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Тур: 3. Стадион: .
Твенте
 
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Ред Булл Зальцбург
Прогнозы 42
Твенте 69% (29)
X 19% (8)
Ред Булл Зальцбург 11.9% (5)
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Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Ред Булл Зальцбург
3.50
3.60
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2.75
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Твенте
Ред Булл Зальцбург

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛЧ
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влап Михел 1 1
Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кьергаард Мауриц 2 2
Доргелес Нене 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Твенте
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ред Булл Зальцбург
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
НЕК Неймеген - Твенте 1:2 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Ганновер 96 - Твенте 3:3
Твенте - Сент-Трейден 2:2 Твенте - Мотеруэлл 2:2 ПЕК Зволле - Твенте 1:2 Твенте - Волендам 7:2 АЗ Алкмаар - Твенте 2:1 Твенте - Алмере Сити 3:1 Аякс - Твенте 2:1 Твенте - Фортуна Ситтард 2:0 Херенвен - Твенте 3:3 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 1:0 Твенте - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - Твенте 1:2 Твенте - Гоу Эхед Иглс 3:0 Твенте - Утрехт 0:1 Эксельсиор - Твенте 0:3
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6
Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 7:1 Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:5 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 2:0 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 2:2 Аустрия Клагенфурт - Ред Булл Зальцбург 4:3 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Клагенфурт 4:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 3:1 Ред Булл Зальцбург - Рапид Вена 1:1 Ред Булл Зальцбург - Штурм Грац 3:4 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 0:1 Ред Булл Зальцбург - Хартберг 5:1

Результаты матчей

Твенте
Ред Булл Зальцбург

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Твенте
Ред Булл Зальцбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 5 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
ФКСБ Олару Дариус 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
АПОЭЛ Техера Серхио 3
Клаксвик Эджупи Альберт 3
Динамо Минск Демченко Никита Юрьевич 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Твенте - Ред Булл Зальцбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 13 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 46 минут.



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    • Прогнозы 42
    Твенте 69% (29)
    X 19% (8)
    Ред Булл Зальцбург 11.9% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Ред Булл Зальцбург
    3.50
    3.60
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    2.75
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    Прогнозы на матч Твенте - Ред Булл Зальцбург

    Исход игры
    Твенте
    69% (29)
    Ничья
    19% (8)
    Ред Булл Зальцбург
    11.9% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.85% (27)
    Меньше
    34.15% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    80.49% (33)
    Нет
    19.51% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Твенте
    47.6% (20)
    1:1 Ничья
    14.3% (6)
    1:0 Твенте
    14.3% (6)
    1:2 Ред Булл Зальцбург
    9.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.8% (2)
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