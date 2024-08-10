0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Каприле ЭлияВратарь
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 НатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
26 Нгонж СирильНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Конте Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Идрисси РиадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Олива МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Ньянг УсманПолузащитник
- Нападающий
-
90 Абьюзо ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0
Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0
Будет доступно позже.
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|2
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Чезена
|Cristian Shpendi
|2
|Эмполи
|Фаццини Якопо
|2
|Авеллино
|Paolo Frascatore
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Модена
Исход игры
Наполи
96.4% (108)
Ничья
1.8% (2)
Модена
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
26.47% (27)
Нет
73.53% (75)
Популярный счёт
2:0 Наполи
41.1% (46)
3:0 Наполи
21.4% (24)
2:1 Наполи
12.5% (14)
3:1 Наполи
8.9% (10)
1:0 Наполи
3.6% (4)
4:1 Наполи
1.8% (2)
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