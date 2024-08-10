Пергреффи получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи "Модены", пауза в игре.

Поднялся Пергреффи после паузы, досталось по спине капитану "Модены", но он показал, что готов играть дальше.

Нгонж неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Модены" и заработал угловой под давлением Идрисси.

Нгонж с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ди Лоренцо головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели.

В составе "Модены" произошла замена. Вместо Риада Идрисси на поле вышел Кристиан Кауц.

Симеоне в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Санторо. "Модена" конечно же не стала торопиться при розыгрыше мяча.

В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Джакомо Распадори на поле вышел Джованни Симеоне.

Буонджорно в позиционной борьбе с Глиоцци неудачно оступился и получил небольшое повреждение. После паузы новичок обороны "Наполи" показал, что он готов играть дальше.

Замбо-Ангисса с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Симеоне под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, мяч пришёл на левый угол штрафной, Кварацхелия плотно пробил в ближний угол ворот, Ганьо спокойно отбил мяч на угловой.

Кварацхелия с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Санторо хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч в аут.

В составе "Модены" произошла замена. Вместо Этторе Глиоцци на поле вышел Фабио Абьюзо.

Политано сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля и в итоге пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел слишком высоко.

В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Паскуале Маццокки на поле вышел Сириль Нгонж.

Из центра поля последовал заброс на ход Глиоцци по центру, Ррахмани опередил соперника и спокойно отыгрался с Меретом.

Спинаццола с левой половины поля сделал заброс на правый угол штрафной площади, Маццокки подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной.

Из центра поля последовал заброс на ход Идрисси по левому флангу, Риад забрался в офсайд.

Политано из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, в очередной раз мяч попал в защитника "Модены".

Санторо теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади после смещения с левой половины поля в центр, мяч полетел как раз точно по центру, Мерет поймал его без всякого труда.

Ди Лоренцо при проходе по центру хотел отыграться с Замбо-Ангисса, но ответная передача на капитана "Наполи" к правому углу штрафной площади не прошла.

Глиоцци с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади в центр, Санторо под давлением двух защитников не смог зацепиться за мяч.

Политано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Спинаццола вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маццокки под давлением Идрисси головой пробил в правый угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Кварацхелия пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в полузащитника "Модены".

Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Наполи", чтобы начать забивать голы. Если же в основное время победителя команды так и не выявят, следом нас будет ждать серия пенальти.

С левой половины поля последовала подача на правый угол штрафной площади "Модены", Маццокки сбросил мяч к радиусу штрафной, Замбо-Ангисса в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

Политано с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской под давлением соперника, никто из партнёров по команде не был готов к рывку.

Стадион в Неаполе сегодня заполнен достаточно неплохо, болельщики "Наполи" конечно же активно поддерживают свою команду.

Спинаццола с левого фланга вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам под давлением соперника, мяч задел ногу защитника "Модены" и затем пришёл в руки Ганьо.

Кварацхелии чуть ранее досталось от Заро у левого угла штрафной площади "Модены", Джованни рукой попал по шее Хвиче, но нарушение правил зафиксировано не было.

Кварацхелия с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч задел защитника "Модены" и улетел в аут.

Кварацхелия из-за пределов штрафной площади пробил по воротам после смещение с левой половины поля, мяч полетел точно по центру, Ганьо сыграл надёжно и намертво поймал его.

Политано с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Коттали хорошо сыграл в подкате и блокировал попытку.

Маццокки с правого фланга выполнил слабую подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Продолжает Маццокки попытки грузить мяч в штрафную площадь с правого фланга, но такая игра ещё в первом тайме показала, что Распадори очень тяжело цепляться за мячи.

Лоботка пробил в ближний угол ворот с левой половины поля от линии штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Наполи" на домашнем поле в Неаполе при подавляющем преимуществе пока что никак не может вскрыть оборону скромной "Модены". Будем ждать голов во втором тайме, а пока что немного отдохнём.

45' Политано с углового закрутил мяч точно в центр вратарской, Ганьо спокойно сыграл по позиции, мяч сам прилетел ему в руки.

44' Спинаццола ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, мяч задел ногу защитника "Модены" и ушёл на угловой.

43' Кварацхелия с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади вновь, Политано в касание пробил по воротам, в очередной раз попытка была блокирована.

42' Кварацхелия с левой половины поля от линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной, Политано теперь уже пробил по воротам, мяч вновь попал в защитника "Модены".

41' Палумбо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Ррахмани.

40' С левого фланга последовала передача на ближнюю половину поля, Лоботка в касание доставил мяч к радиусу штрафной площади, Кварацхелия в касание пробил по воротам и попал в защитника "Модены".

39' Кварацхелия с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Ганьо спокойно переместился и поймал мяч.

38' Распадори под давлением соперников упустил мяч за лицевую линию поля на левом углу штрафной площади, а затем после остановки игры отправил его в сетку. Форварду "Наполи" повезло, он обошёлся без жёлтой карточки.

37' Буонджорно подключился к атаке и с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Модены".

36' Ди Лоренцо сместился ближе к центру половины поля "Модены" и затем сделал заброс на правый угол штрафной площади, Распадори под давлением Пергреффи сделал скидку точно в руки Ганьо.

35' Кварацхелия перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади, правила были нарушены против Маньино.

34' Палумбо из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в левый угол ворот, мяч угодил в крестовину, Мерет застыл на месте и уже просто наблюдал за полётом мяча.

33' Кварацхелия по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем выполнил передачу в центр к линии вратарской, Распадори под давлением двух соперников не смог добраться до мяча.

32' Мерет в своей штрафной площади оказался под небольшим прессингом, Алекс сыграл без ошибок и спокойно отдал мяч на правый фланг Спинаццоле.

31' Маццокки совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Распадори к таким мячам пока что никак не поспевает, Ганьо на выходе всё зачищает.

30' Кварацхелия ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Политано в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели.

29' Из центра поля вновь последовал безадресный заброс к штрафной площади "Наполи", с забросами у "Модены" дела пока что не особо ладятся.

28' Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ганьо вновь грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч.

27' Полузащитник "Наполи" Фран-Андре Замбо-Ангисса получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Палумбо.

26' Политано с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка к левому углу вратарской, Кварацхелия под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам.

25' Кварацхелия с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Замбо-Ангисса в касание пробил по воротам, мяч задел Пергреффи и ушёл на угловой.

24' Баттистелла из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Глиоцци по центру, Мерет спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

23' С углового последовала подача на дальний угол вратарской, Ганьо сыграл на выходе не очень уверенно, но со второй попытки Риккардо выловил мяч.

22' Политано ворвался в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил под левый угол ворот, Ганьо в прыжке отбил мяч к левому углу вратарской, Спинаццола был готов сыграть на добивании, но его опередил Маньино и выбил мяч на угловой.

21' Удалось "Модене" провести уже более-менее грамотную контратаку. Палумбо и Глиоцци убежали в контратаку по левой половине поля, а завершении эпизода последовала передача на ход Антонио к радиусу штрафной площади, но Палумбо под давлением соперника пробил слабо и точно по центру, Мерет поймал мяч без всякого труда.

20' Политано с правой половины поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Распадори под давлением соперников быстро потерял мяч.

19' Маццокки с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

18' Попытались игроки "Модены" пойти в высокий прессинг на правом фланге, но пока что за счёт меньшего класса у гостей толком ничего не получается.

17' Лоботка на половине поля соперника нарушил правила против Баттистеллы, чтобы "Модена" не провела быструю ответную атаку.

16' Распадори получил по ногам у радиуса штрафной площади "Модены", но нарушение правил зафиксировано не было.

15' Распадори отправился прессинговать Ганьо к левому углу вратарской, голкипер "Модены" выбил мяч в аут к центру поля.

14' "Модена" сегодня конечно же по большей части будет играть от глухой обороны, как-то иначе действовать на выезде середняку Серии В проблематично.

13' Кварацхелия с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Модены".

12' Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кварацхелия под давлением соперника не смог добраться до мяча на этот раз.

11' Маццокки ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением активного Идрисси Паскуале упустил мяч за лицевую линию поля.

10' Идрисси теперь уже попытался развить атаку через центр поля, Замбо-Ангисса накрыл соперника и выбил мяч в аут.

9' Палумбо попытался убежать в контратаку по левому флангу, Политано отлично отработал в обороне и спокойно перехватил мяч.

8' Политано со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Замбо-Ангисса в окружении соперников не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию.

7' Идрисси на правом фланге в борьбе за мяч отмахнулся от Кварацхелии. "Наполи" тщательно готовится к стандарту.

6' Политано с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ганьо спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

5' Политано по правой половине поля ворвался в штрафную площадь, но не смог завершить момент ударом по воротам, Идрисси выбил мяч на угловой.

4' Спинаццола совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Маццокки головой пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел выше цели.

3' Угловой у ворот "Наполи". Маньино выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки неаполитанского клуба сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот.

2' Ррахмани в центре поля нарушил правила против Глиоцци. Игроки "Модены" не стали торопиться при розыгрыше мяча.