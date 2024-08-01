☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Турне чемпионов 2024
Тур: 1. Стадион: .
Милан
1:0
Второй тайм: 84'
Реал Мадрид
0'
1:0
55' Гол
Чуквуэзе Саму

Ход матча

46'
 
Лунин Андрей
Куртуа Тибо
46'
 
Пас Николас
Гюлер Арда
46'
 
Асенсио Рауль
Вальехо Хесус
46'
 
Joan Martinez
Рюдигер Антонио
46'
 
Латаса Хуан
Эндрик
47'
 
Паласиос Сезар
Модрич Лука
52'
 
Родригес Альваро
Паласиос Сезар
55'
Чуквуэзе Саму
1:0
66'
Калюлю Пьер
Терраччано Филиппо
 
68'
Хименес Алехандро
Калабрия Давиде
 
69'
Пулишич Кристиан
Либерали Маттиа
 
69'
Йович Лука
Насти Марко
 
70'
Муса Юнус
Лофтус-Чик Рубен
 
77'
Побега Томмазо
Беннасер Исмаэль
 
78'
Бакун Адам
Салемакерс Алексис
 
78'
Габбия Маттео
Тиав Малик
 
78'
Куенка Уго
Чуквуэзе Саму
 
Прогнозы 227
Милан 8.8% (20)
X 15% (34)
Реал Мадрид 76.2% (173)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Милан
Ничья
Реал Мадрид
2.80
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
96
Торриани
Лоренцо
2
Калабрия
Давиде
23
Томори
Фикайо
28
Тиав
Малик
42
Терраччано
Филиппо
4
Беннасер
Исмаэль
8
Лофтус-Чик
Рубен
21
Чуквуэзе
Саму
56
Салемакерс
Алексис
30
Либерали
Маттиа
90
Насти
Марко
69
Нава
Лапо
92
Ноа
Равьер
93
Бакун
Адам
46
Габбия
Маттео
20
Калюлю
Пьер
32
Побега
Томмазо
74
Хименес
Алехандро
80
Муса
Юнус
85
Дзероли
Кевин
95
Куенка
Уго
73
Камарда
Франческо
15
Йович
Лука
11
Пулишич
Кристиан
1
Куртуа
Тибо
18
Вальехо
Хесус
22
Рюдигер
Антонио
20
Гарсия
Фран
17
Лукас
10
Модрич
Лука
19
Себальос
Дани
15
Гюлер
Арда
28
Мартин
Мигель
21
Диас
Браим
16
Эндрик
II
26
Франсиско
Мартинес
13
Лунин
Андрей
37
Мартинес
Хосеф
34
Родригес
Альберто
IV
32
Лоренцо
Агуадо
27
Пас
Николас
35
Асенсио
Рауль
II
31
Якобо
Рамон
33
Обрадор
Рафаэль
30
Паласиос
Сезар
29
Латаса
Хуан
36
Де
Леон
Джереми
Милан
Реал Мадрид

История личных встреч

Милан
Реал Мадрид

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1
МКЧ
0:0
ТМС
2:4
ММ(
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ТМС
4:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

3
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
58

Бомбардиры внутри турнира

Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 1
Чуквуэзе Саму 1 0.5
Насти Марко 1 0.5
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты матчей

Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1

Результаты матчей

Милан
Реал Мадрид

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

2:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Милан
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 2 2 0 0 4 - 2 6
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Барселона
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Челси
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реал Мадрид
 0:1 0 - 0
5.
Манчестер Сити
 2 0 0 2 4 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Милан
 1:0 1 1 0 0 3 - 2 3
2.
Барселона
 1 1 0 0 2 - 2 3
3.
Манчестер Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Челси
 0 - 0
5.
Реал Мадрид
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0

Топ бомбардиров
Милан Коломбо Лоренцо 2
Манчестер Сити Грилиш Джек 1
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 1
Милан Чуквуэзе Саму 1
Барселона Виктор По 1
Весь список

Топ нарушителей
Барселона Касадо Марк 1
Манчестер Сити О'Райли Нико 1
Манчестер Сити Сусохо Мамаду 1
Весь список
  • Второй тайм
  • 78'
    Йович дальним ударом по воротам соперника отметился. Мяч не лег на ногу игроку. В итоге ушел он выше цели. Лунин проводил сферу взглядом.
  • 77'
    Ничего у "Реала" не получается в эти минуты. Проблематично команде даже в атаку выбежать. Что-то не клеится у "сливочных" в атаке. 
  • 75'
    Последние 15 минут матча у нас идут активно. Ждем голов в исполнении "Реала". Сегодня пока что безмолвны в атаке "сливочные".
  • Травма, повреждение
    74'
    Игрок "Милана" на газоне оказался. Это Томори, который сейчас с капитанской повязкой. Повреждение футболист получил. Пытается он подняться с травы сейчас. 
  • 73'
    Васкес навешивал мяч в центр штрафной, но Калюлю головой играет в сторону от рамки. Выносит защитник мяч за пределы поля. В аут.
  • 71'
    Попадает игрок "Реала" в руку сопернику в чужой штрафной, но там некуда было ее деть игроку. Тут, скорее, мяч нашел руку, а не наоборот. 
  • 70'
    "Реалу" никак к воротам соперника не удается промчаться. Вот и очередной проход Васкеса ничем интересным не увенчался. 
  • Замена
    68'
    Йович, Пулишич, судя по картинке, на поле появился в составе "Милана". Муса и Калюлю также вышли. 
  • Фол, нарушение
    67'
    В атаке фолят мадридцы. Тот же Лукас Васкес отоварил соперника по ноге. В итоге заработал он штрафной для миланской команды.
  • 66'
    Васкес получил мяч на правом фланге, после чего выполнил навес в центр штрафной - там до сферы никто из партнеров Лукаса добежать не сумел. 
  • 65'
    Подача прямиком к воротам последовала, и кто-то из игроков обороны "Реала" сумел головой выбить мяч подальше от собственной рамки. Хороший вынос. 
  • Фол, нарушение
    64'
    По ноге сейчас получил игрок "Милана". Зарабатывает коллектив Фонсеки сейчас штрафной удар. Посмотрим, что из этого получится. 
  • 63'
    Не хватает игрокам Анчелотти сейчас, конечно же, мастерства. А ведь хотелось бы борьбу нам в матче все-таки увидеть.
  • Опасный момент
    61'
    МОМЕНТИЩЕ! Либерали не забивает! Прощает он свою команду! Отличный пас на него отдал сейчас Чуквуэзе, и в касание 30-й номер хозяев пробил выше цели!
  • 60'
    Полчаса остается играть соперникам в этом матче. Увидим ли мы с вами еще голы в матче? Я, кстати говоря, жду все-таки мяч в исполнении "сливочных". 
  • Бонусы букмекеров
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    • 58'
      Все-таки сейчас класс игроков, что есть у "Милана" на поле, значительно выше, чем у игроков "Реала". Отсюда и пропущенный мадридцами гол в свои ворота. 
    • 57'
      Лунин как-то тоже в полупозиции остался. Не стал он прыгать за мячом, хотя ситуация обязывала этого сделать. Тем не менее, счет в нашем матче открыт. 
    • Описание гола
      56'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧУКВУЭЗЕ! 1:0!
      Может быть доволен Фонсека. Справа получил мяч Чуквуэзе, который мощно пробил в правый угол и направил сферу впритирку со стойкой! Какой же классный удар. 
    • 55'
      Совсем скоро стартует товарищеская встреча между "Бетисом" и "МЮ". Мы также проведем текстовую трансляцию матча. Не пропустите. 
    • 54'
      В перерыве Модрич с местными ребятишками фотографировался. Кроме того, он раздавал там активно автографы, после чего удалился со стадиона.
    • Замена
      52'
      Да, только на поле вышел игрок, как уже был отправлен на скамейку. Альберто Родригес на поле появился тем временем также.
    • Травма, повреждение
      51'
      Один из игроков "Реала" сейчас на газоне оказался. Паласиос присел на футбольное поле. В борьбе с соперником он повреждение получил.
    • 50'
      Если в этом матче будет ничья, то нас ждет серия 11-метровых ударов, в этом нет никаких сомнений. Но не хочется, чтобы игра безголевой была. 
    • 49'
      Чуть активнее с мячом задвигались сейчас миланцы. Очевидно, что хотя бы мяч в ворота соперника они забить сегодня хотят, и будут все для этого делать. 
    • Замена
      47'
      Серия замен в составе мадридского "Реала" произошло. Мне лишь удалось разглядеть, что Лунин сменил в воротах Куртуа в составе "сливочных". 
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовал второй тайм у нас в матче. Удачи соперникам, и пусть в матче победит сильнейший! Поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло пока не открыт. Ждем голов после паузы. 
    • 44'
      По левому флангу пронесся с мячом сейчас Эндрик, который снова сферу в район 11-метровой отметки прострелил, но никого из партнеров там не оказалось. 
    • 43'
      Эндрик на Рюдигера отдал передачу сейчас, и последний выполнил крайне неудачный и неточный навес. Мяч в руки голкиперу приземлился. 
    • 42'
      Пока нет у нас каких-то невероятных скоростей. Довольно компактно соперники действуют, никто и никуда не торопится. Ждем голов после паузы?
    • Фол, нарушение
      40'
      Тиав в своей штрафной получил по ногам. Рухнул игрок на газон. Матч с трудом он продолжает, но выход медиков в этой ситуации не потребовался. 
    • Офсайд
      39'
      А тут был офсайд у игрока "Милана", Салемакерс снова во "вне игры" забрался. Пока в атаке у "Милана" он один из самых активных игроков в матче. 
    • 38'
      Игра между "Сити и "Барселоной" прошлой ночью была, конечно же, фееричной. Сегодняшний матч пока жо того противостояния явно не дотягивает. 
    • 36'
      Лофтус-Чик попытался выполнить пас в штрафную соперника с левого края, но попал в ногу защитнику, который по кратчайшей траектории вынес мяч в аут. 
    • 35'
      В атаке сейчас намного интереснее "Реал". Команда Анчелотти прессингует соперника на полную катушку и создает опасные ситуации у рамки оппонента. 
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! Браим Диас сместился с левого края в центр, после чего нанес выстрел в правый угол. Мяч пролетел рядом со стойкой. Было опасно!
    • 32'
      Возвращаются соперники на поле, продолжаем игру. Все-таки жарковато в Чикаго. Стирает пот с лица Модрич. Пропотел и промок до ниточки игрок, вышедший у "Реала" сегодня с капитанской повязкой. 
    • 31'
      Даже, пару интересный советов получил от "Папы Карло" сейчас Эндрик. Мне кажется, что игрок прекрасно внял всем словам опытного специалиста. 
    • 30'
      У нас пауза на водопой намеченная сейчас состоялась. Эндрик воспользовался паузой, чтобы пообщаться с Карло Анчелотти относительно игры в матче. 
    • 28'
      Снова от Модрича на партнера идет подача. Эндрик прыгает за снарядом, но кто-то из миланцев до снаряда добирается. Головой игрок мяч выбивает в центр поля. 
    • 27'
      Неплохо комбинирует сейчас "Реал". Я бы даже сказал, что действует команда очень уверенно. Другое дело, что пока не может она открыть счет в поединке. 
    • 26'
      Середина первого тайма у нас уже идет. Обмениваются активными контратаками оппоненты. Мне кажется, что скоро пойдут в нашем матче голы. 
    • 25'
      Модрич с левого края прострелил мяч в центр штрафной. Уже был готов мяч отправлять в ворота Эндрик, но на секунду опередил его защитник, который сыграл в сторону от рамки. 
    • 23'
      Салемакерс с левого края простреливал мяч в центр штрафной "Реала" - мадридцы спокойно до снаряда добираются. Выносят они сферу в район центрального круга. 
    • 22'
      Лукас отдал передачу на правый край, откуда Модрич выполнял передачу в центр штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказалось. Новая потеря случилась в матче. 
    • Угловой
      21'
      Угловой сейчас подали у ворот соперника игроки "Реала", но до мяча после навеса с правого края никто из мадридцев не добрался. 
    • 20'
      Мбаппе пока отдыхает и сегодня не выйдет играть против "Милана". То же самое касается и Винисиуса с Беллингемом. Эти игроки присоединятся к "Реалу" чуть позже. 
    • 18'
      Чуквуэзе отдавал проникающий пас на партнера, однако тому поставил корпус оппонент, позволив мячу выкатиться за пределы футбольного поля. 
    • 17'
      "Реал" очень активно сейчас играет, но "Милан" смог снова в прессинге забрать сферу у оппонента и расположился со снарядом в районе центрального круга.
    • 16'
      Рюдигер выполнял передачу к воротам соперника, но слишком сильным был этот пас. На выходе сработал голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках. 
    • 15'
      Оба главных тренера сейчас у кромки поля. Фонсека чуть активнее работает с командой, ну, а Карло Анчелотти проницательно следит за действиями каждого из игроков. 
    • 13'
      Ну вот и "Реал" себя в атаке сумел проявить. Посмотрим, как себя покажут оппоненты в дальнейшем. Все-таки хочется пару голов в первом тайме нам увидеть. 
    • Офсайд
      12'
      Оказался сейчас на ударной Эндрик, который с 11-ти метров пробил по центру, но попал в голкипера. Правда, рефери поднял флажок. Был офсайд. 
    • 11'
      Теперь уже Салемакерс сместился с левого края ближе к центру, нанес удар по воротам соперника - мяч полетел правее цели. Фонсека схватился за голову.
    • 10'
      Еще по центру атаковал снова "Милан", но до удара дело не довели итальянцы. Очень опасен "Милан" на первых минутах встречи. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Либерали теперь на ударной позиции у "Милана" была. Последовал прямо удар во вратаря. Спокойно сработал в рамке Куртуа!
    • 7'
      Модрич сейчас с левого края подавал мяч в штрафную соперника - на выходе спокойно сыграл вратарь, который забрал мяч в перчатки. 
    • Опасный момент
      6'
      Салемакерс внезапно на левом краю штрафной оказался с мячом. Расстреливал он ворота соперника с близкого расстояния, но выстрелил прямо в Куртуа. 
    • 5'
      Неплох "Реал" в атаке, но больше пока владеют мячом все же итальянцы. Посмотрим, как оно будет на протяжении всего матча. 
    • Офсайд
      3'
      Диас рванул сейчас к воротам соперника, но оказался в итоге в офсайде на правом фланге футболист мадридского "Реала". Было, да, можно не спорить. 
    • 2'
      Футболисты "Милана" сегодня вышли на поле в белых цветах, а игроки "Реала" вышли на газон в чисто оранжевом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Встреча в Чикаго со свистком главного рефери стартовала! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Доброй ночи, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к играм сборных. В рамках одного из матчей мирового турне сыграют «Реал» и «Милан». Встреча состоится в Чикаго, на стадионе «Солджер Филд».

      Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 23.8% пользователей.
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    Прогнозы 227
    Милан 8.8% (20)
    X 15% (34)
    Реал Мадрид 76.2% (173)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Милан
    Ничья
    Реал Мадрид
    2.80
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    4.10
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    9.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Милан 1:0 Реал Мадрид

    Исход игры
    Милан
    8.8% (20)
    Ничья
    15% (34)
    Реал Мадрид
    76.2% (173)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.68% (84)
    Меньше
    24.32% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    92.79% (103)
    Нет
    7.21% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    23.8% (54)
    1:1 Ничья
    8.8% (20)
    2:3 Реал Мадрид
    4.4% (10)
    2:2 Ничья
    3.5% (8)
    2:1 Милан
    2.2% (5)
    1:3 Реал Мадрид
    1.8% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    1.8% (4)
    0:2 Реал Мадрид
    0.9% (2)
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