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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Кривбасс
1:2
Конец матча
Виктория Пльзень
0'
17' Желтая карточка
Аду Принс
1:0
20' Гол
Аду Принс
32' Желтая карточка
Jiri Panos
1:1
48' Гол
Jiri Panos
63' Желтая карточка
Дибанго Иван
1:2
69' Гол
Daniel Vasulin
74' Желтая карточка
Вакулко Юрий
74' Желтая карточка
Daniel Vasulin
90'+6

Ход матча

17'
Аду Принс
 
20'
Аду Принс
(Дибанго Иван)
1:0
32'
 
Jiri Panos
46'
 
Daniel Vasulin
Выдра Матей
48'
1:1
Jiri Panos
(Черв Лукаш)
55'
Лунёв Максим
Yegor Tverdokhlib
 
63'
Дибанго Иван
 
64'
 
Tom Sloncik
Jiri Panos
66'
Драмбаев Aлександр
Кузык Денис
 
66'
Созах Даниэль
Микитишин Артур
 
69'
1:2
Daniel Vasulin
(Шулц Павел)
74'
Вакулко Юрий
 
74'
 
Daniel Vasulin
81'
Кожушко Олег
Аду Принс
 
81'
_Matteo Amoroso
Вакулко Юрий
 
90'
 
Черв Лукаш
Гавел Милан
90'
 
Москейра Джон
Alexandr Sojka
90'
 
Ирка Эрик
Шулц Павел

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 115
Кривбасс 13.9% (16)
X 14.8% (17)
Виктория Пльзень 71.3% (82)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
21
Кузык
Денис
22
Вакулко
Юрий
11
Yegor
Tverdokhlib
20
Микитишин
Артур
80
Аду
Принс
13
Тврдонь
Мариан
40
Дуэ
Сампсон
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
24
Гавел
Милан
10
Копич
Ян
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
31
Шулц
Павел
20
Jiri
Panos
11
Выдра
Матей
Кривбасс
4-1-4-1
Виктория Пльзень
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аду Принс 1 1
Дибанго Иван 0 0
Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Vasulin 1 1
Jiri Panos 1 1
Шулц Павел 0 0
Черв Лукаш 0 0

Карточки

Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вакулко Юрий 1 0
Дибанго Иван 1 0
Аду Принс 1 0
Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Vasulin 1 0
Jiri Panos 1 0

Результаты матчей

Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виктория Пльзень
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Кривбасс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0
Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2 Кривбасс - Александрия 2:1 Минай - Кривбасс 0:1
Виктория Пльзень
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0 Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3
Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Виктория Пльзень - Теплице 3:0 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Словацко - Виктория Пльзень 1:1 Фиорентина - Виктория Пльзень 2:0 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0

Результаты матчей

Кривбасс
Виктория Пльзень

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Кривбасс
Виктория Пльзень

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Ружомберок Симон Габриэл 3
Эльфсборг Абдулаи Джалал 3
Весь список

Топ нарушителей
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Пафос Matias Melluso 1 1
Эльфсборг Абдулаи Джалал 1 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Лукаш Черв сделал результативную передачу.
    • 48'
      Г О О О О Л - Jiri Panos бьет в цель!
    • 46'
      Выдра Матей уходит с поля. Daniel Vasulin выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 32'
      Jiri Panos получил желтую карточку от судьи
    • 20'
      Дибанго Иван сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Аду Принс бьет в цель!
    • 17'
      Аду Принс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kosice Football Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 115
    Кривбасс 13.9% (16)
    X 14.8% (17)
    Виктория Пльзень 71.3% (82)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Кривбасс 1:2 Виктория Пльзень

    Исход игры
    Кривбасс
    13.9% (16)
    Ничья
    14.8% (17)
    Виктория Пльзень
    71.3% (82)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (68)
    Меньше
    37.04% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    69.44% (75)
    Нет
    30.56% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Виктория Пльзень
    40.9% (47)
    1:1 Ничья
    13% (15)
    0:1 Виктория Пльзень
    12.2% (14)
    0:3 Виктория Пльзень
    6.1% (7)
    0:2 Виктория Пльзень
    5.2% (6)
    2:1 Кривбасс
    4.3% (5)
    1:0 Кривбасс
    4.3% (5)
    1:3 Виктория Пльзень
    3.5% (4)
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