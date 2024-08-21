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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
2:1
Конец матча
Мариехамн
0'
0:1
7' Гол
Michael Fonsell
36' Желтая карточка
Hugo Cardoso
45' Желтая карточка
Петтерссон Оливер
1:1
47' Гол
Saku Heiskanen
59' Желтая карточка
Кабаши Армеш
2:1
85' Гол
Joakim Latonen
90' Желтая карточка
Аувинен Ээро-Матти
90'+4
1
Маркуччи
Энтони
4
Петтерссон
Оливер
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
3
Saku
Heiskanen
28
Кабаши
Армеш
26
Ерёменко
Роман
19
Vertti
Haenninen
2
Аяла
Элиас
7
Вяйринен
Тим
9
Jonas
Enkerud
32
Рийконен
Матиас
28
Ниссинен
Йири
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
33
Daniel
Enqvist
77
Hugo
Cardoso
20
Emmanuel
Patut
19
Moustapha
Amadou
Sabo
11
Рид
Джейден
7
Ларссон
Адам
8
Дальстрем
Себастьян
Гнистан
Мариехамн

История личных встреч

Гнистан
Мариехамн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

В
1:1
И
3:0
И
0:0
КС
1:4
К
0:3

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.5

Среднее время на гол

270
180

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

2
2.33

Среднее время на гол

45
38

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 7 (2) 0.35
Jonas Enkerud 4 0.2
Татар Беньямин 3 0.15
Вяйринен Тим 3 (1) 0.15
Vertti Haenninen 3 0.15
Saku Heiskanen 3 0.15
Roope Pyyskaenen 2 0.1
Сарр Момоду 1 0.05
Ерёменко Роман 1 0.05
Пеннинкангас Теему 1 0.05
Pauli Katajamaeki 1 0.05
Аяла Элиас 1 0.05
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 6 (1) 0.3
Дальстрем Себастьян 3 0.15
Саллинен Оскари 3 0.15
Олавале Мухамед 3 0.15
Daniel Enqvist 1 0.05
Michael Fonsell 1 0.05
Hugo Cardoso 1 0.05
Ойяла Матиас 0 0
Аувинен Ээро-Матти 0 0
Ниссинен Йири 0 0
Райтанен Патрик 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 8 0
Пеннинкангас Теему 6 0
Кабаши Армеш 5 0
Jonas Enkerud 4 0
David Agbo 2 1
Сарр Момоду 3 0
Joakim Latonen 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Райтала Юкка 2 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Каштру Томаш 2 0
Roope Pyyskaenen 2 0
Петтерссон Оливер 2 0
Gabriel Europaeus 2 0
Ерёменко Роман 1 0
Вяйринен Тим 1 0
Эландер Хенрик 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Vertti Haenninen 1 0
Pauli Katajamaeki 1 0
Аяла Элиас 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 5 2
Pedro Machado 7 0
Дальстрем Себастьян 5 1
Олавале Мухамед 6 0
Emmanuel Patut 6 0
Michael Fonsell 3 1
Аувинен Ээро-Матти 3 0
Hugo Cardoso 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Ниссинен Йири 2 0
Саллинен Оскари 1 0
Рийконен Матиас 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

1
5
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

15
9
Гнистан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Мариехамн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
10

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
31%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90

Забито

18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
18%
76-90

Пропущено

20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
27%
76-90

Забито

30
20
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
13%
3
15%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
8
27%
2
10%
31-45
3
10%
6
30%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
5
25%
76-90

Пропущено

33
32
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
18%
4
13%
1-15
8
24%
7
22%
16-30
6
18%
5
16%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
6
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2
КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2

Результаты матчей

Гнистан
Мариехамн

Точный счет

2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Гнистан
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
5
5
1.5
3
7
1
9
2.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
6
0.5
Больше Меньше
11
9
10
10
1.5
5
15
3
17
2.5
2
18
1
19
3.5
1
19
4.5
1
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 20 12 5 3 35 - 20 41
2.
ХИК
 20 11 4 5 37 - 20 37
3.
Ильвес
 20 10 5 5 39 - 24 35
4.
СЯК Сейнайоки
 20 10 5 5 39 - 31 35
5.
Хака
 20 9 4 7 33 - 31 31
6.
ВПС
 20 9 4 7 33 - 33 31
7.
Интер Турку
 20 8 4 8 36 - 27 28
8.
Гнистан
 20 7 5 8 30 - 33 26
9.
Оулу
 20 5 6 9 25 - 33 21
10.
Мариехамн
 20 4 5 11 18 - 34 17
11.
Лахти
 20 3 8 9 25 - 37 17
12.
ЕИФ Экенас
 20 3 3 14 18 - 45 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 9 8 0 1 20 - 7 24
2.
ХИК
 10 7 2 1 21 - 6 23
3.
СЯК Сейнайоки
 10 6 3 1 23 - 16 21
4.
Интер Турку
 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Ильвес
 10 6 2 2 26 - 14 20
6.
ВПС
 10 5 3 2 20 - 15 18
7.
Хака
 10 5 3 2 19 - 14 18
8.
Гнистан
 10 5 1 4 12 - 13 16
9.
Оулу
 10 4 3 3 11 - 9 15
10.
Лахти
 10 3 3 4 16 - 16 12
11.
Мариехамн
 10 2 4 4 10 - 16 10
12.
ЕИФ Экенас
 10 1 2 7 7 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 11 4 5 2 15 - 13 17
2.
Ильвес
 10 4 3 3 13 - 10 15
3.
ХИК
 10 4 2 4 16 - 14 14
4.
СЯК Сейнайоки
 10 4 2 4 16 - 15 14
5.
Хака
 10 4 1 5 14 - 17 13
6.
ВПС
 10 4 1 5 13 - 18 13
7.
Гнистан
 10 2 4 4 18 - 20 10
8.
Интер Турку
 9 2 1 6 13 - 15 7
9.
Мариехамн
 10 2 1 7 8 - 18 7
10.
ЕИФ Экенас
 10 2 1 7 11 - 23 7
11.
Оулу
 10 1 3 6 14 - 24 6
12.
Лахти
 10 0 5 5 9 - 21 5
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Ильвес Хаарала Сантери 10 (4)
ВПС Mads Borchers 10 (3)
Оулу Коффей Эшли 10 (2)
Лахти Лопес Майкл 9 (3)
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Оулу Коффей Эшли 2 6
Мариехамн Райтанен Патрик 2 5
Гнистан Ояла Юхани 8
Хака Guilherme Morais 8
ЕИФ Экенас Кабаши Ариан 1 6
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Петтерссон Оливер получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Hugo Cardoso получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Г О О О О Л - Michael Fonsell бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гнистан 2:1 Мариехамн онлайн

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