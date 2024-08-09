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Наполи
 
Позже
Модена
Прогнозы 3
Наполи 100% (3)
X 0% (0)
Модена 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Наполи
Ничья
Модена
1.19
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7.80
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7.60
Все Коэффициенты

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Наполи - Жирона 0:2 Наполи - Брест 1:0 Наполи - Эгнатия 4:0 Наполи - Мантуя 3:0
Наполи - Анауне 4:0 Наполи - Лечче 0:0 Фиорентина - Наполи 2:2 Наполи - Болонья 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Рома 2:2 Эмполи - Наполи 1:0 Наполи - Фрозиноне 2:2 Монца - Наполи 2:4 Наполи - Аталанта 0:3 Интер Милан - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 3:1 Наполи - Торино 1:1 Наполи - Ювентус 2:1 Сассуоло - Наполи 1:6 Кальяри - Наполи 1:1
Модена
(20 матчей)
25%
55%
20%
5 побед 11 ничьих 4 поражения
Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0 Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3
Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1 Сампдория - Модена 2:2 Модена - Парма 3:0

Будет доступно позже.

Топ бомбардиров
Авеллино Трибуцци Алессио 2
Авеллино Paolo Frascatore 1
Падова Mattia Bortolussi 1
Юве Стабия Пископо Кевин 1
Чезена Каргбо Аугустус 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Модена от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 1 день 17 часов 47 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 50% пользователей.
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    • Прогнозы 3
    Наполи 100% (3)
    X 0% (0)
    Модена 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Модена
    1.19
    Реклама, zenit.win
    7.80
    Реклама, ligastavok.ru
    7.60
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Наполи - Модена

    Исход игры
    Наполи
    100% (6)
    Ничья
    0% (0)
    Модена
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    0% (0)
    Меньше
    100% (3)
    Обе команды забьют
    Да
    0% (0)
    Нет
    100% (3)
    Популярный счёт
    2:0 Наполи
    50% (3)
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