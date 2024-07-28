Тур: 20.
1:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
46'
57'
61'
16
Thaciano
15
Гомес
Бруно
21
Уэсли
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 ThacianoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Иаго ЛопесЗащитник
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
77 Тьягу МендешПолузащитник
-
21 Ратао РафаэлНападающий
- Нападающий
-
20 Yago I
-
52 Ruan Pablo
-
-
23 Adriel Ramos
-
55 Sidney
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Уэсли ЛопесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 YagoЗащитник
- Защитник
-
40 РомулоПолузащитник
-
7 HyoranПолузащитник
-
31 Аларио ЛукасНападающий
-
-
24 Anthoni
-
-
41 Matheus Dias
-
-
-
39 Luis Aquino
-
Главный тренер: Roger Machado
История личных встреч
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
7.7%
15.4%
76.9%
1 победа 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
7.7%
30.8%
61.5%
1 победа 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
7.7%
46.2%
46.1%
1 победа 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
0.83
0.57
Среднее время на гол
108
157
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Тотал матчей
2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
61
97
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стум Эвералдо
|6 (1)
|0.3
|Gabriel Teixeira
|4
|0.2
|Thaciano
|4
|0.2
|Лукас Жан
|3
|0.15
|Эступиньян Оскар
|3
|0.15
|Соуза Коули
|2
|0.1
|Александр Кайо
|2
|0.1
|Да Силва Лусиано
|1
|0.05
|Ademir Santos
|1
|0.05
|Жилберто Жуниор
|1
|0.05
|Ратао Рафаэл
|1
|0.05
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.05
|Рибейро Эвертон
|0
|0
|Де Пена Карлос
|0
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэсли Лопес
|4
|0.27
|Энрике Бруно
|1
|0.07
|Борре Рафаэль
|1
|0.07
|Igor Gomes
|1
|0.07
|Фернандо Режес
|1
|0.07
|Мальо Уго
|1
|0.07
|Патрик Алан
|1
|0.07
|Бустос Фабрисио
|1
|0.07
|Витао
|1
|0.07
|Гомес Бруно
|0
|0
|Ренан Роберт
|0
|0
|Gustavo Alves
|0
|0
|Lucca Drummond
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|6
|0
|Де Пена Карлос
|4
|0
|Стум Эвералдо
|4
|0
|Thaciano
|4
|0
|Куэста Виктор
|3
|0
|Габриэл Шавьер
|3
|0
|Лукас Жан
|3
|0
|Rezende2
|3
|0
|Александр Кайо
|3
|0
|Gabriel Teixeira
|3
|0
|Рибейро Эвертон
|2
|0
|Маркос Дос Сантос
|1
|0
|Сени Рожерио
|1
|0
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|Danilo XVI
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Marcos Victor
|1
|0
Интернасьонал Порту Алегре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аларио Лукас
|4
|0
|Меркадо Габриэль
|4
|0
|Уэсли Лопес
|4
|0
|Фернандо Режес
|3
|0
|Патрик Алан
|3
|0
|Бустос Фабрисио
|3
|0
|Витао
|3
|0
|Арангис Чарлес
|2
|0
|Эдуардо Коудет
|2
|0
|Мальо Уго
|2
|0
|Энрике Бруно
|2
|0
|Борре Рафаэль
|2
|0
|Ромуло
|2
|0
|Вандерсон
|2
|0
|Igor Gomes
|2
|0
|Мартинс Родригес
|2
|0
|Ренан Роберт
|2
|0
|Рочет Серхио
|1
|0
|Гомес Бруно
|1
|0
|José Maurisio3
|1
|0
|Matheus Dias
|1
|0
|Gustavo Alves
|1
|0
Результаты матчей
Байя
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
3
Байя
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
11
4
Байя
73.3%
26.7%
11 побед 4 поражения
Первый тайм
32% (6)
47% (9)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (8)
47% (9)
11% (2)
Интернасьонал Порту Алегре
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
14
6
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
50%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
2
33%
61-75
5
36%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
33%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
33%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
2
14%
1
17%
46-60
5
36%
2
33%
61-75
3
21%
2
33%
76-90
Пропущено
17
6
6 В 1-м тайме 0
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
3
18%
2
33%
46-60
6
35%
3
50%
61-75
2
12%
1
17%
76-90
Забито
28
12
9 В 1-м тайме 4
19 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 6
2 Не забивали 3
2
7%
0
0%
1-15
2
7%
0
0%
16-30
5
18%
4
33%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
7
25%
4
33%
61-75
8
29%
3
25%
76-90
Пропущено
23
12
11 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 9
2
9%
1
8%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
6
26%
4
33%
61-75
2
9%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Атлетико Гойаненсе - Байя 1:1 Байя - Коринтианс 0:1 Байя - Куяба 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Байя 1:3
Палмейрас Сан-Паулу - Байя 2:0 Байя - Жувентуде 2:0 Сан-Паулу - Байя 3:1 Байя - Васко да Гама 2:1 Байя - Крузейро 4:1 Фламенго - Байя 2:1 Крисьюма - Байя 2:2 Байя - Форталеза Сеара 1:0 Атлетико Минейро - Байя 1:1 Байя - Регатас 0:0 Крисьюма - Байя 0:2 Байя - Ред Булл Брагантино 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Байя 1:2 Байя - Крисьюма 1:0 Байя - Гремио 1:0 Витория - Байя 2:2
Интернасьонал Порту Алегре
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Интернасьонал Порту Алегре - Росарио Сентраль 1:1 Ботафого Рио-де-Жанейро - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Росарио Сентраль - Интернасьонал Порту Алегре 1:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1
Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Флуминенсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Крисьюма - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Минейро 1:2 Гремио - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Коринтианс 1:0 Витория - Интернасьонал Порту Алегре 2:1 Интернасьонал Порту Алегре - Сан-Паулу 0:0 Интернасьонал Порту Алегре - Дельфин 1:0 Реал Томайпо - Интернасьонал Порту Алегре 0:2 Куяба - Интернасьонал Порту Алегре 0:1 Интернасьонал Порту Алегре - Бельграно 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Атлетико Гойаненсе 1:1 Дельфин - Интернасьонал Порту Алегре 1:2 Атлетико Паранаэнсе - Интернасьонал Порту Алегре 1:0
Результаты матчей
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
0:1
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 75%
0
2 раза 25%
Точный счет
2:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
2 раза 11%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 71%
0
3 раза 21%
2
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Байя
Интернасьонал Порту Алегре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
51
45
15
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
62
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
172
Больше Меньше
113
811
113
217
118
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|19
|12
|4
|3
|31 - 16
|40
|2.
|18
|11
|4
|3
|32 - 19
|37
|3.
|20
|11
|3
|6
|27 - 16
|36
|4.
|1:0
|20
|10
|4
|6
|29 - 23
|34
|5.
|18
|9
|6
|3
|23 - 18
|33
|6.
|18
|10
|2
|6
|25 - 20
|32
|7.
|19
|9
|5
|5
|28 - 20
|32
|8.
|17
|7
|4
|6
|20 - 17
|25
|9.
|17
|7
|4
|6
|22 - 20
|25
|10.
|17
|6
|7
|4
|25 - 25
|25
|11.
|18
|7
|2
|9
|20 - 28
|23
|12.
|18
|5
|6
|7
|26 - 28
|21
|13.
|18
|5
|6
|7
|20 - 24
|21
|14.
|0:1
|15
|5
|4
|6
|12 - 13
|19
|15.
|19
|4
|7
|8
|17 - 25
|19
|16.
|20
|5
|3
|12
|22 - 32
|18
|17.
|17
|4
|5
|8
|18 - 22
|17
|18.
|17
|4
|3
|10
|14 - 22
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|14 - 24
|14
|20.
|19
|2
|6
|11
|16 - 29
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|8
|0
|0
|19 - 5
|24
|2.
|1:0
|10
|8
|0
|2
|15 - 6
|24
|3.
|10
|7
|3
|0
|17 - 6
|24
|4.
|9
|7
|1
|1
|16 - 5
|22
|5.
|11
|7
|1
|3
|16 - 8
|22
|6.
|10
|6
|2
|2
|15 - 8
|20
|7.
|8
|6
|1
|1
|13 - 7
|19
|8.
|9
|6
|1
|2
|14 - 10
|19
|9.
|10
|5
|4
|1
|14 - 6
|19
|10.
|9
|5
|2
|2
|14 - 14
|17
|11.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|12.
|9
|3
|5
|1
|13 - 9
|14
|13.
|9
|4
|1
|4
|9 - 9
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|13 - 13
|13
|15.
|9
|2
|5
|2
|12 - 14
|11
|16.
|9
|2
|4
|3
|10 - 11
|10
|17.
|10
|3
|1
|6
|12 - 16
|10
|18.
|0:1
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|19.
|9
|1
|3
|5
|7 - 10
|6
|20.
|9
|0
|3
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|18 - 9
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|3.
|9
|4
|2
|3
|11 - 8
|14
|4.
|8
|3
|3
|2
|12 - 12
|12
|5.
|9
|3
|3
|3
|13 - 12
|12
|6.
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|0:1
|9
|3
|2
|4
|6 - 7
|11
|8.
|9
|3
|2
|4
|7 - 9
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|14 - 14
|10
|10.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|14 - 17
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 12
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 14
|9
|13.
|10
|2
|2
|6
|10 - 16
|8
|14.
|10
|2
|2
|6
|6 - 15
|8
|15.
|9
|2
|0
|7
|6 - 14
|6
|16.
|9
|1
|3
|5
|9 - 13
|6
|17.
|10
|1
|2
|7
|4 - 16
|5
|18.
|9
|1
|1
|7
|4 - 13
|4
|19.
|8
|0
|2
|6
|5 - 13
|2
|20.
|8
|0
|2
|6
|6 - 18
|2
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|9 (5)
|Форталеза Сеара
|Лусеро Хуан Мартин
|8 (1)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|6 (3)
|Крузейро
|Перейра Матеус
|6 (2)
|Атлетико Минейро
|Паулиньо Жозе
|6 (1)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 7
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 7
|Атлетико Минейро
|Батталья Родриго
|2 5
|Флуминенсе
|Гансо Пауло
|8
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|8