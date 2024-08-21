Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
0:1
7' ГолMichael Fonsell
36' Желтая карточкаHugo Cardoso
45' Желтая карточкаПеттерссон Оливер
1:1
47' ГолSaku Heiskanen
59' Желтая карточкаКабаши Армеш
2:1
85' ГолJoakim Latonen
90' Желтая карточкаАувинен Ээро-Матти
90'+4
Ход матча
7'
0:1
36'
47'
59'
85'
2:1
89'
40
Ояла
Юхани
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
77
Hugo
Cardoso
11
Рид
Джейден
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Полузащитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
49 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Hugo CardosoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рид ДжейденПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Gary Williams
История личных встреч
Гнистан
Мариехамн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.5
Среднее время на гол
270
180
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
2
2.33
Среднее время на гол
45
38
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|7 (2)
|0.35
|Jonas Enkerud
|4
|0.2
|Татар Беньямин
|3
|0.15
|Вяйринен Тим
|3 (1)
|0.15
|Vertti Haenninen
|3
|0.15
|Saku Heiskanen
|3
|0.15
|Roope Pyyskaenen
|2
|0.1
|Сарр Момоду
|1
|0.05
|Ерёменко Роман
|1
|0.05
|Пеннинкангас Теему
|1
|0.05
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.05
|Аяла Элиас
|1
|0.05
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|6 (1)
|0.3
|Дальстрем Себастьян
|3
|0.15
|Саллинен Оскари
|3
|0.15
|Олавале Мухамед
|3
|0.15
|Daniel Enqvist
|1
|0.05
|Michael Fonsell
|1
|0.05
|Hugo Cardoso
|1
|0.05
|Ойяла Матиас
|0
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|0
|0
|Ниссинен Йири
|0
|0
|Райтанен Патрик
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|8
|0
|Пеннинкангас Теему
|6
|0
|Кабаши Армеш
|5
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Сарр Момоду
|3
|0
|Joakim Latonen
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Райтала Юкка
|2
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Каштру Томаш
|2
|0
|Roope Pyyskaenen
|2
|0
|Петтерссон Оливер
|2
|0
|Gabriel Europaeus
|2
|0
|Ерёменко Роман
|1
|0
|Вяйринен Тим
|1
|0
|Эландер Хенрик
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Vertti Haenninen
|1
|0
|Pauli Katajamaeki
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|5
|2
|Pedro Machado
|7
|0
|Дальстрем Себастьян
|5
|1
|Олавале Мухамед
|6
|0
|Emmanuel Patut
|6
|0
|Michael Fonsell
|3
|1
|Аувинен Ээро-Матти
|3
|0
|Hugo Cardoso
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Ниссинен Йири
|2
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Рийконен Матиас
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Мариехамн
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
80% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
5
Гнистан
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Мариехамн
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
15
9
Гнистан
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (7)
35% (7)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
55% (11)
20% (4)
Мариехамн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
15% (3)
50% (10)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
30% (6)
35% (7)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
10
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
12
9
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 14
2
17%
1
11%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
33%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
3
33%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 9
4
31%
2
12%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
3
23%
4
24%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Забито
18
11
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 14
2
11%
2
18%
1-15
2
11%
3
27%
16-30
4
22%
1
9%
31-45
2
11%
3
27%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
5
28%
2
18%
76-90
Пропущено
20
15
12 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
2
10%
2
13%
1-15
7
35%
4
27%
16-30
3
15%
1
7%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
4
20%
2
13%
61-75
3
15%
4
27%
76-90
Забито
30
20
15 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 8
4
13%
3
15%
1-15
3
10%
3
15%
16-30
8
27%
2
10%
31-45
3
10%
6
30%
46-60
5
17%
1
5%
61-75
7
23%
5
25%
76-90
Пропущено
33
32
20 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 11
17 Не пропускали 17
6
18%
4
13%
1-15
8
24%
7
22%
16-30
6
18%
5
16%
31-45
1
3%
6
19%
46-60
6
18%
4
13%
61-75
6
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гнистан - Оулу 2:0 Гнистан - ВПС 3:0 Хака - Гнистан 1:2 Интер Турку - Гнистан 2:2
КуПС - Гнистан 3:1 Гнистан - ЕИФ Экенас 1:2 Лахти - Гнистан 3:3 Гнистан - ХИК 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0 Гнистан - Лахти 2:1 Мариехамн - Гнистан 1:1 ХИК - Гнистан 1:0 Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1
Мариехамн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:0 Интер Турку - Мариехамн 3:0 ВПС - Мариехамн 2:1
Мариехамн - СЯК Сейнайоки 0:4 Мариехамн - Хака 0:3 Мариехамн - ХИК 1:2 ЕИФ Экенас - Мариехамн 1:2 Мариехамн - КуПС 1:3 Мариехамн - ВПС 0:0 Хака - Мариехамн 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Гнистан 1:1 Оулу - Мариехамн 1:1 Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1 ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2
Результаты матчей
Гнистан
Мариехамн
Точный счет
2:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
4 раза 40%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:6
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:6
1 раз 5%
2:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
2
7 раз 35%
0
6 раз 30%
1
4 раза 20%
3
2 раза 10%
6
1 раз 5%
0
9 раз 45%
1
6 раз 30%
2
3 раза 15%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Гнистан
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
55
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
55
28
28
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
146
Больше Меньше
119
1010
515
317
218
119
119
119
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|10 (4)
|ВПС
|Mads Borchers
|10 (3)
|Оулу
|Коффей Эшли
|10 (2)
|Лахти
|Лопес Майкл
|9 (3)
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|9 (2)
|Оулу
|Коффей Эшли
|2 6
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|2 5
|Гнистан
|Ояла Юхани
|8
|Хака
|Guilherme Morais
|8
|ЕИФ Экенас
|Кабаши Ариан
|1 6