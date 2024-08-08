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Тур: 3. Стадион: .
Кривбасс
1:1
Второй тайм: 61'
Виктория Пльзень
0'
17' Желтая карточка
Аду Принс
1:0
20' Гол
Аду Принс
32' Желтая карточка
Jiri Panos
1:1
48' Гол
Jiri Panos

Ход матча

17'
Аду Принс
 
20'
Аду Принс
(Дибанго Иван)
1:0
32'
 
Jiri Panos
46'
 
Daniel Vasulin
Выдра Матей
48'
1:1
Jiri Panos
(Черв Лукаш)
55'
Лунёв Максим
Yegor Tverdokhlib
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 115
Кривбасс 13.9% (16)
X 14.8% (17)
Виктория Пльзень 71.3% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Виктория Пльзень
5.00
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4.30
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5.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
21
Кузык
Денис
22
Вакулко
Юрий
11
Yegor
Tverdokhlib
20
Микитишин
Артур
80
Аду
Принс
13
Тврдонь
Мариан
40
Дуэ
Сампсон
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
24
Гавел
Милан
10
Копич
Ян
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
20
Jiri
Panos
11
Выдра
Матей
Кривбасс
4-1-4-1
Виктория Пльзень
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аду Принс 1 1
Дибанго Иван 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Принс 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jiri Panos 1 0

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Виктория Пльзень - Теплице 3:0 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Словацко - Виктория Пльзень 1:1 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Хунедоара Буш Сержиу 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Егор Твердохлиб уходит с поля. Лунёв Максим выходит вместо него
  • 48'
    Лукаш Черв сделал результативную передачу.
  • 48'
    Г О О О О Л - Jiri Panos бьет в цель!
  • 46'
    Выдра Матей уходит с поля. Daniel Vasulin выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Jiri Panos получил желтую карточку от судьи
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Кривбасс 13.9% (16)
X 14.8% (17)
Виктория Пльзень 71.3% (82)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кривбасс
Ничья
Виктория Пльзень
5.00
Реклама, ligastavok.ru
4.30
Реклама, ligastavok.ru
5.60
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кривбасс 1:1 Виктория Пльзень

Исход игры
Кривбасс
13.9% (16)
Ничья
14.8% (17)
Виктория Пльзень
71.3% (82)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (68)
Меньше
37.04% (40)
Обе команды забьют
Да
69.44% (75)
Нет
30.56% (33)
Популярный счёт
1:2 Виктория Пльзень
40.9% (47)
1:1 Ничья
13% (15)
0:1 Виктория Пльзень
12.2% (14)
0:3 Виктория Пльзень
6.1% (7)
0:2 Виктория Пльзень
5.2% (6)
2:1 Кривбасс
4.3% (5)
1:0 Кривбасс
4.3% (5)
1:3 Виктория Пльзень
3.5% (4)
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