Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Болельщики на стадионе развлекают себя, делая «волну».

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

88' Бамба Джонатан получил желтую карточку от судьи

88' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Отличную игру провел сегодня Аспас Яго ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

85' Пепелу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Гомес Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Удар от ворот произведет Сельта

83' Пепелу из команды Валенсия разыграл угловой с правого угла.

82' ШТАНГА! Пробил головой Мир Рафа прямо в каркас ворот!

82' Фулкье Димитри из команды Валенсия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

82' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Удар от ворот произведет Сельта

78' Родригес Дамиан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

78' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

76' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Пепелу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Альварес Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Удар от ворот произведет Сельта

72' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Сегодняшная посещаемость составляет 23519 болельщиков

69' Удар от ворот произведет Сельта

69' Риоха Луис из команды Валенсия наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

69' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Матч возобновится спорным мячом

68' Ох, нехорошо это выглядит. Пейнадо Франсиско получил травму и медбригада забирает его с поля.

68' Пейнадо Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Мамардашвили Георгий взял и забрал мяч на выходе

67' Пейнадо Франсиско выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Дуро Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Г О О О О Л - Пейнадо Франсиско из команды Сельта правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

60' Родригес Дамиан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Гасиоровски Ярек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Валенсия совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Сельта

56' Родригес Дамиан из команды Сельта своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Сведберг Виллиот пробует нанести удар издали, но Гиорги Мамардашвили держит все под контролем

55' Домингес Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Сельта совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Корреа Тьерри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Валенсия идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Дуро Уго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

53' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Валенсия совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Дувикас Анастасиос получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Дувикас Анастасиос на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Валенсия

49' Сельта идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Сельта совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Удар от ворот произведет Валенсия

46' Удар от ворот произведет Сельта