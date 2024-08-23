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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 34004 Главный судья: Де Мера Исидро Диас
Севилья
1:2
Конец матча
Вильярреал
0'
0:1
2' Гол
Данджума Арно
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Хуанлу Санчес
45' Желтая карточка
Баэна Алекс
45' Желтая карточка
Берналь Исаак Ромеро
1:1
45' Гол
Лукебакио Доди
63' Желтая карточка
Данджума Арно
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Комесанья Санти
81' Желтая карточка
Кармона Хосе Анхель
84' Желтая карточка
Эрик-Бертран Байи
88' Желтая карточка
Парехо Даниэль
1:2
90' Гол
Перес Айосе
90' Желтая карточка
Маркан Маркос
90' Желтая карточка
Перес Айосе
90'+11

Ход матча

2'
0:1
Данджума Арно
(Баэна Алекс)
8'
Хуанлу Санчес
 
45'
 
Баэна Алекс
45'
Берналь Исаак Ромеро
 
45'
Лукебакио Доди
(Окампос Лукас)
1:1
63'
 
Данджума Арно
65'
 
Барри Тьерно
Пепе Николя
65'
 
Перес Айосе
Данджума Арно
69'
 
Комесанья Санти
71'
Соу Джибрил
Лукебакио Доди
 
71'
Эджуке Чидера
Хуанлу Санчес
 
73'
 
Пино Йереми
Ахомаш Ильяс
73'
 
Парехо Даниэль
Комесанья Санти
77'
Маркан Маркос
Салас Кике
 
77'
Ихеаначо Келечи
Берналь Исаак Ромеро
 
81'
Кармона Хосе Анхель
 
84'
 
Эрик-Бертран Байи
85'
 
Альбиоль Рауль
Эрик-Бертран Байи
86'
Навас Хесус
Окампос Лукас
 
88'
 
Парехо Даниэль
90'
1:2
Перес Айосе
90'
Маркан Маркос
 
90'
 
Перес Айосе

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 2
  • 4 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 529 Количество передач 355
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 118
Севилья 59.3% (70)
X 34.7% (41)
Вильярреал 5.9% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Нюланд
Эрьян
32
Кармона
Хосе
Анхель
22
Баде
Луак
4
Салас
Кике
3
Педроса
Адриа
26
Хуанлу
Санчес
18
Агум
Люсьен
17
Ньигес
Сауль
11
Лукебакио
Доди
7
Берналь
Исаак
Ромеро
5
Окампос
Лукас
13
Конде
Диего
17
Фемения
Кико
5
Камбвала
Вилли
4
Эрик-Бертран
Байи
23
Кардона
Серхи
11
Ахомаш
Ильяс
14
Комесанья
Санти
18
Гуйе
Папе
16
Баэна
Алекс
19
Пепе
Николя
9
Данджума
Арно
Севилья
4-3-3
Вильярреал
4-4-2

История личных встреч

Севилья
Вильярреал

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
12 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

37 матчей

45.9%
29.7%
24.4%
17 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.4%
37.8%
29.8%
12 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

ЛЛ
3:2
ЛЛ
1:1
ЛЛ
2:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:1
ЛЛ
1:0
ЛЛ
4:0
ЛЛ
2:0
ЛЛ
2:2
ЛЛ
1:2
П
3:0
П
0:0
П
2:2
П
2:3
П
0:0
П
0:0
П
4:2
П
2:1
П
0:2
ЛЕ
2:1
ЛЕ
1:3
П
2:1
П
0:0
П
1:2
П
1:2
П
2:2
П
3:2
КК
3:0
КК
3:3
П
1:0
П
3:0
П
3:2
П
0:2
П
1:0
ТМС
2:0
ПД
2:0
ПД
3:2

Голы

Всего голов

32
26

Голов в среднем за матч

1.68
1.44

Среднее время на гол

53
62

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

1.78
0.84

Среднее время на гол

50
106

Всего голов

64
42

Голов в среднем за матч

1.73
1.14

Тотал матчей

2.5
33
Больше 89%
Меньше 11%
4
30
Больше 81%
Меньше 19%
7
22
Больше 59%
Меньше 41%
15
12
Больше 32%
Меньше 68%
25
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
35

Среднее время на гол

52
79

Бомбардиры внутри турнира

Севилья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукебакио Доди 1 0.5
Хуанлу Санчес 1 0.5
Окампос Лукас 0 0
Берналь Исаак Ромеро 0 0
Вильярреал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Данджума Арно 2 1
Перес Айосе 1 0.5
Баэна Алекс 0 0
Конде Диего 0 0

Карточки

Севилья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркан Маркос 1 0
Педроса Адриа 1 0
Хуанлу Санчес 1 0
Берналь Исаак Ромеро 1 0
Кармона Хосе Анхель 1 0
Вильярреал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Айосе 1 0
Парехо Даниэль 1 0
Эрик-Бертран Байи 1 0
Баэна Алекс 1 0
Пино Йереми 1 0
Данджума Арно 1 0

Результаты матчей

Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Вильярреал
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Севилья
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Севилья
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Вильярреал
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Севилья
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лас-Пальмас - Севилья 2:2 Ливерпуль - Севилья 4:1 Фулхэм - Севилья 1:2 Севилья - Гранада 2:0
Севилья - Аль-Иттихад Джидда 1:0 Спортинг Л - Севилья 2:1 Севилья - Орландо Пайретс 0:2 Севилья - Барселона 1:2 Атлетик Б - Севилья 2:0 Севилья - Кадис 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Севилья - Гранада 3:0 Бетис - Севилья 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Лас-Пальмас - Севилья 0:2 Хетафе - Севилья 0:1 Севилья - Сельта 1:2 Альмерия - Севилья 2:2 Севилья - Реал Сосьедад 3:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0
Вильярреал
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Вильярреал - Атлетико М 2:2 Брайтон - Вильярреал 4:0 Боруссия Д - Вильярреал 2:2 Ноттингем Форест - Вильярреал 0:0
Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Сьон - Вильярреал 1:3 Вильярреал - Лестер 1:2 Осасуна - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Жирона - Вильярреал 0:1 Вильярреал - Севилья 3:2 Сельта - Вильярреал 3:2 Вильярреал - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Вильярреал 1:2 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Вильярреал - Атлетико М 1:2 Вильярреал - Валенсия 1:0 Вильярреал - Марсель 3:1 Бетис - Вильярреал 2:3 Марсель - Вильярреал 4:0

Результаты матчей

Севилья
Вильярреал

Точный счет

1:2
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Севилья
Вильярреал

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
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Топ нарушителей
Сельта Родригес Дамиан 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Вильярреал Перес Айосе 1
Вильярреал Парехо Даниэль 1
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 101'
    Команда Вильярреал не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 101'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 101'
    Контроль мяча: Севилья: 60%, Вильярреал: 40%.
  • 101'
    Удар от ворот произведет Севилья
  • 101'
    Перес Айосе оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 100'
    Баэна Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 100'
    Баэна Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio R. Sanchez Pizjuan. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Севилья 59.3% (70)
    X 34.7% (41)
    Вильярреал 5.9% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Севилья 1:2 Вильярреал

    Исход игры
    Севилья
    59.3% (70)
    Ничья
    34.7% (41)
    Вильярреал
    5.9% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.13% (59)
    Меньше
    45.87% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    83.49% (91)
    Нет
    16.51% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Севилья
    37.3% (44)
    1:1 Ничья
    27.1% (32)
    1:0 Севилья
    11.9% (14)
    2:2 Ничья
    6.8% (8)
    1:2 Вильярреал
    3.4% (4)
    3:2 Севилья
    2.5% (3)
    2:0 Севилья
    2.5% (3)
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