☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Главный судья: Пельто Ирфан
Твенте
2:3
Второй тайм: 81'
Ред Булл Зальцбург
0'
9' Желтая карточка
Гурна-Дуат Люка
0:1
17' Гол
Кьергаард Мауриц
24' Желтая карточка
Даан Ротс
0:2
25' Гол
Доргелес Нене
37' Желтая карточка
Влап Михел
1:2
43' Гол
Меес Хилгерс
1:3
46' Гол
Йео Кунфоло Мусса
51' Желтая карточка
Меес Хилгерс
2:3
64' Гол
Ван Хоренбек Алек
2:3
75' Не забитый пенальти
Кьергаард Мауриц
79' Желтая карточка
Бласвих Янис

Ход матча

9'
 
Гурна-Дуат Люка
17'
0:1
Кьергаард Мауриц
(Глух Оскар)
24'
Даан Ротс
 
25'
0:2
Доргелес Нене
(Дедич Амар)
37'
Влап Михел
 
43'
Меес Хилгерс
(Эйтинг Карел)
1:2
46'
Ван Берген Митчелл
Эйтинг Карел
 
46'
1:3
Йео Кунфоло Мусса
(Бидструп Мадс)
51'
Меес Хилгерс
 
54'
 
Дьямбу Мамади
Гурна-Дуат Люка
61'
Стейн Сем
Кьёлё Матиас
 
61'
Роц Матс
Кюйперс Бас
 
64'
Ван Хоренбек Алек
(Даан Ротс)
2:3
67'
 
Дагим Адам
Йео Кунфоло Мусса
67'
 
Ратков Петар
Доргелес Нене
67'
Лтайеф Сайфалла
Даан Ротс
 
75'
2:3
Кьергаард Мауриц
76'
Эль-Идрис Юнус Та
Ван Хоренбек Алек
 
79'
 
Бласвих Янис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 7 Нарушения правил 5
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Твенте 50.5% (56)
X 36.9% (41)
Ред Булл Зальцбург 12.6% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Ред Булл Зальцбург
7.94
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4.80
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2.77
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Уннерсталл
Ларс
34
Салах-Эддин
Анасс
2
Меес
Хилгерс
17
Ван
Хоренбек
Алек
5
Кюйперс
Бас
4
Кьёлё
Матиас
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
10
Ламмерс
Сэм
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
1
Бласвих
Янис
70
Дедич
Амар
91
Пёнтковски
Камиль
6
Беду
Самсон
3
Терзич
Алекса
18
Бидструп
Мадс
27
Гурна-Дуат
Люка
14
Кьергаард
Мауриц
45
Доргелес
Нене
49
Йео
Кунфоло
Мусса
30
Глух
Оскар
Твенте
4-2-3-1
Ред Булл Зальцбург
4-3-3

История личных встреч

Твенте
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влап Михел 1 0.5
Ван Хоренбек Алек 1 0.5
Меес Хилгерс 1 0.5
Эйтинг Карел 0 0
Даан Ротс 0 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 3 1.5
Доргелес Нене 1 0.5
Йео Кунфоло Мусса 1 0.5
Дедич Амар 0 0
Бидструп Мадс 0 0
Глух Оскар 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Влап Михел 1 0
Меес Хилгерс 1 0
Даан Ротс 1 0
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 2 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3
Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1

Результаты матчей

Твенте
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Ягеллония Белосток Имас Хесус 4
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
     Бласвих начал тянуть время. Сразу рефери решил этот момент пресечь. Жёлтая карточка голкиперу "Ред Булл Зальцбург".
  • 78'
     Ламмерс нашёл момент для удара, но не попал в створ ворот!
  • Замена
    76'
    Замена у "Твенте". Ушёл с поля  Ван Хоренбек. Вступил в игру  Эль-Идрис.
  • 75'
    Четверть часа осталось играть. И после незабитого пенальти игра обостряется! 
  • Не забитый пенальти
    74'
     Кьергаард не забил пенальти!  Уннерсталл в прыжке отразил этот удар! В правый угол был пробит удар, но голкипер справился и оставил "Твенте" в игре!
  • Пенальти!
    73'
    Игра рукой в штрафной площади собственной!  Бидструп закрылся! Что решит рефери?! Не увидел он этого момента сходу. Но помогли увидеть и пенальти!
  • 72'
    Удар по воротам  Уннерсталла, пробил с ходу  Бидструп, но в прыжке голкипер справился с этим ударом!
  • Угловой
    71'
    Угловой удар заработали нидерландские футболисты.  Глух исполнил стандарт, но пробить некому оказалось. 
  • 70'
    Двадцать минут до конца матча. Нарушение правил в атаке зафиксировал рефери.  Уннерсталл разыграл стандарт. Перевод на правый край. 
  • 69'
    Долгая подготовка, подача  Бидструпа, попал в ногу защитнику и заработал угловой. 
  • 67'
    Штрафной удар заработали гости на левом фланге.  Бидструп у мяча. Ждём подачу с правого фланга. 
  • 66'
     Глух с мячом на левом фланге, ушёл от соперника, но подачу исполнить не сумел.
  • Замена
    65'
    Замены у  гостей. Ушли с поля Йео Кунфоло  и Доргелес. Вступили в игру Дагим  и Ратков.
  • 64'
     Ламмерс подобрал игровой снаряд, пытался уйти от соперника, не вышло.
  • 63'
    В центре поля подобрал мяч мяч Терзич, отыграл на  Бидструпа, который неудачно сыграл в линию атаки.
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    • 62'
      Не сдаётся "Твенте", хотя им забивать нужно ещё дважды, чтобы перевести игру в овертайм. Пока что на это не похоже.
    • Описание гола
      61'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:3!!! Подача на дальнюю штангу и удар головой  Ван Хоренбека, точно в дальний угол! Минимальный разрыв в счёте стал!
    • Угловой
      60'
      Угловой удар заработали хозяева, подача...
    • 58'
       Ван Хоренбек из своих владений, борьба в чужой штрафной площади пошла.
    • Замена
      56'
      Замена у хозяев. Ушли с поля Кюйперс и Кьёлё. Вступили в игру Роц и  Стейн.
    • Офсайд
      55'
      Через правый край начали атаку гости, передача на  Йео Кунфоло, который мог забивать четвёртый, но оказался в положении вне игры!
    • Замена
      54'
      Замена у гостей.  Гурна-Дуат ушёл с поля. Вступил в игру  Дьямбу.
    • 54'
      В центре поля с мячом Терзич, ушёл он соперника, но дальше ничего опасного. 
    • 53'
       Бласвих с мячом, передача на Беду, который отдал на Терзича, но тот неудачно сыграл дальше.
    • 52'
      На левый фланг последовал перевод на  Кьёлё, который не сумел обработать игровой снаряд.
    • Желтая карточка
      51'
      Жёлтая карточка.  Меес за грубую игру её получил.
    • 50'
      Пять минут во втором тайме отыграли команды. "Зальцбург" вернул статус к-во, что позволяет им уверенно выходить в следующий раунд Лиги чемпионов. 
    • 49'
      На правом фланге заработали стандарт австрийцы. Подача не удалась для  Кьергаарда, который пытался слишком высоко забросить мяч в чужие владения.
    • 48'
      Рефери проверил наличие офсайда, но ничего подобного не было. 1:3! Играем дальше!
    • Описание гола
      48'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3!!! Чеерез правый край начали атаку гости, передача с правого фланга на  Йео Кунфоло, который в касание с правой  ноги отправил мяч в противоход  Уннерсталлу! 
    • 47'
      Через правый край пошли в атаку гости и...
    • Замена
      47'
      Замена в перерыве у "Твенте". Ушёл с поля  Эйтинг. Вступил в игру Ван Берген.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв.
    • Офсайд
      45'
       Йео Кунфоло оказался в положении вне игры, уже не в первый раз в этом матче.
    • 44'
      Заброс в штрафную площадь австрийского клуба, Бласвих забрал игровой снаряд. 
    • Дополнительное время
      43'
      3 минуты добавил рефери.
    • Описание гола
      42'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!!  Меес!!! Подача с правого фланга от  Эйтинга, который здорово выполнил подачу,  Меес головой переправил игровой снаряд в ворота!
       
    • 41'
      С мячом оказался  Даан, прострел пошёл в центр штрафной площади, а замкнуть некому.
    • 40'
      Влап нашёл момент для удара, пробил он по воротам с 20 метров, забрал мяч намертво Бласвих.
    • 39'
      Стандарт разыграли гости, подача от  Кьергаарда, но удачно на выходе сыграл Уннерсталл. Забрал мяч вратарь "Твенте".
    • Желтая карточка
      37'
      Влап нарушил правила на левом фланге обороны "Твенте". За что и получил жёлтую карточку. 
    • 36'
       Эйтинг с мячом, практически не глядя он выполнил перевод на левый край. Потеря...
    • 34'
       Меес разыграл стандарт, длинный заброс в линию атаки последовал. Мяч у Терзича.
    • Офсайд
      33'
      Заброс на  Йео Кунфоло, который оказался в положении вне игры.
    • 32'
      Борьба в центре поля, заброс неожиданный в штрафную площадь, где забрал игровой снаряд  Бласвих.
    • Угловой
      31'
      Угловой удар заработали гости.  Глух подачу исполнил на дальнюю штангу,  Гурна-Дуат не сумел до мяча добраться. 
    • 30'
      Четверть часа остаётся играть в первом тайме. С мячом  Терзич, осмотрелся, неудачно начал атаку.  Кьёлё перехватил, отдал на Эйтинга.
    • 28'
      На своей половине поля с мячом гости, перевод на  Пёнтковски, который отдал на Беду.
    • 27'
      Укрепили гости своё преимущество. Похоже, что "Ред Булл Зальцбург" уверенно идёт к тому, чтобы выйти в следующий раунд. Первая игра, напомним, в их пользу 2:1 завершилась. 
    • Описание гола
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!!  Доргелес!!!! Начал атаку  Дедич, покатил правой ногой в атаку на  Доргелеса, который с правой ноги пробил в верхний угол!
    • Желтая карточка
      24'
       Даан полез в отбор, грубо сыграл, за что и получил жёлтую карточку. 
    • 24'
       Кюйперс с мячом, передача на Даана, тот дальше сыграл на партнёра, который не нашёл дальнейшее развитие атаки.
    • 22'
      Немного успокоилась игра после того, как "Ред Булл Зальцбург" открыл счёт в матче.
    • 21'
       Кьергаард не позволил сопернику пройти по флангу, взял мяч под свой контроль и выдал передачу на левый край.
    • 20'
      В центре поля снова развивают атаку гости.  Доргелес осмотрелся, сыграл назад.
    • 19'
      В районе центрального круга с мячом  Бидструп, увидел рывок автора голевой передачи Глуха, но сам с передачей запоздал.
    • 18'
      От ворот пробил  Уннерсталл, борьба в центре поля, подбор за Влапом, который не нашёл дальнейшего развития.
    • Описание гола
      16'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!!  Кьергаард!!!! Заброс на  Кьергаарда, который позволил мячу удариться о землю и пробить с левой ноги! В дальний угол опустился игровой снаряд!
    • 14'
       Глух нашёл момент для удара по воротам, но попал в соперника! Подбор за Глухом, но неудачно дальше сложились его действия.
    • 13'
       Кьергаард разыграл стандарт, но неудачно. 
    • 12'
      Влап разыграл стандарт, длинный перевод на левый край последовал. Принять мяч  Ван Волфсвинкелю не удалось.
    • 11'
       Ван Хоренбек рызаграл стандарт, перевод на Влапа, которому досталось по ногам.
    • 10'
      Десять минут у нас прошло, перевод на Глуха, который не сумел принять эту передачу. 
    • 9'
       Доргелес сыграл на  Кьергаарда, тот не сумел принять игровой снаряд. 
    • Желтая карточка
      8'
       Гурна-Дуат полез в грубый отбор и нарушил правила. Первая жёлтая карточка в матче.
    • 6'
      Серия нарушений, сначала  Терзич не сумел удачно разыграть стандарт, следом  Меес неудачно разыграл стандарт. 
    • 5'
      Пять минут отыграли команды, "Твенте" с мячом пока что. Австрийский клуб прижался к своим воротам. 
    • 4'
       Ван Хоренбек разыграл стандарт нидерландского клуба, перевод на правый край выполнил. 
    • Офсайд
      3'
       Йео Кунфоло забежал в положение вне игры. 
    • 2'
       Гурна-Дуат принял игровой снаряд на левом фланге, перевод на Глуха затеял, но неудачно. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался. 
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Эйтинг Карел сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Меес Хилгерс бьет в цель!
    • 37'
      Влап Михел получил желтую карточку от судьи
    • 25'
      Дедич Амар сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Доргелес Нене бьет в цель!
    • 24'
      Даан Ротс получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Глух Оскар сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Мауритс Кьергор бьет в цель!
    • 9'
      Гурна-Дуат Люка получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Твенте 2:3 Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Твенте
    50.5% (56)
    Ничья
    36.9% (41)
    Ред Булл Зальцбург
    12.6% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.41% (62)
    Меньше
    42.59% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    34.2% (38)
    1:1 Ничья
    27.9% (31)
    1:0 Твенте
    10.8% (12)
    2:2 Ничья
    8.1% (9)
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    8.1% (9)
    3:1 Твенте
    2.7% (3)
    2:3 Ред Булл Зальцбург
    1.8% (2)
    2:0 Твенте
    1.8% (2)
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