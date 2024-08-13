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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Йованович Срджан
Юнион Сент-Жиллуаз
0:1
Конец матча
Славия Прага
0'
15' Желтая карточка
Зима Давид
42' Желтая карточка
Ванхутт Шарль
63' Желтая карточка
Диуф Малик
78' Желтая карточка
Акинпелу Промис
0:1
84' Гол
Юречка Вацлав
90'+6

Ход матча

15'
 
Зима Давид
42'
Ванхутт Шарль
 
63'
 
Диуф Малик
64'
 
Пребсл Филип
Зафеирис Христос
64'
 
Доудера Давид
Масопуст Лукаш
65'
Расмуссен Матиас
Аль-Эйт-Хадж Ануар
 
69'
Терхо Каспер
Теклаб Хенок
 
69'
Кабангу Элтон
Родригес Кевин
 
78'
Акинпелу Промис
 
81'
Эккерт Айенса Деннис
Акинпелу Промис
 
82'
 
Юречка Вацлав
Шранц Иван
82'
 
Боржил Ян
Диуф Малик
84'
0:1
Юречка Вацлав
(Провод Лукаш)
90'
 
Юрасек Матей
Провод Лукаш

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 111
Юнион Сент-Жиллуаз 55% (61)
X 18.9% (21)
Славия Прага 26.1% (29)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
49
Морис
Антони
21
Кастро-Монтес
Алессио
5
Макаллистер
Кевин
28
Матида
Коки
11
Теклаб
Хенок
24
Ванхутт
Шарль
27
Садики
Ноа
10
Аль-Эйт-Хадж
Ануар
23
Пуэртас
Кэмерон
13
Родригес
Кевин
II
12
Акинпелу
Промис
31
Кински
Антонин
3
Голеш
Томаш
5
Огбу
Иго
4
Зима
Давид
8
Масопуст
Лукаш
10
Зафеирис
Христос
19
Дорли
Оскар
12
Диуф
Малик
26
Шранц
Иван
25
Хори
Томаш
17
Провод
Лукаш
Юнион Сент-Жиллуаз
4-1-3-2
Славия Прага
3-4-3

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Славия Прага

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
3:1

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хори Томаш 2 1
Юречка Вацлав 1 0.5
Дорли Оскар 1 0.5
Провод Лукаш 0 0
Зафеирис Христос 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ванхутт Шарль 2 0
Фусейни Мохаммед II 0 1
Морис Антони 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Теклаб Хенок 1 0
Акинпелу Промис 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дорли Оскар 1 0
Провод Лукаш 1 0
Зима Давид 1 0
Диуф Малик 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Славия Прага
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Славия Прага
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4
Юнион Сент-Жиллуаз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Славия Прага
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Дендер - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0
Юнион Сент-Жиллуаз - Льерс Кемпензонен 4:3 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Спортинг Л - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 ПАОК - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Гоу Эхед Иглс - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Патро Эйсден 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - КФС Нийлен 8:0 Нийлен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:8 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 2:0 Серкль Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:2 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Антверпен 4:1 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Брюгге 1:2
Славия Прага
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:0 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1 Слован Либерец - Славия Прага 0:1 Славия Прага - Ческе-Будеёвице 4:0
Словацко - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Жилина 5:1 Славия Прага - Железярне Подбрезова 4:2 Рапид Вена - Славия Прага 0:3 СК Рапид - Славия Прага 0:3 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Славия Прага - Пардубице 1:1 Славия Прага - Млада Болеслав 4:0 Словацко - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Спарта Прага - Славия Прага 0:0 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Градец Кралове - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Сигма Оломоуц 2:2 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:0 Славия Прага - Богемианс-1905 2:1

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Славия Прага

Точный счет

0:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Славия Прага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ванхутт Шарль получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Зима Давид получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lotto Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Юнион Сент-Жиллуаз 55% (61)
    X 18.9% (21)
    Славия Прага 26.1% (29)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 Славия Прага

    Исход игры
    Юнион Сент-Жиллуаз
    55% (61)
    Ничья
    18.9% (21)
    Славия Прага
    26.1% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.74% (71)
    Меньше
    34.26% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    80.56% (87)
    Нет
    19.44% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Юнион Сент-Жиллуаз
    33.3% (37)
    1:2 Славия Прага
    22.5% (25)
    1:1 Ничья
    14.4% (16)
    1:0 Юнион Сент-Жиллуаз
    13.5% (15)
    0:1 Славия Прага
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    3.6% (4)
    3:2 Юнион Сент-Жиллуаз
    2.7% (3)
    3:1 Юнион Сент-Жиллуаз
    1.8% (2)
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