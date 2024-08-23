Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

Первый тайм

54' Это был отличный перфоманс от команды Севилья , есть о чем петь фанатам в перерыве.

54' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

53' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Г О О О О Л - Лукебакио Доди правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

51' Окампос Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Кардона Серхи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Камбвала Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Ахомаш Ильяс пробует нанести удар издали, но Эрьян Нюланд держит все под контролем

49' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Глупую желтую получил Баэна Алекс за то, что отбил ногой мяч после свистка

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Вильярреал

45' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Гуйе Папе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Лукебакио Доди навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Удар от ворот произведет Севилья

38' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Удар от ворот произведет Вильярреал

37' Ньигес Сауль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

37' Берналь Исаак Ромеро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Удар от ворот произведет Вильярреал

36' Педроса Адриа не смог попасть в створ ударом издали

34' Удар от ворот произведет Вильярреал

33' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Удар от ворот произведет Вильярреал

29' Удар от ворот произведет Севилья

28' Матч возобновится спорным мячом

28' Ох, нехорошо это выглядит. Окампос Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

27' Окампос Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Комесанья Санти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Удар от ворот произведет Вильярреал

23' Удар от ворот произведет Вильярреал

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Ахомаш Ильяс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Вильярреал

19' Педроса Адриа не смог попасть в створ ударом издали

19' Лукебакио Доди навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

18' Хорошую попытку сделал Баде Луак . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Педроса Адриа из команды Севилья своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

16' Берналь Исаак Ромеро пробует нанести удар издали, но Диего Конде держит все под контролем

16' Ньигес Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Конде Диего взял и забрал мяч на выходе

15' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Камбвала Вилли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Севилья совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Ньигес Сауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Севилья отменен из-за положения "вне игры".

9' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Севилья

8' Берналь Исаак Ромеро создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Севилья идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Удар от ворот произведет Севилья

7' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Вильярреал

6' Оооо... вот это был удар! Пепе Николя должен был забить с этой позиции.

6' Хорошую попытку сделал Пепе Николя . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Баэна Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Вильярреал совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Вильярреал совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Педроса Адриа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Данджума Арно выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Севилья совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Команда Вильярреал забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

2' Г О О О О Л - Данджума Арно забивает с правой ноги!

2' Вильярреал идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Баэна Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Вильярреал начинает с центра поля

1' Судья начинает матч