Удар по воротам Уннерсталла, пробил с ходу Бидструп, но в прыжке голкипер справился с этим ударом!

Игра рукой в штрафной площади собственной! Бидструп закрылся! Что решит рефери?! Не увидел он этого момента сходу. Но помогли увидеть и пенальти!

Кьергаард не забил пенальти! Уннерсталл в прыжке отразил этот удар! В правый угол был пробит удар, но голкипер справился и оставил "Твенте" в игре!

Четверть часа осталось играть. И после незабитого пенальти игра обостряется!

Замена у "Твенте". Ушёл с поля Ван Хоренбек. Вступил в игру Эль-Идрис.

Ламмерс нашёл момент для удара, но не попал в створ ворот!

Бласвих начал тянуть время. Сразу рефери решил этот момент пресечь. Жёлтая карточка голкиперу "Ред Булл Зальцбург".

В центре поля подобрал мяч мяч Терзич, отыграл на Бидструпа, который неудачно сыграл в линию атаки.

Ламмерс подобрал игровой снаряд, пытался уйти от соперника, не вышло.

Замены у гостей. Ушли с поля Йео Кунфоло и Доргелес. Вступили в игру Дагим и Ратков.

Глух с мячом на левом фланге, ушёл от соперника, но подачу исполнить не сумел.

Штрафной удар заработали гости на левом фланге. Бидструп у мяча. Ждём подачу с правого фланга.

Долгая подготовка, подача Бидструпа, попал в ногу защитнику и заработал угловой.

Двадцать минут до конца матча. Нарушение правил в атаке зафиксировал рефери. Уннерсталл разыграл стандарт. Перевод на правый край.

62' Не сдаётся "Твенте", хотя им забивать нужно ещё дважды, чтобы перевести игру в овертайм. Пока что на это не похоже.

61' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Подача на дальнюю штангу и удар головой Ван Хоренбека, точно в дальний угол! Минимальный разрыв в счёте стал!

60' Угловой удар заработали хозяева, подача...

58' Ван Хоренбек из своих владений, борьба в чужой штрафной площади пошла.

56' Замена у хозяев. Ушли с поля Кюйперс и Кьёлё. Вступили в игру Роц и Стейн.

55' Через правый край начали атаку гости, передача на Йео Кунфоло, который мог забивать четвёртый, но оказался в положении вне игры!

54' Замена у гостей. Гурна-Дуат ушёл с поля. Вступил в игру Дьямбу.

54' В центре поля с мячом Терзич, ушёл он соперника, но дальше ничего опасного.

53' Бласвих с мячом, передача на Беду, который отдал на Терзича, но тот неудачно сыграл дальше.