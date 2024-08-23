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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Модена
2:1
Конец матча
Бари
0'
8' Желтая карточка
Баттистелла Томас
14' Желтая карточка
Майта Маттиа
16' Желтая карточка
Палумбо Антонио
0:1
17' Гол
Новакович Андрия
39' Желтая карточка
Манцари Джакомо
1:1
45' Пенальти
Палумбо Антонио
61' Желтая карточка
Бенали Ахмед
2:1
62' Гол
Мендеш Педру
72' Желтая карточка
Глиоцци Этторе
80' Желтая карточка
Фавазули Костантино
84' Желтая карточка
Заро Джованни
90'+7
26
Ганьо
Риккардо
23
Кальдара
Маттиа
19
Заро
Джованни
4
Пергреффи
Антонио
29
Коттали
Маттео
8
Санторо
Симоне
16
Джерли
Фабио
5
Баттистелла
Томас
10
Палумбо
Антонио
9
Глиоцци
Этторе
11
Мендеш
Педру
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
55
Nosa
Edward
Obaretin
7
Оливери
Андреа
93
Дорваль
Мехди
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
18
Манцари
Джакомо
20
Сибилли
Джузеппе
9
Новакович
Андрия
Модена
4-3-2-1
Бари
3-4-2-1

История личных встреч

Модена
Бари

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

21.1%
42.1%
36.8%
4 победы 8 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.3%
42.1%
31.6%
5 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
4:1
СCС
3:3
СB
1:1
СB
2:1
СB
0:1
СB
1:1
СB
4:0
СB
1:0
СB
0:0
СB
2:0
СB
0:1
СB
0:1
СB
4:1
СB
0:2
СB
1:1
СB
3:0

Голы

Всего голов

14
7

Голов в среднем за матч

1.4
0.78

Среднее время на гол

64
115

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

29
17

Голов в среднем за матч

1.53
0.89

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

58
100

Бомбардиры внутри турнира

Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палумбо Антонио 1 (1) 0.5
Мендеш Педру 1 0.5
Божанай Клейс 1 0.5
Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риччи Джакомо 1 0.5
Новакович Андрия 1 0.5
Дорваль Мехди 0 0

Карточки

Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Палумбо Антонио 2 0
Глиоцци Этторе 2 0
Заро Джованни 1 0
Пергреффи Антонио 1 0
Баттистелла Томас 1 0
Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 1 0
Пучино Раффаэле 1 0
Бенали Ахмед 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0

Результаты матчей

Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бари
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Модена
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бари
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
0
Модена
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Модена
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Зюйдтироль - Модена 2:1 Наполи - Модена 0:0 Модена - Кальяри 2:2 Модена - Санджулиано Сити 3:0
Модена - Леньяго Салус 3:0 Лекко - Модена 2:3 Модена - Комо 0:0 Реджана - Модена 1:0 Модена - Зюйдтироль 1:0 Асколи - Модена 0:0 Модена - Катанзаро 1:3 Тернана - Модена 0:0 Модена - Бари 1:1 Читтаделла - Модена 1:1 Модена - ФералпиСало 2:3 Модена - Кремонезе 0:1 Пиза - Модена 2:2 Модена - Специя 0:0 Венеция - Модена 2:2 Модена - Козенца 1:1
Бари
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1
Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1 Комо - Бари 2:1 Бари - Кремонезе 1:2 Модена - Бари 1:1 Бари - Сампдория 0:1 Венеция - Бари 3:1 Бари - Специя 1:1 Катанзаро - Бари 2:0

Результаты матчей

Модена
Бари

Точный счет

2:1
1 раз 100%
1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
2 раза 100%
1:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Модена
Бари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Модена
 2 1 0 1 3 - 3 3
8.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
15.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зюйдтироль
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Салернитана
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Брешия
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Козенца
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Модена
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Чезена
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Катанзаро
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Пиза
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фрозиноне
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Реджана
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Сампдория
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Юве Стабия
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Специя
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сассуоло
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Каррарезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Кремонезе
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Читтаделла
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Палермо
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Мантуя
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юве Стабия
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Сассуоло
 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Специя
 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Сампдория
 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Мантуя
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Зюйдтироль
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Салернитана
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Брешия
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Козенца
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Реджана
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Катанзаро
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Фрозиноне
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Пиза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Чезена
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Модена
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Каррарезе
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Кремонезе
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Читтаделла
 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Палермо
 1 0 0 1 0 - 1 0
20.
Бари
 1 0 0 1 1 - 2 0
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Чезена Cristian Shpendi 2
Модена Палумбо Антонио 1 (2)
Модена Мендеш Педру 1
Сампдория Кода Массимо 1
Сампдория Венути Лоренцо 1
Весь список

Топ нарушителей
Модена Палумбо Антонио 2
Модена Глиоцци Этторе 2
Сампдория Иоанну Николас 1
Реджана Чигарини Лука 1
Мантуя Буррай Сальваторе 1
Весь список
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    • 46'
      Дорваль Мехди уходит с поля. Риччи Джакомо выходит вместо него
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