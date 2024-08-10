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Наполи
0:0
Второй тайм: 81'
Модена
0'
Прогнозы 112
Наполи 96.4% (108)
X 1.8% (2)
Модена 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Модена
1.75
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7.60
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6.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Наполи
Модена

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0
Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Чезена Каргбо Аугустус 2
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Чезена Cristian Shpendi 2
Эмполи Фаццини Якопо 2
Авеллино Paolo Frascatore 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    82'
    Симеоне в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Санторо. "Модена" конечно же не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Замена
    81'
    Вторую подряд замену провёл Пьерпаоло Бизоли. Вместо Маттео Коттали на поле вышел Клейн Божанай. 
  • Замена
    80'
    В составе "Модены" произошла замена. Вместо Риада Идрисси на поле вышел Кристиан Кауц. 
  • Угловой
    79'
    Нгонж с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ди Лоренцо головой пробил по воротам, мяч полетел выше цели. 
  • 78'
    Нгонж неплохо поработал на правом фланге у штрафной площади "Модены" и заработал угловой под давлением Идрисси. 
  • 77'
    Поднялся Пергреффи после паузы, досталось по спине капитану "Модены", но он показал, что готов играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    76'
    Пергреффи получил небольшое повреждение в борьбе за мяч на своей половине поля. Вышли на поле врачи "Модены", пауза в игре. 
  • Замена
    75'
    Вторую подряд замену провёл Антонио Конте. Вместо Леонардо Спинаццолы на поле вышел Матиас Оливера. 
  • Замена
    74'
    В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Паскуале Маццокки на поле вышел Сириль Нгонж. 
  • 73'
    Политано сместился к радиусу штрафной площади с правой половины поля и в итоге пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел слишком высоко. 
  • Замена
    72'
    В составе "Модены" произошла замена. Вместо Этторе Глиоцци на поле вышел Фабио Абьюзо. 
  • Угловой
    71'
    Кварацхелия с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Санторо хорошо сыграл в обороне и головой выбил мяч в аут. 
  • Опасный момент
    70'
    Замбо-Ангисса с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Симеоне под давлением соперника не смог головой пробить по воротам, мяч пришёл на левый угол штрафной, Кварацхелия плотно пробил в ближний угол ворот, Ганьо спокойно отбил мяч на угловой. 
  • Травма, повреждение
    69'
    Буонджорно в позиционной борьбе с Глиоцци неудачно оступился и получил небольшое повреждение. После паузы новичок обороны "Наполи" показал, что он готов играть дальше. 
  • Замена
    68'
    В составе "Наполи" произошла замена. Вместо Джакомо Распадори на поле вышел Джованни Симеоне. 
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    • 67'
      Кварацхелия пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в полузащитника "Модены". 
    • 66'
      Спинаццола вошёл в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил подачу в центр к линии вратарской, Маццокки под давлением Идрисси головой пробил в правый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 65'
      Политано с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 64'
      Глиоцци с левой половины поля выполнил передачу к линии штрафной площади в центр, Санторо под давлением двух защитников не смог зацепиться за мяч. 
    • 63'
      Ди Лоренцо при проходе по центру хотел отыграться с Замбо-Ангисса, но ответная передача на капитана "Наполи" к правому углу штрафной площади не прошла. 
    • 62'
      Санторо теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади после смещения с левой половины поля в центр, мяч полетел как раз точно по центру, Мерет поймал его без всякого труда. 
    • 61'
      Политано из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, в очередной раз мяч попал в защитника "Модены". 
    • Офсайд
      60'
      Из центра поля последовал заброс на ход Идрисси по левому флангу, Риад забрался в офсайд. 
    • Опасный момент
      59'
      Спинаццола с левой половины поля сделал заброс на правый угол штрафной площади, Маццокки подработал мяч и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 58'
      Из центра поля последовал заброс на ход Глиоцци по центру, Ррахмани опередил соперника и спокойно отыгрался с Меретом. 
    • Опасный момент
      57'
      Лоботка пробил в ближний угол ворот с левой половины поля от линии штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
    • 56'
      Продолжает Маццокки попытки грузить мяч в штрафную площадь с правого фланга, но такая игра ещё в первом тайме показала, что Распадори очень тяжело цепляться за мячи. 
    • 55'
      Маццокки с правого фланга выполнил слабую подачу в штрафную площадь, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
    • 54'
      Политано с правой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, Коттали хорошо сыграл в подкате и блокировал попытку. 
    • 53'
      Кварацхелия из-за пределов штрафной площади пробил по воротам после смещение с левой половины поля, мяч полетел точно по центру, Ганьо сыграл надёжно и намертво поймал его. 
    • 52'
      Кварацхелия с левого фланга от боковой линии штрафной площади выполнил подачу на дальний угол вратарской, мяч задел защитника "Модены" и улетел в аут. 
    • Судья
      51'
      Кварацхелии чуть ранее досталось от Заро у левого угла штрафной площади "Модены", Джованни рукой попал по шее Хвиче, но нарушение правил зафиксировано не было. 
    • 50'
      Спинаццола с левого фланга вошёл в штрафную площадь с левого фланга и пробил по воротам под давлением соперника, мяч задел ногу защитника "Модены" и затем пришёл в руки Ганьо. 
    • 49'
      Стадион в Неаполе сегодня заполнен достаточно неплохо, болельщики "Наполи" конечно же активно поддерживают свою команду. 
    • 48'
      Политано с правого фланга выполнил подачу на дальний угол вратарской под давлением соперника, никто из партнёров по команде не был готов к рывку. 
    • 47'
      С левой половины поля последовала подача на правый угол штрафной площади "Модены", Маццокки сбросил мяч к радиусу штрафной, Замбо-Ангисса в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, что сейчас придумает "Наполи", чтобы начать забивать голы. Если же в основное время победителя команды так и не выявят, следом нас будет ждать серия пенальти. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Наполи" на домашнем поле в Неаполе при подавляющем преимуществе пока что никак не может вскрыть оборону скромной "Модены". Будем ждать голов во втором тайме, а пока что немного отдохнём. 
    • Угловой
      45'
      Политано с углового закрутил мяч точно в центр вратарской, Ганьо спокойно сыграл по позиции, мяч сам прилетел ему в руки. 
    • 44'
      Спинаццола ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, мяч задел ногу защитника "Модены" и ушёл на угловой. 
    • 43'
      Кварацхелия с левого фланга выполнил передачу к радиусу штрафной площади вновь, Политано в касание пробил по воротам, в очередной раз попытка была блокирована. 
    • 42'
      Кварацхелия с левой половины поля от линии штрафной площади выполнил передачу к радиусу штрафной, Политано теперь уже пробил по воротам, мяч вновь попал в защитника "Модены". 
    • Фол, нарушение
      41'
      Палумбо перестарался в борьбе за мяч на правом фланге у штрафной площади "Наполи", правила были нарушены против Ррахмани. 
    • 40'
      С левого фланга последовала передача на ближнюю половину поля, Лоботка в касание доставил мяч к радиусу штрафной площади, Кварацхелия в касание пробил по воротам и попал в защитника "Модены". 
    • 39'
      Кварацхелия с левой половины поля из-за пределов штрафной площади на исполнение пробил в дальний угол ворот, Ганьо спокойно переместился и поймал мяч. 
    • Судья
      38'
      Распадори под давлением соперников упустил мяч за лицевую линию поля на левом углу штрафной площади, а затем после остановки игры отправил его в сетку. Форварду "Наполи" повезло, он обошёлся без жёлтой карточки. 
    • 37'
      Буонджорно подключился к атаке и с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Модены". 
    • 36'
      Ди Лоренцо сместился ближе к центру половины поля "Модены" и затем сделал заброс на правый угол штрафной площади, Распадори под давлением Пергреффи сделал скидку точно в руки Ганьо. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Кварацхелия перестарался в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади, правила были нарушены против Маньино. 
    • Штанга
      34'
      Палумбо из-за пределов штрафной площади неожиданно пробил в левый угол ворот, мяч угодил в крестовину, Мерет застыл на месте и уже просто наблюдал за полётом мяча. 
    • 33'
      Кварацхелия по левой половине поля ворвался в штрафную площадь и затем выполнил передачу в центр к линии вратарской, Распадори под давлением двух соперников не смог добраться до мяча. 
    • 32'
      Мерет в своей штрафной площади оказался под небольшим прессингом, Алекс сыграл без ошибок и спокойно отдал мяч на правый фланг Спинаццоле. 
    • 31'
      Маццокки совершил рывок по правому флангу и от лицевой линии поля выполнил подачу в центр к линии вратарской, Распадори к таким мячам пока что никак не поспевает, Ганьо на выходе всё зачищает. 
    • 30'
      Кварацхелия ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, Политано в касание пробил по воротам, мяч полетел значительно выше цели. 
    • 29'
      Из центра поля вновь последовал безадресный заброс к штрафной площади "Наполи", с забросами у "Модены" дела пока что не особо ладятся. 
    • 28'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ганьо вновь грамотно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
    • Желтая карточка
      27'
      Полузащитник "Наполи" Фран-Андре Замбо-Ангисса получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Палумбо. 
    • Угловой
      26'
      Политано с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, оттуда последовала скидка к левому углу вратарской, Кварацхелия под давлением соперника не смог завершить момент ударом по воротам. 
    • 25'
      Кварацхелия с левой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Замбо-Ангисса в касание пробил по воротам, мяч задел Пергреффи и ушёл на угловой. 
    • 24'
      Баттистелла из глубины поля выполнил слишком сильный заброс на ход Глиоцци по центру, Мерет спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • Угловой
      23'
      С углового последовала подача на дальний угол вратарской, Ганьо сыграл на выходе не очень уверенно, но со второй попытки Риккардо выловил мяч. 
    • Опасный момент
      22'
      Политано ворвался в штрафную площадь с правого фланга и плотно пробил под левый угол ворот, Ганьо в прыжке отбил мяч к левому углу вратарской, Спинаццола был готов сыграть на добивании, но его опередил Маньино и выбил мяч на угловой. 
    • 21'
      Удалось "Модене" провести уже более-менее грамотную контратаку. Палумбо и Глиоцци убежали в контратаку по левой половине поля, а завершении эпизода последовала передача на ход Антонио к радиусу штрафной площади, но Палумбо под давлением соперника пробил слабо и точно по центру, Мерет поймал мяч без всякого труда. 
    • 20'
      Политано с правой половины поля выполнил передачу к ближнему углу штрафной площади, Распадори под давлением соперников быстро потерял мяч. 
    • 19'
      Маццокки с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • 18'
      Попытались игроки "Модены" пойти в высокий прессинг на правом фланге, но пока что за счёт меньшего класса у гостей толком ничего не получается. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Лоботка на половине поля соперника нарушил правила против Баттистеллы, чтобы "Модена" не провела быструю ответную атаку. 
    • Судья
      16'
      Распадори получил по ногам у радиуса штрафной площади "Модены", но нарушение правил зафиксировано не было. 
    • 15'
      Распадори отправился прессинговать Ганьо к левому углу вратарской, голкипер "Модены" выбил мяч в аут к центру поля. 
    • 14'
      "Модена" сегодня конечно же по большей части будет играть от глухой обороны, как-то иначе действовать на выезде середняку Серии В проблематично. 
    • 13'
      Кварацхелия с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Модены". 
    • 12'
      Ди Лоренцо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кварацхелия под давлением соперника не смог добраться до мяча на этот раз. 
    • 11'
      Маццокки ворвался в штрафную площадь с правого фланга, но под давлением активного Идрисси Паскуале упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 10'
      Идрисси теперь уже попытался развить атаку через центр поля, Замбо-Ангисса накрыл соперника и выбил мяч в аут. 
    • 9'
      Палумбо попытался убежать в контратаку по левому флангу, Политано отлично отработал в обороне и спокойно перехватил мяч. 
    • 8'
      Политано со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Замбо-Ангисса в окружении соперников не смог зацепиться за мяч и обострить ситуацию. 
    • Фол, нарушение
      7'
      Идрисси на правом фланге в борьбе за мяч отмахнулся от Кварацхелии. "Наполи" тщательно готовится к стандарту. 
    • Угловой
      6'
      Политано с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Ганьо спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 5'
      Политано по правой половине поля ворвался в штрафную площадь, но не смог завершить момент ударом по воротам, Идрисси выбил мяч на угловой. 
    • 4'
      Спинаццола совершил рывок по левому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, Маццокки головой пробил по воротам под давлением соперника, мяч полетел выше цели. 
    • Угловой
      3'
      Угловой у ворот "Наполи". Маньино выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки неаполитанского клуба сыграли внимательно и спокойно выбили мяч подальше от своих ворот. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Ррахмани в центре поля нарушил правила против Глиоцци. Игроки "Модены" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт довольно интересная игра. "Наполи" под руководством Антонио Конте официально начинает новый сезон и конечно же на домашнем поле должен побежать как можно увереннее. 
    • До матча
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 1/32 финала Кубка Италии между "Наполи" из Неаполя и "Моденой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • 52 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 112
    Наполи 96.4% (108)
    X 1.8% (2)
    Модена 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Модена
    1.75
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    6.80
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Наполи 0:0 Модена

    Исход игры
    Наполи
    96.4% (108)
    Ничья
    1.8% (2)
    Модена
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.98% (52)
    Меньше
    49.02% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    26.47% (27)
    Нет
    73.53% (75)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    41.1% (46)
    3:0 Наполи
    21.4% (24)
    2:1 Наполи
    12.5% (14)
    3:1 Наполи
    8.9% (10)
    1:0 Наполи
    3.6% (4)
    4:1 Наполи
    1.8% (2)
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    Наполи
    Модена
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