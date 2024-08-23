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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 49000
Ганновер 96
1:0
Конец матча
Гамбург
0'
28' Желтая карточка
Шонлау Себастьян
28' Желтая карточка
Стеффен Баумгарт
38' Желтая карточка
Дем Янник
38' Желтая карточка
Хефти Сильван
47' Желтая карточка
Зельке Дейви
1:0
49' Пенальти
Нганкам Жессик
58' Желтая карточка
Нганкам Жессик
79' Желтая карточка
Jannik Rochelt
81' Желтая карточка
Фогльзаммер Андреас
90' Вторая желтая карточка
Шонлау Себастьян
90'+7

Ход матча

28'
 
Шонлау Себастьян
28'
 
Стеффен Баумгарт
38'
Дем Янник
 
38'
 
Хефти Сильван
47'
 
Зельке Дейви
49'
Нганкам Жессик
1:0
58'
Нганкам Жессик
 
70'
 
Глацель Роберт
Зельке Дейви
71'
 
Пореба Лукаш
Рейс Людовит
72'
Nicolo Tresoldi
Нганкам Жессик
 
72'
Фогльзаммер Андреас
Hyun-ju Lee
 
76'
Найт Джош
Хальстенберг Марсель
 
78'
 
Fabio Balde
Кёнигсдёрффер Рансфорд
79'
Jannik Rochelt
 
81'
Фогльзаммер Андреас
 
88'
 
Озтунали Левин
Карабец Адам
88'
 
Кисиловски Николас-Бернд
Хефти Сильван
90'
Кунце Фабиан
Нильсен Ховард
 
90'
Эзех Бруклин
Jannik Rochelt
 
90'
 
Шонлау Себастьян

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 20 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 395 Количество передач 434
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Цилер
Рон-Роберт
21
Муроя
Сэй
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
20
Дем
Янник
10
Jannik
Rochelt
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
11
Hyun-ju
Lee
16
Нильсен
Ховард
7
Нганкам
Жессик
1
Фернандеш
Даниэль
30
Хефти
Сильван
5
Хаджикадунич
Деннис
4
Шонлау
Себастьян
28
Мухайм
Миро
10
Ферай
Иммануэль
23
Мефферт
Йонас
14
Рейс
Людовит
17
Карабец
Адам
27
Зельке
Дейви
11
Кёнигсдёрффер
Рансфорд
Ганновер 96
4-4-2
Гамбург
4-3-3

История личных встреч

Ганновер 96
Гамбург

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
50%
9 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 9 побед

29 матчей

34.5%
27.6%
37.9%
10 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

31%
34.5%
34.5%
9 побед 10 ничьих 10 побед

Второй тайм

24.1%
44.8%
31.1%
7 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
0:1
Б2
6:1
Б2
1:2
Б2
2:1
Б2
1:0
Б2
3:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
3:0
Б
1:1
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:2
Б
2:1
Б
2:0
Б
2:1
Б
3:1
Б
5:1
Б
1:0
Б
1:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
0:0
Б
2:2
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:1

Голы

Всего голов

26
14

Голов в среднем за матч

1.86
0.93

Среднее время на гол

48
96

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.73
1.21

Среднее время на гол

51
74

Всего голов

52
31

Голов в среднем за матч

1.79
1.07

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 76%
Меньше 24%
7
16
Больше 55%
Меньше 45%
13
7
Больше 24%
Меньше 76%
22
5
Больше 17%
Меньше 83%
24
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
27

Среднее время на гол

50
84

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolo Tresoldi 1 0.33
Дем Янник 1 0.33
Нганкам Жессик 1 (1) 0.33
Нильсен Ховард 0 0
Гамбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кёнигсдёрффер Рансфорд 3 1
Джатта Бейкери 0 0

Карточки

Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Найт Джош 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Кристиансен Макс 1 0
Дем Янник 1 0
Jannik Rochelt 1 0
Нганкам Жессик 1 0
Гамбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шонлау Себастьян 2 1
Стеффен Баумгарт 2 0
Зельке Дейви 1 0
Хефти Сильван 1 0
Мухайм Миро 1 0
Кёнигсдёрффер Рансфорд 1 0
Эльфадли Даниэль 1 0

Результаты матчей

Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Гамбург
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Ганновер 96
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Ганновер 96
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Гамбург
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
1
33%
2
67%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Ганновер 96
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2
Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2 Ганновер 96 - Ферль 2:1 Рамлинген-Элерсхаузен - Ганновер 96 0:3 Хемминген - Ганновер 96 1:8 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Карлсруэ - Ганновер 96 1:2 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Шальке 04 1:1 Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Вердер 3:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1 Веен Висбаден - Ганновер 96 1:1
Гамбург
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0
Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2 Гамбург - Любек 5:2 Гамбург - Дрохтерcен-Асcель 5:1 Тус Нитце - Гамбург 0:12 Гамбург - Нюрнберг 4:1 Падерборн - Гамбург 1:0 Гамбург - Санкт-Паули 1:0 Айнтрахт Бр - Гамбург 0:4 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Магдебург - Гамбург 2:2 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Гамбург - Веен Висбаден 3:0 Фортуна - Гамбург 2:0 Гамбург - Оснабрюк 1:2

Результаты матчей

Ганновер 96
Гамбург

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Ганновер 96
Гамбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
3.
Падерборн
 2 2 0 0 5 - 2 6
4.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
5.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 5 - 3 4
7.
Кайзерслаутерн
 2 1 1 0 4 - 3 4
8.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
10.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
11.
Ян
 2 1 0 1 1 - 2 3
12.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
13.
Герта
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
4.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гройтер Фюрт
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Пройссен Мюнстер
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Герта
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Падерборн
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Кайзерслаутерн
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Ян
 1 0 0 1 0 - 2 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 2
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Фортуна Хоффманн Андре 2
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