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Тур: 2. Стадион: . Зрители: 23519 Главный судья: Мунуэра Хосе
Сельта
3:1
Конец матча
Валенсия
0'
0:1
14' Гол
Лопес Диего
1:1
23' Гол
Мингеса Оскар
25' Желтая карточка
Мингеса Оскар
2:1
28' Гол
Аспас Яго
2:1
45' Не забитый пенальти
Аспас Яго
3:1
60' Гол
Пейнадо Франсиско
78' Желтая карточка
Родригес Дамиан
88' Желтая карточка
Бамба Джонатан
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Лопес Диего
(Мир Рафа)
23'
Мингеса Оскар
(Аспас Яго)
1:1
25'
Мингеса Оскар
 
28'
Аспас Яго
(Мингеса Оскар)
2:1
45'
Аспас Яго
2:1
46'
Каррейра Серхио
Мингеса Оскар
 
60'
Пейнадо Франсиско
3:1
61'
 
Риоха Луис
Герра Хавьер
65'
Бамба Джонатан
Сведберг Виллиот
 
66'
Иглесиас Борха
Дувикас Анастасиос
 
75'
Старфельт Карл
Родригес Хави
 
77'
 
Техон Мартин
Лопес Диего
77'
 
Гомес Даниэль
Дуро Уго
77'
 
Фулкье Димитри
Корреа Тьерри
78'
Родригес Дамиан
 
84'
 
Мари Альберто
Мир Рафа
87'
Pablo Duran
Аспас Яго
 
88'
Бамба Джонатан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 486 Количество передач 492
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Сельта 40.5% (47)
X 46.6% (54)
Валенсия 12.9% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вильяр
Иван
32
Родригес
Хави
16
Жаилсон
Маркес
24
Домингес
Карлос
30
Альварес
Уго
3
Мингеса
Оскар
25
Родригес
Дамиан
8
Пейнадо
Франсиско
10
Аспас
Яго
19
Сведберг
Виллиот
9
Дувикас
Анастасиос
25
Мамардашвили
Георгий
12
Корреа
Тьерри
3
Москера
Кристиан
24
Гасиоровски
Ярек
21
Васкес
Хесус
11
Мир
Рафа
18
Пепелу
8
Герра
Хавьер
16
Ногуэроль
Диего
Лопес
10
Алмейда
Андре
IV
9
Дуро
Уго
Сельта
3-4-2-1
Валенсия
4-4-2

История личных встреч

Сельта
Валенсия

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

72.7%
36.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

27 матчей

29.6%
22.2%
48.2%
8 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
6 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

ЛЛ
2:2
КК
1:3
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
3:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
1:2
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:0
П
1:2
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
3:2
КК
2:1
КК
1:4
П
2:1
П
0:2
П
1:5
П
1:1
П
1:1
П
2:1
П
2:1
П
0:1
П
2:1

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.31
1.14

Среднее время на гол

68
78

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.5
1.54

Среднее время на гол

60
58

Всего голов

38
36

Голов в среднем за матч

1.41
1.33

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 85%
Меньше 15%
4
16
Больше 59%
Меньше 41%
11
5
Больше 19%
Меньше 81%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

63
67

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аспас Яго 2 1
Мингеса Оскар 1 0.5
Сведберг Виллиот 1 0.5
Пейнадо Франсиско 1 0.5
Альварес Уго 0 0
Валенсия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ногуэроль Диего Лопес 1 0.5
Дуро Уго 1 0.5
Мир Рафа 0 0

Карточки

Сельта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родригес Дамиан 2 0
Аспас Яго 1 0
Бамба Джонатан 1 0
Мингеса Оскар 1 0
Claudio Giraldez 1 0
Валенсия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бараха Рубен 1 0
Васкес Хесус 1 0
Пепелу 1 0

Результаты матчей

Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Сельта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Сельта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Валенсия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сельта
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Сельта - Алавес 2:1 Лутон Таун - Сельта 1:3 Лилль - Сельта 3:1 Сельта - Жил Висенте 1:0
Сельта - Спортинг Хихон 2:1 Визела - Сельта 0:4 Бенфика - Сельта 2:2 Сельта - Валенсия 2:2 Гранада - Сельта 1:2 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетико М - Сельта 1:0 Сельта - Вильярреал 3:2 Алавес - Сельта 3:0 Сельта - Лас-Пальмас 4:1 Бетис - Сельта 2:1 Сельта - Райо Вальекано 0:0 Севилья - Сельта 1:2 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Сельта - Альмерия 1:0 Кадис - Сельта 2:2
Валенсия
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Валенсия - Барселона 1:2 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Лидс - Валенсия 2:1 Валенсия - Леванте 0:0
ПСВ - Валенсия 2:1 Валенсия - Алавес 0:1 Валенсия - Кастельон 0:0 Бенидорм - Валенсия 1:3 Сельта - Валенсия 2:2 Валенсия - Жирона 1:3 Реал Сосьедад - Валенсия 1:0 Валенсия - Райо Вальекано 0:0 Валенсия - Алавес 0:1 Барселона - Валенсия 4:2 Валенсия - Бетис 1:2 Осасуна - Валенсия 0:1 Гранада - Валенсия 0:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Вильярреал - Валенсия 1:0 Валенсия - Хетафе 1:0

Результаты матчей

Сельта
Валенсия

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Сельта
Валенсия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Севилья
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 1:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вильярреал
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Родригес Дамиан 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Весь список
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    Прогнозы 116
    Сельта 40.5% (47)
    X 46.6% (54)
    Валенсия 12.9% (15)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сельта 3:1 Валенсия

    Исход игры
    Сельта
    40.5% (47)
    Ничья
    46.6% (54)
    Валенсия
    12.9% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.06% (45)
    Меньше
    57.94% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    86.92% (93)
    Нет
    13.08% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41.4% (48)
    2:1 Сельта
    25% (29)
    1:0 Сельта
    10.3% (12)
    1:2 Валенсия
    7.8% (9)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
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