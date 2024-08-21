Стадион: Цзинань Олимпик Спортс Центр.
3:1
Конец матча
0'
1:0
8' ГолБи Цзиньхао
2:0
14' ГолMarcel Scales
3:0
66' ГолКазаишвили Валерий
3:1
70' ГолИхао Чжун
90'+6
Ход матча
8'
1:0
14'
26'
46'
60'
60'
66'
3:0
70'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 11
-
5 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
11
Лю
Ян
21
Лю
Биньбинь
22
Ли
Юаньи
25
Синьли
Пэн
23
Се
Вэньфэн
24
Би
Цзиньхао
18
Guoming
Wang
28
Хэ
Гуань
5
Цао
Гу
27
Ню
Цзыи
2
Лю
Исинь
22
Руйфэн
Хуан
10
Хуан
Цзычан
- Основной состав
-
14 Ван Да-ЛэйВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Лю ЯнЗащитник
-
21 Лю БиньбиньПолузащитник
-
22 Ли ЮаньиПолузащитник
-
25 Синьли ПэнПолузащитник
-
23 Се ВэньфэнПолузащитник
-
24 Би ЦзиньхаоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
2 Тон ЛэйЗащитник
-
13 Чжан ЧиЗащитник
-
33 Гао ЧжуньиЗащитник
-
20 Ляо ЛишэнПолузащитник
-
16 Цзя ФейфанПолузащитник
-
35 Хуан ЧжэнъюйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
44 Xiaoke He
-
-
29 Чэнь Пу
-
Главный тренер: Чхве Ган Хи
- Основной состав
-
18 Guoming WangВратарь
-
28 Хэ ГуаньЗащитник
-
5 Цао ГуЗащитник
-
27 Ню ЦзыиЗащитник
-
2 Лю ИсиньЗащитник
-
22 Руйфэн ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хуан ЦзычанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Сюй ЦзяминьВратарь
- Защитник
-
30 Хайфэн ДинЗащитник
-
16 Янг КуоЗащитник
-
24 Ли СунъиЗащитник
-
32 Ли ТенглонгПолузащитник
-
19 Янь ЙилиньПолузащитник
-
23 Ке ЖаоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ду ЖихуанПолузащитник
-
21 Чэнь КэцянНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нам Ги Иль
История личных встреч
Шаньдун Тайшань
Хэнань Суншань Лунмэн
23 матча
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
34 матча
55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.88
1.59
Среднее время на гол
47
56
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
1.35
0.88
Среднее время на гол
66
102
Всего голов
55
42
Голов в среднем за матч
1.62
1.24
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
55
72
Бомбардиры внутри турнира
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Казаишвили Валерий
|2
|0.67
|Чэнь Пу
|2
|0.67
|Се Вэньфэн
|1
|0.33
|Ляо Лишэн
|1
|0.33
|Дельгаду Педру
|1
|0.33
|Би Цзиньхао
|1
|0.33
|Кризан
|1
|0.33
|Жадсон II
|1
|0.33
|Marcel Scales
|1
|0.33
|Абудулам Абдурасул
|1
|0.33
|Гао Чжуньи
|0
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуан Цзычан
|2
|0.67
|Ихао Чжун
|1
|0.33
Карточки
Шаньдун Тайшань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельгаду Педру
|1
|0
Хэнань Суншань Лунмэн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ду Жихуан
|1
|0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хэнань Суншань Лунмэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хэнань Суншань Лунмэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
1
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хэнань Суншань Лунмэн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
9
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
6
50%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Сычуань Цзюнью 3:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 3:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 0:1
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Цанчжоу 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Гуанси Пинггуо Халиао 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Циндао Вест Коаст 1:0 Ричжао Юйци - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 2:3 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 4:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Циндао Чжуннэн 1:0
Результаты матчей
Шаньдун Тайшань
Хэнань Суншань Лунмэн
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:4
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Тоталы голов в матче
Шаньдун Тайшань
Хэнань Суншань Лунмэн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
1/8 финала
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
- 0:4 ЦИН-ШАН
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
- 1:0 ХЭН-ГУА
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Гуанси Пинггуо Халиао
|Giovanny
|4
|Шэньси Юнион
|Xiaolei Ma2
|3
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Renzhe Shao
|3
|Шаньдун Тайшань
|Казаишвили Валерий
|2 (1)
|Хэнань Суншань Лунмэн
|Хуан Цзычан
|2 (1)
|Хангжоу Вуйуе Куинтанг
|Haosheng Sun
|1
|Чанчунь Сиду
|Hanbing Wang
|1
|Далянь Куньчэн
|Jiaxin Liu
|1
|Сучжоу Донву
|Xiang Rongjun
|1
|Цюаньчжоу Яксин
|Donghao Guo
|1