Тур: 3. Стадион: Кошицкая футбольная арена.
1:1
Второй тайм: 61'
0'
17' Желтая карточкаАду Принс
1:0
20' ГолАду Принс
32' Желтая карточкаJiri Panos
1:1
48' ГолJiri Panos
Ход матча
17'
20'
1:0
32'
48'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
55
Дибанго
Иван
21
Кузык
Денис
22
Вакулко
Юрий
80
Аду
Принс
40
Дуэ
Сампсон
24
Гавел
Милан
10
Копич
Ян
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
20
Jiri
Panos
11
Выдра
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
- Нападающий
-
25 Bandeira
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Дуэ СампсонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Гавел МиланЗащитник
-
10 Копич ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
23 Калвач ЛукашПолузащитник
-
31 Шулц ПавелПолузащитник
-
20 Jiri PanosПолузащитник
-
11 Выдра МатейНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Ирка ЭрикНападающий
-
-
-
14 James Bello
-
26 Vaclav Mika
-
29 Tom Sloncik
-
-
-
-
Главный тренер: Кубек Мирослав
Бомбардиры внутри турнира
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аду Принс
|1
|1
|Дибанго Иван
|0
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аду Принс
|1
|0
Виктория Пльзень
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jiri Panos
|1
|0
Результаты последних матчей
Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Виктория Пльзень - Теплице 3:0 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Словацко - Виктория Пльзень 1:1 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0
|Рапид Вена
|Бургшталлер Гвидо
|3 (2)
|Панатинаикос
|Еремеефф Александер
|3
|Висла Краков
|Родадо Анхель
|3
|Ружомберок
|Симон Габриэл
|3
|Эльфсборг
|Абдулаи Джалал
|3
|Эльфсборг
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|3
|Эльфсборг
|Оума Тимоти
|3
|Шериф
|Мия Алесио
|3
|Пафос
|Matias Melluso
|1 1
|Хунедоара
|Буш Сержиу
|2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кривбасс 1:1 Виктория Пльзень
Исход игры
Кривбасс
13.9% (16)
Ничья
14.8% (17)
Виктория Пльзень
71.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (68)
Меньше
37.04% (40)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
40.9% (47)
1:1 Ничья
13% (15)
0:1 Виктория Пльзень
12.2% (14)
0:3 Виктория Пльзень
6.1% (7)
0:2 Виктория Пльзень
5.2% (6)
2:1 Кривбасс
4.3% (5)
1:0 Кривбасс
4.3% (5)
1:3 Виктория Пльзень
3.5% (4)
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