Ченду Беттер Сити
3-4-3

История личных встреч

Нанкин Сити
Ченду Беттер Сити

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛКПЭ
0:0
ЛКПЭ
2:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Нанкин Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Огбу Мозес 2 0.5
Honglin Dong 1 0.25
Zhenfei Huang 1 0.25
Shichao Jiang 1 0.25
Ченду Беттер Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фелипе 2 0.67
Вэй Ши-Хао 1 0.33
Янь Динхао 1 0.33
Тан Чуанг 1 0.33
Янг Шуай 0 0

Карточки

Нанкин Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Enming Sun 1 0
Ченду Беттер Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тан Синь 1 0
Тан Чуанг 1 0
Цзянь Тао 1 0

Результаты матчей

Нанкин Сити
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
0
Нанкин Сити
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Нанкин Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Ченду Беттер Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
2
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нанкин Сити
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Ляонин Шэньян Урбань - Нанкин Сити 5:1 Яньбянь Лонгдинг - Нанкин Сити 1:2 Циндао Чжуннэн - Нанкин Сити 0:2 Нанкин Сити - Юньнань Юкунь 0:2
Нанкин Сити - Шанхай Цзядин Хуэйлун 0:0 Гуанчжоу Эвергранд - Нанкин Сити 1:1 Нанкин Сити - Цанчжоу 1:0 Нанкин Сити - Циндао Ред Лайонс 2:1 Гуанси Пинггуо Халиао - Нанкин Сити 2:2 Нанкин Сити - Далянь Чжисин 2:0 Хэбэй Кунг Фу - Нанкин Сити 3:1 Шэньчжэнь Цзисян - Нанкин Сити 0:1 Нанкин Сити - Чунцин Тунлян Лонг 1:2 Нанкин Сити - Цзянси Ляньшэн 2:1 Вукси Вугу - Нанкин Сити 1:1 Нанкин Сити - Сучжоу Донву 2:2 Нанкин Сити - Фошань Наньши 0:0 Нанкин Сити - Хэйлунцзян Лава Спринг 3:2 Нанкин Сити - Ляонин Шэньян Урбань 0:0 Нанкин Сити - Яньбянь Лонгдинг 0:1
Ченду Беттер Сити
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Сычуань Цзюнью - Ченду Беттер Сити 0:3 Ченду Беттер Сити - Чанчунь Ятай 4:0 Чжэцзян Профессионал - Ченду Беттер Сити 1:3
Ухань Три Таунс - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Наньтун Чжиюнь 2:0 Ченду Беттер Сити - Тяньцзинь Тайгер 2:1 Наньтун Чжиюнь - Ченду Беттер Сити 0:1 Ченду Беттер Сити - Цанчжоу 4:0 Циндао Чжуннэн - Ченду Беттер Сити 1:5 Шанхайский Чаннинг - Ченду Беттер Сити 1:1 Шанхай Шеньхуа - Ченду Беттер Сити 1:1 Ченду Беттер Сити - Циндао Вест Коаст 7:0 Шанхай Порт - Ченду Беттер Сити 2:0 Мэйчжоу Хакка - Ченду Беттер Сити 1:4 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Бэйцзин Гоань - Ченду Беттер Сити 2:1 Ченду Беттер Сити - Ухань Три Таунс 2:2 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 0:1 Ченду Беттер Сити - Сычуань Цзюнью 3:1

Результаты матчей

Нанкин Сити
Ченду Беттер Сити

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нанкин Сити
Ченду Беттер Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1/8 финала
0 Циндао Чжуннэн
2 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
0 Наньтун Чжиюнь
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
3 Сычуань Цзюнью
5 Шанхай Шеньхуа
1 Вукси Вугу
3 Бэйцзин Гоань
1 Чжэцзян Профессионал
2 Шанхай Порт
4 Тяньцзинь Тайгер
3 Чанчунь Ятай
1/4 финала
1 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
3 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Гуанси Пинггуо Халиао Giovanny 4
Шэньси Юнион Xiaolei Ma2 3
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Renzhe Shao 3
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2 (1)
Хэнань Суншань Лунмэн Хуан Цзычан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Haosheng Sun 1
Чанчунь Сиду Hanbing Wang 1
Далянь Куньчэн Jiaxin Liu 1
Сучжоу Донву Xiang Rongjun 1
Цюаньчжоу Яксин Donghao Guo 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Цзянь Тао получил желтую карточку от судьи
  • 97'
    Тан Синь получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    Jiahui Liu уходит с поля. Xiaoheng Nan выходит вместо него
  • 92'
    Enming Sun получил желтую карточку от судьи
  • 88'
    Вэй Ши-Хао уходит с поля. Янь Динхао выходит вместо него
  • 82'
    Г О О О О Л - Honglin Dong бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 67'
      Янг Шуай сделал результативную передачу.
    • 67'
      Г О О О О Л - Felipe бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Г О О О О Л - Вэй Ши-Хао бьет в цель!
    • 18'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Вэй Ши-Хао пробил пенальти, но не смог забить!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wutaishan Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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