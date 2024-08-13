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Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Юнион Сент-Жиллуаз
0:0
Первый тайм: 11'
Славия Прага
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 110
Юнион Сент-Жиллуаз 55.5% (61)
X 18.2% (20)
Славия Прага 26.4% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юнион Сент-Жиллуаз
Ничья
Славия Прага
2.50
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3.65
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3.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
11
Теклаб
Хенок
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
23
Пуэртас
Кэмерон
13
Родригес
Кевин
II
12
Акинпелу
Промис
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
5
Огбу
Иго
4
Зима
Давид
8
Масопуст
Лукаш
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
12
Диуф
Малик
26
Шранц
Иван
25
Хори
Томаш
17
Провод
Лукаш
Юнион Сент-Жиллуаз
4-1-3-2
Славия Прага
3-4-3

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 2 1
Дорли Оскар 1 0.5
Провод Лукаш 0 0
Зафеирис Христос 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фусейни Мохаммед II 0 1
Морис Антони 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Теклаб Хенок 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукаш 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2
Славия Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0
Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:2 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Богемианс-1905 2:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Славия Прага

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
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Прогнозы 110
Юнион Сент-Жиллуаз 55.5% (61)
X 18.2% (20)
Славия Прага 26.4% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Юнион Сент-Жиллуаз
Ничья
Славия Прага
2.50
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3.65
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3.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Славия Прага

Исход игры
Юнион Сент-Жиллуаз
55.5% (61)
Ничья
18.2% (20)
Славия Прага
26.4% (29)
Тотал 2.5
Больше
65.42% (70)
Меньше
34.58% (37)
Обе команды забьют
Да
80.37% (86)
Нет
19.63% (21)
Популярный счёт
2:1 Юнион Сент-Жиллуаз
33.6% (37)
1:2 Славия Прага
22.7% (25)
1:1 Ничья
14.5% (16)
1:0 Юнион Сент-Жиллуаз
13.6% (15)
0:1 Славия Прага
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
3:2 Юнион Сент-Жиллуаз
2.7% (3)
3:1 Юнион Сент-Жиллуаз
1.8% (2)
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Славия Прага
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