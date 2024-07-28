☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 20.
Байя
1:0
Второй тайм: 64'
Интернасьонал Порту Алегре
0'
1:0
13' Гол
David Omar Rodriguez Barrera II
61' Желтая карточка
Бустос Фабрисио

Ход матча

13'
David Omar Rodriguez Barrera II
(Де Пена Карлос)
1:0
46'
 
Ромуло
Гомес Бруно
57'
Рибейро Эвертон
Де Пена Карлос
 
57'
Ратао Рафаэл
Gabriel Teixeira
 
57'
Иаго Лопес
Thaciano
 
61'
 
Бустос Фабрисио
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.07
Реклама, pari.ru
4.90
Реклама, bettery.ru
3.75
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
22
Маркос
Дос
Сантос
2
Жилберто
Жуниор
3
Габриэл
Шавьер
33
David
Omar
Rodriguez
Barrera
II
46
Да
Силва
Лусиано
19
Александр
Кайо
14
Де
Пена
Карлос
8
Соуза
Коули
11
Gabriel
Teixeira
16
Thaciano
9
Стум
Эвералдо
1
Рочет
Серхио
16
Бустос
Фабрисио
25
Меркадо
Габриэль
4
Ренан
Роберт
26
Бернабей
Александро
15
Гомес
Бруно
8
Энрике
Бруно
34
Gabriel
Carvalho
21
Уэсли
Лопес
13
Валенсия
Эннер
19
Борре
Рафаэль
Байя
4-4-2
Интернасьонал Порту Алегре
4-3-3

История личных встреч

Байя
Интернасьонал Порту Алегре

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
1:2
СA
2:2
СA
2:3
СA
3:1
СA
0:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

0.83
0.57

Среднее время на гол

108
157

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
97

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стум Эвералдо 6 (1) 0.3
Gabriel Teixeira 4 0.2
Thaciano 4 0.2
Лукас Жан 3 0.15
Эступиньян Оскар 3 0.15
Соуза Коули 2 0.1
Александр Кайо 2 0.1
Да Силва Лусиано 1 0.05
Ademir Santos 1 0.05
Жилберто Жуниор 1 0.05
Ратао Рафаэл 1 0.05
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.05
Рибейро Эвертон 0 0
Де Пена Карлос 0 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэсли Лопес 4 0.27
Энрике Бруно 1 0.07
Борре Рафаэль 1 0.07
Igor Gomes 1 0.07
Фернандо Режес 1 0.07
Мальо Уго 1 0.07
Патрик Алан 1 0.07
Бустос Фабрисио 1 0.07
Витао 1 0.07
Гомес Бруно 0 0
Ренан Роберт 0 0
Gustavo Alves 0 0
Lucca Drummond 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 6 0
Де Пена Карлос 4 0
Стум Эвералдо 4 0
Thaciano 4 0
Куэста Виктор 3 0
Габриэл Шавьер 3 0
Лукас Жан 3 0
Rezende2 3 0
Александр Кайо 3 0
Gabriel Teixeira 3 0
Рибейро Эвертон 2 0
Маркос Дос Сантос 1 0
Сени Рожерио 1 0
Ариас Сантьяго 1 0
Danilo XVI 1 0
Yago I 1 0
Marcos Victor 1 0
Интернасьонал Порту Алегре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аларио Лукас 4 0
Меркадо Габриэль 4 0
Уэсли Лопес 4 0
Фернандо Режес 3 0
Патрик Алан 3 0
Бустос Фабрисио 3 0
Витао 3 0
Арангис Чарлес 2 0
Эдуардо Коудет 2 0
Мальо Уго 2 0
Энрике Бруно 2 0
Борре Рафаэль 2 0
Ромуло 2 0
Вандерсон 2 0
Igor Gomes 2 0
Мартинс Родригес 2 0
Ренан Роберт 2 0
Рочет Серхио 1 0
Гомес Бруно 1 0
José Maurisio3 1 0
Matheus Dias 1 0
Gustavo Alves 1 0

Результаты матчей

Байя
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
Байя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

11
4
Байя
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
5
36%
2
33%
61-75
3
21%
2
33%
76-90

Пропущено

17
6
6 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
6
35%
3
50%
61-75
2
12%
1
17%
76-90

Забито

28
12
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
4
33%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
7
25%
4
33%
61-75
8
29%
3
25%
76-90

Пропущено

23
12
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
6
26%
4
33%
61-75
2
9%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0

Результаты матчей

Байя
Интернасьонал Порту Алегре

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Байя
Интернасьонал Порту Алегре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
5
1.5
1
5
1
8
2.5
1
8
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
6
1.5
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
2
0.5
Больше Меньше
11
3
8
11
1.5
1
13
2
17
2.5
1
18
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 19 12 4 3 31 - 16 40
2.
Фламенго
 18 11 4 3 32 - 19 37
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 20 11 3 6 27 - 16 36
4.
Байя
 1:0 20 10 4 6 29 - 23 34
5.
Форталеза Сеара
 18 9 6 3 23 - 18 33
6.
Крузейро
 18 10 2 6 25 - 20 32
7.
Сан-Паулу
 19 9 5 5 28 - 20 32
8.
Атлетико Паранаэнсе
 17 7 4 6 20 - 17 25
9.
Ред Булл Брагантино
 17 7 4 6 22 - 20 25
10.
Атлетико Минейро
 17 6 7 4 25 - 25 25
11.
Васко да Гама
 18 7 2 9 20 - 28 23
12.
Крисьюма
 18 5 6 7 26 - 28 21
13.
Жувентуде
 18 5 6 7 20 - 24 21
14.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 15 5 4 6 12 - 13 19
15.
Коринтианс
 19 4 7 8 17 - 25 19
16.
Витория
 20 5 3 12 22 - 32 18
17.
Куяба
 17 4 5 8 18 - 22 17
18.
Гремио
 17 4 3 10 14 - 22 15
19.
Флуминенсе
 18 3 5 10 14 - 24 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 19 2 6 11 16 - 29 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Крузейро
 8 8 0 0 19 - 5 24
2.
Байя
 1:0 10 8 0 2 15 - 6 24
3.
Форталеза Сеара
 10 7 3 0 17 - 6 24
4.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 9 7 1 1 16 - 5 22
5.
Палмейрас Сан-Паулу
 11 7 1 3 16 - 8 22
6.
Сан-Паулу
 10 6 2 2 15 - 8 20
7.
Ред Булл Брагантино
 8 6 1 1 13 - 7 19
8.
Фламенго
 9 6 1 2 14 - 10 19
9.
Жувентуде
 10 5 4 1 14 - 6 19
10.
Васко да Гама
 9 5 2 2 14 - 14 17
11.
Атлетико Паранаэнсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
12.
Коринтианс
 9 3 5 1 13 - 9 14
13.
Гремио
 9 4 1 4 9 - 9 13
14.
Атлетико Минейро
 9 3 4 2 13 - 13 13
15.
Крисьюма
 9 2 5 2 12 - 14 11
16.
Флуминенсе
 9 2 4 3 10 - 11 10
17.
Витория
 10 3 1 6 12 - 16 10
18.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 6 2 2 2 6 - 6 8
19.
Куяба
 9 1 3 5 7 - 10 6
20.
Атлетико Гойаненсе
 9 0 3 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фламенго
 9 5 3 1 18 - 9 18
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 10 5 3 2 15 - 11 18
3.
Палмейрас Сан-Паулу
 9 4 2 3 11 - 8 14
4.
Атлетико Минейро
 8 3 3 2 12 - 12 12
5.
Сан-Паулу
 9 3 3 3 13 - 12 12
6.
Куяба
 8 3 2 3 11 - 12 11
7.
Интернасьонал Порту Алегре
 0:1 9 3 2 4 6 - 7 11
8.
Атлетико Паранаэнсе
 9 3 2 4 7 - 9 11
9.
Крисьюма
 9 3 1 5 14 - 14 10
10.
Байя
 1:0 10 2 4 4 14 - 17 10
11.
Форталеза Сеара
 8 2 3 3 6 - 12 9
12.
Атлетико Гойаненсе
 10 2 3 5 9 - 14 9
13.
Витория
 10 2 2 6 10 - 16 8
14.
Крузейро
 10 2 2 6 6 - 15 8
15.
Васко да Гама
 9 2 0 7 6 - 14 6
16.
Ред Булл Брагантино
 9 1 3 5 9 - 13 6
17.
Коринтианс
 10 1 2 7 4 - 16 5
18.
Флуминенсе
 9 1 1 7 4 - 13 4
19.
Гремио
 8 0 2 6 5 - 13 2
20.
Жувентуде
 8 0 2 6 6 - 18 2
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 9 (5)
Форталеза Сеара Лусеро Хуан Мартин 8 (1)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 6 (3)
Крузейро Перейра Матеус 6 (2)
Атлетико Минейро Паулиньо Жозе 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 7
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 7
Атлетико Минейро Батталья Родриго 2 5
Флуминенсе Гансо Пауло 8
Сан-Паулу Лусиано Невес 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Лучшие коэффициенты
Байя
Ничья
Интернасьонал Порту Алегре
2.07
Реклама, pari.ru
4.90
Реклама, bettery.ru
3.75
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Байя 1:0 Интернасьонал Порту Алегре онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный