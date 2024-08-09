Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0
Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0
Будет доступно позже.
|Авеллино
|Трибуцци Алессио
|2
|Авеллино
|Paolo Frascatore
|1
|Падова
|Mattia Bortolussi
|1
|Юве Стабия
|Пископо Кевин
|1
|Чезена
|Каргбо Аугустус
|1
Прогнозы на матч Наполи - Модена
Исход игры
Наполи
100% (6)
Ничья
0% (0)
Модена
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
0% (0)
Меньше
100% (3)
Обе команды забьют
Да
0% (0)
Нет
100% (3)
Популярный счёт
2:0 Наполи
50% (3)
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