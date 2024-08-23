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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 26838
Карлсруэ
3:2
Конец матча
Эльвeрсберг
0'
1:0
18' Гол
Гюнтер Лассе
1:1
30' Гол
Luca Pascal Schnellbacher
2:1
48' Гол
Шлойзенер Фабиан
49' Желтая карточка
Рапп Николай
2:2
60' Гол
Асллани Фисник
3:2
75' Гол
Хунцикер Андрин
86' Желтая карточка
Хунцикер Андрин
90'+7

Ход матча

18'
Гюнтер Лассе
(Ванитцек Марвин)
1:0
30'
1:1
Luca Pascal Schnellbacher
(Асллани Фисник)
48'
Шлойзенер Фабиан
(Зивзивадзе Буду)
2:1
49'
Рапп Николай
 
60'
2:2
Асллани Фисник
(Robin Fellhauer)
63'
Конте Бамбасе
Бурнич Дженис
 
65'
 
Петков Лукас
Дамар Мухаммед
65'
 
Paul Stock
Manuel Feil
74'
Хунцикер Андрин
Шлойзенер Фабиан
 
74'
 
Герезгихер Филимон
Асллани Фисник
75'
Хунцикер Андрин
(Ванитцек Марвин)
3:2
84'
 
Frederik Schmahl
Баум Элиас
84'
 
Mohammad Mahmoud
Semih Sahin
86'
Херольд Дэвид
Гюнтер Лассе
 
86'
Кобальд Кристоф
Зивзивадзе Буду
 
86'
Хунцикер Андрин
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 539 Количество передач 452
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вейсc
Максим
2
Юнг
Себастьян
28
Франке
Марсель
4
Байфус
Марцель
29
Гюнтер
Лассе
7
Бурнич
Дженис
17
Рапп
Николай
6
Йенсен
Леон
10
Ванитцек
Марвин
24
Шлойзенер
Фабиан
11
Зивзивадзе
Буду
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
3
Ле
Жонкур
Флориан
33
Maurice
Neubauer
7
Manuel
Feil
6
Robin
Fellhauer
8
Semih
Sahin
30
Дамар
Мухаммед
24
Luca
Pascal
Schnellbacher
10
Асллани
Фисник
Карлсруэ
4-4-2
Эльвeрсберг
4-4-2

История личных встреч

Карлсруэ
Эльвeрсберг

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

Б2
0:3
Б2
3:2

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1.5
2.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
36

Бомбардиры внутри турнира

Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зивзивадзе Буду 3 1
Хунцикер Андрин 1 0.33
Шлойзенер Фабиан 1 0.33
Гюнтер Лассе 1 0.33
Ванитцек Марвин 0 0
Юнг Себастьян 0 0
Конте Бамбасе 0 0
Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 2 0.67
Luca Pascal Schnellbacher 1 0.33
Frederik Schmahl 1 0.33
Robin Fellhauer 0 0

Карточки

Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рапп Николай 2 0
Бурнич Дженис 1 0
Йенсен Леон 1 0
Хунцикер Андрин 1 0
Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Manuel Feil 1 0
Semih Sahin 1 0
Асллани Фисник 1 0
Nicolas Kristof 1 0
Герезгихер Филимон 1 0

Результаты матчей

Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
2
Карлсруэ
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Карлсруэ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эльвeрсберг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
2
40%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Карлсруэ
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Шпортфройнде Лотте - Карлсруэ 0:5 Фортуна - Карлсруэ 0:0 Карлсруэ - Нюрнберг 3:2 Карлсруэ - Страсбург 4:1
Карлсруэ - Мюнхен-1860 2:0 Риека - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Виктория Пльзень - Карлсруэ 2:0 Шлухтерн - Карлсруэ 0:16 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганза - Карлсруэ 1:2 Нюрнберг - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Санкт-Паули 2:1 Шальке 04 - Карлсруэ 0:0 Хайденхайм - Карлсруэ 0:1 Карлсруэ - Магдебург 7:0 Хольштайн Киль - Карлсруэ 1:0
Эльвeрсберг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1
Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1 Айнтрахт Трир - Эльвeрсберг 1:3 Эльвeрсберг - Карлсруэ 0:3 Нюрнберг - Эльвeрсберг 3:0 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Эльвeрсберг - Шальке 04 1:1 Санкт-Паули - Эльвeрсберг 3:4 Эльвeрсберг - Магдебург 0:0 Айнтрахт Бр - Эльвeрсберг 5:0 Эльвeрсберг - Хольштайн Киль 0:2 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Веен Висбаден 0:3 Гамбург - Эльвeрсберг 1:0

Результаты матчей

Карлсруэ
Эльвeрсберг

Точный счет

3:2
2 раза 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

3:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Карлсруэ
Эльвeрсберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Падерборн
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Пройссен Мюнстер
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 2
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Фортуна Хоффманн Андре 2
Весь список
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