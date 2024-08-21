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Стадион: .
Шаньдун Тайшань
3:1
Конец матча
Хэнань Суншань Лунмэн
0'
1:0
8' Гол
Би Цзиньхао
2:0
14' Гол
Marcel Scales
3:0
66' Гол
Казаишвили Валерий
3:1
70' Гол
Ихао Чжун
90'+6

Ход матча

8'
Би Цзиньхао
(Се Вэньфэн)
1:0
14'
Marcel Scales
(Казаишвили Валерий)
2:0
26'
 
Хайфэн Дин
Ню Цзыи
46'
 
Ли Сунъи
Цао Гу
46'
Хуан Чжэнъюй
Лю Биньбинь
 
46'
Гао Чжуньи
Tong Wang1
 
46'
 
Янь Йилинь
Ачеампонг Франк
59'
 
Ихао Чжун
Лю Исинь
60'
Ляо Лишэн
Се Вэньфэн
 
60'
Чэнь Пу
Синьли Пэн
 
66'
Казаишвили Валерий
(Гао Чжуньи)
3:0
70'
3:1
Ихао Чжун
(Хуан Цзычан)
77'
 
Чэнь Кэцян
Хуан Цзычан
82'
Дельгаду Педру
Би Цзиньхао
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 11
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ван
Да-Лэй
6
Tong
Wang1
3
Marcel
Scales
5
Чжэн
Чжэн
11
Лю
Ян
21
Лю
Биньбинь
22
Ли
Юаньи
25
Синьли
Пэн
23
Се
Вэньфэн
24
Би
Цзиньхао
10
Казаишвили
Валерий
18
Guoming
Wang
28
Хэ
Гуань
5
Цао
Гу
27
Ню
Цзыи
2
Лю
Исинь
22
Руйфэн
Хуан
8
Денич
Джордже
40
Назарио
Бруно
6
Шангуань
Ван
10
Хуан
Цзычан
11
Ачеампонг
Франк
Шаньдун Тайшань
4-4-2
Хэнань Суншань Лунмэн
4-2-3-1

История личных встреч

Шаньдун Тайшань
Хэнань Суншань Лунмэн

23 матча

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.2%
34.8%
13%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.9%
26.1%
17 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

34 матча

55.9%
20.6%
23.5%
19 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

35.3%
38.2%
26.5%
12 побед 13 ничьих 9 побед

Второй тайм

50%
35.3%
14.7%
17 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

С
1:0
С
2:2
С
5:1
С
0:1
С
2:0
С
4:1
К
2:4
К
1:0
С
2:0
С
1:1
С
0:2
С
2:1
С
3:2
С
2:2
С
1:4
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:1
С
0:0
С
1:0
С
2:1
С
1:2
С
2:1
С
2:0
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
1:1
С
2:2
С
1:2
С
1:3
С
1:0
С
0:2

Голы

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.88
1.59

Среднее время на гол

47
56

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

1.35
0.88

Среднее время на гол

66
102

Всего голов

55
42

Голов в среднем за матч

1.62
1.24

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 56%
Меньше 44%
15
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

55
72

Бомбардиры внутри турнира

Шаньдун Тайшань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Казаишвили Валерий 2 0.67
Чэнь Пу 2 0.67
Се Вэньфэн 1 0.33
Ляо Лишэн 1 0.33
Дельгаду Педру 1 0.33
Би Цзиньхао 1 0.33
Кризан 1 0.33
Жадсон II 1 0.33
Marcel Scales 1 0.33
Абудулам Абдурасул 1 0.33
Гао Чжуньи 0 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуан Цзычан 2 0.67
Ихао Чжун 1 0.33

Карточки

Шаньдун Тайшань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельгаду Педру 1 0
Хэнань Суншань Лунмэн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ду Жихуан 1 0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Хэнань Суншань Лунмэн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Шаньдун Тайшань
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Хэнань Суншань Лунмэн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
1
Шаньдун Тайшань
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хэнань Суншань Лунмэн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

9
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
2
67%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
6
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

12
3
4 В 1-м тайме 0
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
17%
2
67%
61-75
6
50%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
0 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
3
60%
1
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шаньдун Тайшань
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Шаньдун Тайшань - Ченду Беттер Сити 3:0 Шаньдун Тайшань - Бангкок Юнайтед 1:1 Цанчжоу - Шаньдун Тайшань 3:1 Шаньдун Тайшань - Шанхай Порт 0:1
Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0 Наньтун Чжиюнь - Шаньдун Тайшань 0:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:4 Шаньдун Тайшань - Циндао Чжуннэн 1:1 Шанхай Шеньхуа - Шаньдун Тайшань 6:0 Бэйцзин Гоань - Шаньдун Тайшань 2:0 Чанчунь Ятай - Шаньдун Тайшань 2:2 Чунцин Тунлян Лонг - Шаньдун Тайшань 3:6 Мэйчжоу Хакка - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Чжэцзян Профессионал 3:0 Тяньцзинь Тайгер - Шаньдун Тайшань 1:1 Шаньдун Тайшань - Сычуань Цзюнью 3:2 Ухань Три Таунс - Шаньдун Тайшань 1:2 Циндао Вест Коаст - Шаньдун Тайшань 0:0 Шаньдун Тайшань - Наньтун Чжиюнь 3:1 Ченду Беттер Сити - Шаньдун Тайшань 0:1
Хэнань Суншань Лунмэн
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Хэнань Суншань Лунмэн - Цанчжоу 0:2 Циндао Чжуннэн - Хэнань Суншань Лунмэн 0:2 Наньтун Чжиюнь - Хэнань Суншань Лунмэн 1:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Шаньдун Тайшань 1:0
Хэнань Суншань Лунмэн - Чжэцзян Профессионал 2:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Гуанси Пинггуо Халиао 1:0 Сычуань Цзюнью - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Порт 0:1 Мэйчжоу Хакка - Хэнань Суншань Лунмэн 0:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Циндао Вест Коаст 1:0 Ричжао Юйци - Хэнань Суншань Лунмэн 0:1 Хэнань Суншань Лунмэн - Бэйцзин Гоань 2:1 Чанчунь Ятай - Хэнань Суншань Лунмэн 0:0 Хэнань Суншань Лунмэн - Шанхай Шеньхуа 1:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Ухань Три Таунс 2:3 Ченду Беттер Сити - Хэнань Суншань Лунмэн 4:2 Хэнань Суншань Лунмэн - Тяньцзинь Тайгер 1:2 Чжэцзян Профессионал - Хэнань Суншань Лунмэн 4:1 Цанчжоу - Хэнань Суншань Лунмэн 2:3 Хэнань Суншань Лунмэн - Циндао Чжуннэн 1:0

Результаты матчей

Шаньдун Тайшань
Хэнань Суншань Лунмэн

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:4
1 раз 50%
3:6
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:4
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:6
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Тоталы голов в матче

Шаньдун Тайшань
Хэнань Суншань Лунмэн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
4.5
Больше Меньше
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
3.5
Больше Меньше
1
2
4.5
1
2
5.5
1/8 финала
0 Циндао Чжуннэн
2 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
0 Наньтун Чжиюнь
0 Циндао Вест Коаст
4 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
0 Гуанси Пинггуо Халиао
3 Сычуань Цзюнью
5 Шанхай Шеньхуа
1 Вукси Вугу
3 Бэйцзин Гоань
1 Чжэцзян Профессионал
2 Шанхай Порт
4 Тяньцзинь Тайгер
3 Чанчунь Ятай
1/4 финала
1 Нанкин Сити
2 Ченду Беттер Сити
3 Шаньдун Тайшань
1 Хэнань Суншань Лунмэн
Шанхай Шеньхуа
Бэйцзин Гоань
Шанхай Порт
Тяньцзинь Тайгер
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Гуанси Пинггуо Халиао Giovanny 4
Шэньси Юнион Xiaolei Ma2 3
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Renzhe Shao 3
Шаньдун Тайшань Казаишвили Валерий 2 (1)
Хэнань Суншань Лунмэн Хуан Цзычан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Хангжоу Вуйуе Куинтанг Haosheng Sun 1
Чанчунь Сиду Hanbing Wang 1
Далянь Куньчэн Jiaxin Liu 1
Сучжоу Донву Xiang Rongjun 1
Цюаньчжоу Яксин Donghao Guo 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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