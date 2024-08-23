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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Модена
2:1
Второй тайм: 90+'
Бари
0'
8' Желтая карточка
Баттистелла Томас
14' Желтая карточка
Майта Маттиа
16' Желтая карточка
Палумбо Антонио
0:1
17' Гол
Новакович Андрия
39' Желтая карточка
Манцари Джакомо
1:1
45' Пенальти
Палумбо Антонио
61' Желтая карточка
Бенали Ахмед
2:1
62' Гол
Мендеш Педру
72' Желтая карточка
Глиоцци Этторе
80' Желтая карточка
Фавазули Костантино
84' Желтая карточка
Заро Джованни

Ход матча

8'
Баттистелла Томас
 
14'
 
Майта Маттиа
16'
Палумбо Антонио
 
17'
0:1
Новакович Андрия
39'
 
Манцари Джакомо
45'
Палумбо Антонио
1:1
46'
Маньино Лука
Баттистелла Томас
 
46'
 
Риччи Джакомо
Дорваль Мехди
58'
 
Ласанья Кевин
Новакович Андрия
58'
 
Фавазули Костантино
Манцари Джакомо
61'
 
Бенали Ахмед
62'
Мендеш Педру
(Палумбо Антонио)
2:1
70'
 
Лулич Карло
Майта Маттиа
72'
Глиоцци Этторе
 
74'
Ди Пардо Алессандро
Пергреффи Антонио
 
74'
Идрисси Риад
Коттали Маттео
 
74'
Дефрель Грегоре
Палумбо Антонио
 
79'
 
Сгарби Лоренцо
Оливери Андреа
80'
 
Фавазули Костантино
84'
Заро Джованни
 
85'
Боттегин Эрик
Глиоцци Этторе
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 12
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Модена
Ничья
Бари
3.10
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6.20
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34.00
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Все Коэффициенты
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
19
Заро
Джованни
4
Пергреффи
Антонио
29
Коттали
Маттео
8
Санторо
Симоне
16
Джерли
Фабио
5
Баттистелла
Томас
10
Палумбо
Антонио
9
Глиоцци
Этторе
11
Мендеш
Педру
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
55
Nosa
Edward
Obaretin
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
18
Манцари
Джакомо
20
Сибилли
Джузеппе
9
Новакович
Андрия
Модена
4-3-2-1
Бари
3-4-2-1

История личных встреч

Модена
Бари

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.78

Среднее время на гол

64
115

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
100

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 1 (1) 0.5
Мендеш Педру 1 0.5
Божанай Клейс 1 0.5
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риччи Джакомо 1 0.5
Новакович Андрия 1 0.5
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 1 0
Пучино Раффаэле 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Результаты матчей

Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0
Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1
Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0

Результаты матчей

Модена
Бари

Точный счет

2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Модена
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 2:1 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1:2 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1:2 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 2:1 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
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Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Модена Мендеш Педру 1
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
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