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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Севилья
1:1
Перерыв
Вильярреал
0'
0:1
2' Гол
Данджума Арно
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Хуанлу Санчес
45' Желтая карточка
Баэна Алекс
45' Желтая карточка
Берналь Исаак Ромеро
1:1
45' Гол
Лукебакио Доди

Ход матча

2'
0:1
Данджума Арно
(Баэна Алекс)
8'
Хуанлу Санчес
 
45'
 
Баэна Алекс
45'
Берналь Исаак Ромеро
 
45'
Лукебакио Доди
(Окампос Лукас)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 0
  • 4 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 118
Севилья 59.3% (70)
X 34.7% (41)
Вильярреал 5.9% (7)
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Севилья
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
26
Хуанлу
Санчес
18
Агум
Люсьен
17
Ньигес
Сауль
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
5
Окампос
Лукас
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
5
Камбвала
Вилли
4
Эрик-Бертран
Байи
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
14
Комесанья
Санти
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
19
Пепе
Николя
9
Данджума
Арно
Севилья
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Вильярреал

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

45.9%
29.7%
24.4%
17 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.68
1.44

Среднее время на гол

53
62

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.78
0.84

Среднее время на гол

50
106

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуанлу Санчес 1 0.5
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 2 1
Баэна Алекс 0 0
Конде Диего 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баэна Алекс 1 0
Пино Йереми 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0
Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0
Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0

Результаты матчей

Севилья
Вильярреал

Точный счет

2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Севилья
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
6.
Севилья
 1:1 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 1:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Вильярреал
 1:1 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Севилья
 1:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Родригес Дамиан 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • 54'
    Это был отличный перфоманс от команды Севилья, есть о чем петь фанатам в перерыве.
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 54'
    Контроль мяча: Севилья: 58%, Вильярреал: 42%.
  • 53'
    Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Педроса Адриа выиграл воздушное противоборство у Ахомаш Ильяс.
  • 52'
    Вильярреал контролирует мяч.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 118
    Севилья 59.3% (70)
    X 34.7% (41)
    Вильярреал 5.9% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:1 Вильярреал

    Исход игры
    Севилья
    59.3% (70)
    Ничья
    34.7% (41)
    Вильярреал
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.3% (44)
    1:1 Ничья
    27.1% (32)
    1:0 Севилья
    11.9% (14)
    2:2 Ничья
    6.8% (8)
    1:2 Вильярреал
    3.4% (4)
    3:2 Севилья
    2.5% (3)
    2:0 Севилья
    2.5% (3)
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