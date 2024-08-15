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  3. Лига Европы 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Виктория Пльзень
1:0
Конец матча
Кривбасс
0'
15' Желтая карточка
Клищук Андрей
43' Желтая карточка
Стецков Тимур
1:0
52' Гол
Daniel Vasulin
76' Желтая карточка
Хомченовский Дмитрий
89' Желтая карточка
Аду Принс
90'+4

Ход матча

15'
 
Клищук Андрей
43'
 
Стецков Тимур
50'
Ирка Эрик
Tom Sloncik
 
52'
Daniel Vasulin
(Шулц Павел)
1:0
61'
 
Хомченовский Дмитрий
Микитишин Артур
61'
 
Yegor Tverdokhlib
Бизимана Джихад
71'
Выдра Матей
Daniel Vasulin
 
71'
 
Драмбаев Aлександр
Кузык Денис
76'
 
Хомченовский Дмитрий
84'
 
Bandeira
Понедельник Андрей
84'
 
Кожушко Олег
Лунёв Максим
85'
Каду
Копич Ян
 
89'
 
Аду Принс

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 109
Виктория Пльзень 95.4% (104)
X 1.8% (2)
Кривбасс 2.8% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Тврдонь
Мариан
40
Дуэ
Сампсон
3
Хранак
Робин
21
Емелка
Вацлав
24
Гавел
Милан
6
Черв
Лукаш
23
Калвач
Лукаш
29
Tom
Sloncik
10
Копич
Ян
31
Шулц
Павел
51
Daniel
Vasulin
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
5
Стецков
Тимур
3
Романчук
Александр
II
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
8
Бизимана
Джихад
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
20
Микитишин
Артур
80
Аду
Принс
Виктория Пльзень
3-5-2
Кривбасс
4-2-3-1

История личных встреч

Виктория Пльзень
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛЕ
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Виктория Пльзень
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Vasulin 2 1
Jiri Panos 1 0.5
Шулц Павел 0 0
Черв Лукаш 0 0
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аду Принс 1 0.5
Дибанго Иван 0 0

Карточки

Виктория Пльзень
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Vasulin 1 0
Jiri Panos 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аду Принс 2 0
Хомченовский Дмитрий 1 0
Вакулко Юрий 1 0
Стецков Тимур 1 0
Клищук Андрей 1 0
Дибанго Иван 1 0

Результаты матчей

Виктория Пльзень
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Виктория Пльзень
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Виктория Пльзень
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Кривбасс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Виктория Пльзень
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Виктория Пльзень - Карвина 5:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Яблонец - Виктория Пльзень 0:0 Виктория Пльзень - Градец Кралове 1:0
Дукла Прага - Виктория Пльзень 1:3 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Виктория Пльзень - Карабах 1:2 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Виктория Пльзень - СВ Лафниц 6:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Петршин Пльзень - Виктория Пльзень 0:7 Спарта Прага - Виктория Пльзень 1:1 Виктория Пльзень - Спарта Прага 1:2 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Славия Прага - Виктория Пльзень 3:0 Виктория Пльзень - Словацко 4:2 Виктория Пльзень - Млада Болеслав 3:0 Виктория Пльзень - Теплице 3:0 Виктория Пльзень - Фастав Злин 3:0 Словацко - Виктория Пльзень 1:1
Кривбасс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Кривбасс - Ризеспор 3:4
Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0 Кривбасс - Заря 2:2

Результаты матчей

Виктория Пльзень
Кривбасс

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Виктория Пльзень
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
РФШ Рига Икауниекс Янис 4
Рапид Вена Бургшталлер Гвидо 3 (2)
Эльфсборг Байду Майкл 3 (2)
Панатинаикос Еремеефф Александер 3
Висла Краков Родадо Анхель 3
Весь список

Топ нарушителей
Петрокуб Пушкаш Дан 1 2
Эльфсборг Бальдюрссон Андри-Фаннар 3
Трабзонспор Элмалы Эврен Эрен 3
Эльфсборг Оума Тимоти 3
Шериф Мия Алесио 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 43'
      Стецков Тимур получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Андрей Клищук получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Doosan Arena Plzen. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 109
    Виктория Пльзень 95.4% (104)
    X 1.8% (2)
    Кривбасс 2.8% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Виктория Пльзень 1:0 Кривбасс

    Исход игры
    Виктория Пльзень
    95.4% (104)
    Ничья
    1.8% (2)
    Кривбасс
    2.8% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.79% (49)
    Меньше
    54.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    34.58% (37)
    Нет
    65.42% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Виктория Пльзень
    47.7% (52)
    2:1 Виктория Пльзень
    25.7% (28)
    3:0 Виктория Пльзень
    11.9% (13)
    3:1 Виктория Пльзень
    5.5% (6)
    1:0 Виктория Пльзень
    4.6% (5)
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