Тур: 2. Стадион: Рамон Санчес Писхуан. Главный судья: Де Мера Исидро Диас
1:1
Перерыв
0'
0:1
2' ГолДанджума Арно
8' Undefined phrase: football_event_Хуанлу Санчес
45' Желтая карточкаБаэна Алекс
45' Желтая карточкаБерналь Исаак Ромеро
1:1
45' ГолЛукебакио Доди
Ход матча
2'
0:1
45'
45'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 3
-
6 Угловые 0
-
4 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Нюланд
Эрьян
22
Баде
Луак
18
Агум
Люсьен
17
Ньигес
Сауль
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
11
Ахомаш
Ильяс
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
19
Пепе
Николя
- Основной состав
-
13 Нюланд ЭрьянВратарь
- Защитник
-
22 Баде ЛуакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Агум ЛюсьенПолузащитник
-
17 Ньигес СаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Ньянзу ТангиЗащитник
-
16 Навас ХесусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Соу ДжибрилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пимьента Гарсия
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Конде ДиегоВратарь
-
17 Фемения КикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Ахомаш ИльясПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуйе ПапеПолузащитник
-
16 Баэна АлексПолузащитник
-
19 Пепе НиколяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сола АрнауЗащитник
- Защитник
-
26 Наварро ПауЗащитник
-
21 Пино ЙеремиПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Террац РамонПолузащитник
- Нападающий
-
15 Барри ТьерноНападающий
-
22 Перес АйосеНападающий
-
Главный тренер: Урия Рубен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Севилья
Вильярреал
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
15 матчей
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
37 матчей
45.9%
29.7%
24.4%
17 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
26
Голов в среднем за матч
1.68
1.44
Среднее время на гол
53
62
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
1.78
0.84
Среднее время на гол
50
106
Всего голов
64
42
Голов в среднем за матч
1.73
1.14
Тотал матчей
2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35
Среднее время на гол
52
79
Бомбардиры внутри турнира
Севилья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуанлу Санчес
|1
|0.5
|Берналь Исаак Ромеро
|0
|0
Вильярреал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Данджума Арно
|2
|1
|Баэна Алекс
|0
|0
|Конде Диего
|0
|0
Карточки
Севилья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Педроса Адриа
|1
|0
|Хуанлу Санчес
|1
|0
|Берналь Исаак Ромеро
|1
|0
Вильярреал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баэна Алекс
|1
|0
|Пино Йереми
|1
|0
Результаты матчей
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0
Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0
Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0
Результаты матчей
Севилья
Вильярреал
Точный счет
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Севилья
Вильярреал
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|6.
|1:1 Заявка
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|1:1 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
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|Сельта
|Аспас Яго
|2 (1)
|Вильярреал
|Данджума Арно
|2
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Сельта
|Мингеса Оскар
|1 (1)
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Сельта
|Родригес Дамиан
|2
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1
|Валенсия
|Бараха Рубен
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Валенсия
|Васкес Хесус
|1
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Севилья 1:1 Вильярреал
Исход игры
Севилья
59.3% (70)
Ничья
34.7% (41)
Вильярреал
5.9% (7)
Тотал 2.5
Больше
54.13% (59)
Меньше
45.87% (50)
Обе команды забьют
Да
83.49% (91)
Нет
16.51% (18)
Популярный счёт
2:1 Севилья
37.3% (44)
1:1 Ничья
27.1% (32)
1:0 Севилья
11.9% (14)
2:2 Ничья
6.8% (8)
1:2 Вильярреал
3.4% (4)
3:2 Севилья
2.5% (3)
2:0 Севилья
2.5% (3)
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