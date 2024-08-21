  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
0:1
Первый тайм: 15'
Мариехамн
0'
0:1
7' Гол
Michael Fonsell

Ход матча

7'
0:1
Michael Fonsell
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
Мариехамн
4.15
3.90
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
1
Маркуччи
Энтони
4
Петтерссон
Оливер
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
9
Jonas
Enkerud
32
Рийконен
Матиас
28
Ниссинен
Йири
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
77
Hugo
Cardoso
20
Emmanuel
Patut
19
Moustapha
Amadou
Sabo
11
Рид
Джейден
7
Ларссон
Адам
8
Дальстрем
Себастьян
Гнистан
Мариехамн

История личных встреч

Гнистан
Мариехамн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:1
И
3:0
И
0:0
КС
1:4
К
0:3

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 6 (2) 0.3
Jonas Enkerud 4 0.2
Татар Беньямин 3 0.15
Вяйринен Тим 3 (1) 0.15
Vertti Haenninen 3 0.15
Saku Heiskanen 2 0.1
Roope Pyyskaenen 2 0.1
Сарр Момоду 1 0.05
Ерёменко Роман 1 0.05
Пеннинкангас Теему 1 0.05
Pauli Katajamaeki 1 0.05
Аяла Элиас 1 0.05
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.3
Дальстрем Себастьян 3 0.15
Саллинен Оскари 3 0.15
Олавале Мухамед 3 0.15
Daniel Enqvist 1 0.05
Рид Джейден 1 0.05
Hugo Cardoso 1 0.05
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 8 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Петтерссон Оливер 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Ойяла Матиас 2 0
Аувинен Ээро-Матти 2 0
Ниссинен Йири 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Гнистан
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
4
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Мариехамн
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

15
9
Гнистан
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (7)
37% (7)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
58% (11)
21% (4)
Мариехамн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (2)
53% (10)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

16
13

Голы по времени матча

Забито

10
8
7 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
14 Не забивали 14
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
4
40%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
1
10%
3
38%
76-90

Пропущено

12
15
7 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 8
3
25%
2
13%
1-15
1
8%
3
20%
16-30
3
25%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
1
7%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
27%
76-90

Забито

28
19
15 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 8
4
14%
2
11%
1-15
3
11%
3
16%
16-30
8
29%
2
11%
31-45
2
7%
6
32%
46-60
5
18%
1
5%
61-75
6
21%
5
26%
76-90

Пропущено

32
30
19 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 14
12 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 16
5
16%
4
13%
1-15
8
25%
7
23%
16-30
6
19%
5
17%
31-45
1
3%
5
17%
46-60
6
19%
4
13%
61-75
6
19%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2
КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2

Результаты матчей

Гнистан
Мариехамн

Точный счет

2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Точный счет

1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 32%
2
6 раз 32%
1
4 раза 21%
3
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
9 раз 47%
1
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
5
1.5
3
7
1
8
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
5
4
5
5
1.5
2
7
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
10
9
9
10
1.5
5
14
3
16
2.5
2
17
1
18
3.5
1
18
4.5
1
18
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
3.
Ильвес
 20 10 5 5 39 - 24 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 20 9 4 7 33 - 31 31
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 0:1 20 6 5 9 28 - 33 23
9.
Оулу
 20 5 6 9 25 - 33 21
10.
Мариехамн
 1:0 20 5 5 10 18 - 32 20
11.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 20 3 3 14 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
9.
Гнистан
 0:1 10 4 1 5 10 - 13 13
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 1:0 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
3.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
5.
Хака
 10 4 1 5 14 - 17 13
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Мариехамн
 1:0 10 3 1 6 8 - 16 10
8.
Гнистан
 0:1 10 2 4 4 18 - 20 10
9.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
Хака Guilherme Morais 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 7'
    Г О О О О Л - Michael Fonsell бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Мариехамн.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.78. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.78 ПОСТАВИТЬ
Лучшие коэффициенты
Гнистан
Ничья
Мариехамн
4.15
3.90
Реклама, betcity.ru
4.50
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Гнистан 0:1 Мариехамн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Гнистан
Мариехамн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный