Тур: 3. Стадион: Heinz von Heiden-Arena. Зрители: 49000
1:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаШонлау Себастьян
28' Желтая карточкаСтеффен Баумгарт
38' Желтая карточкаДем Янник
38' Желтая карточкаХефти Сильван
47' Желтая карточкаЗельке Дейви
1:0
49' ПенальтиНганкам Жессик
58' Желтая карточкаНганкам Жессик
79' Желтая карточкаJannik Rochelt
81' Желтая карточкаФогльзаммер Андреас
90' Вторая желтая карточкаШонлау Себастьян
90'+7
Ход матча
28'
28'
38'
38'
47'
49'
1:0
58'
79'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
20 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
395 Количество передач 434
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
11
Hyun-ju
Lee
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Муроя СэйЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Hyun-ju LeeПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
-
37 Эзех БруклинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Lars Gindorf
-
-
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Рейс ЛюдовитПолузащитник
-
17 Карабец АдамНападающий
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Микель ТомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
История личных встреч
Ганновер 96
Гамбург
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед
29 матчей
34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед
Второй тайм
24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
14
Голов в среднем за матч
1.86
0.93
Среднее время на гол
48
96
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.73
1.21
Среднее время на гол
51
74
Всего голов
52
31
Голов в среднем за матч
1.79
1.07
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27
Среднее время на гол
50
84
Бомбардиры внутри турнира
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolo Tresoldi
|1
|0.33
|Дем Янник
|1
|0.33
|Нганкам Жессик
|1 (1)
|0.33
|Нильсен Ховард
|0
|0
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|1
|Джатта Бейкери
|0
|0
Карточки
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Найт Джош
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Кристиансен Макс
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Jannik Rochelt
|1
|0
|Нганкам Жессик
|1
|0
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|2
|1
|Стеффен Баумгарт
|2
|0
|Зельке Дейви
|1
|0
|Хефти Сильван
|1
|0
|Мухайм Миро
|1
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
Результаты матчей
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2
Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0
Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2
Результаты матчей
Ганновер 96
Гамбург
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Ганновер 96
Гамбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|2