"Реалу" никак к воротам соперника не удается промчаться. Вот и очередной проход Васкеса ничем интересным не увенчался.

Попадает игрок "Реала" в руку сопернику в чужой штрафной, но там некуда было ее деть игроку. Тут, скорее, мяч нашел руку, а не наоборот.

Васкес навешивал мяч в центр штрафной, но Калюлю головой играет в сторону от рамки. Выносит защитник мяч за пределы поля. В аут.

Игрок "Милана" на газоне оказался. Это Томори, который сейчас с капитанской повязкой. Повреждение футболист получил. Пытается он подняться с травы сейчас.

Последние 15 минут матча у нас идут активно. Ждем голов в исполнении "Реала". Сегодня пока что безмолвны в атаке "сливочные".

Ничего у "Реала" не получается в эти минуты. Проблематично команде даже в атаку выбежать. Что-то не клеится у "сливочных" в атаке.

Йович дальним ударом по воротам соперника отметился. Мяч не лег на ногу игроку. В итоге ушел он выше цели. Лунин проводил сферу взглядом.

Полчаса остается играть соперникам в этом матче. Увидим ли мы с вами еще голы в матче? Я, кстати говоря, жду все-таки мяч в исполнении "сливочных".

МОМЕНТИЩЕ! Либерали не забивает! Прощает он свою команду! Отличный пас на него отдал сейчас Чуквуэзе, и в касание 30-й номер хозяев пробил выше цели!

Не хватает игрокам Анчелотти сейчас, конечно же, мастерства. А ведь хотелось бы борьбу нам в матче все-таки увидеть.

По ноге сейчас получил игрок "Милана". Зарабатывает коллектив Фонсеки сейчас штрафной удар. Посмотрим, что из этого получится.

Подача прямиком к воротам последовала, и кто-то из игроков обороны "Реала" сумел головой выбить мяч подальше от собственной рамки. Хороший вынос.

Васкес получил мяч на правом фланге, после чего выполнил навес в центр штрафной - там до сферы никто из партнеров Лукаса добежать не сумел.

В атаке фолят мадридцы. Тот же Лукас Васкес отоварил соперника по ноге. В итоге заработал он штрафной для миланской команды.

Йович, Пулишич, судя по картинке, на поле появился в составе "Милана". Муса и Калюлю также вышли.

Серия замен в составе мадридского "Реала" произошло. Мне лишь удалось разглядеть, что Лунин сменил в воротах Куртуа в составе "сливочных".

Чуть активнее с мячом задвигались сейчас миланцы. Очевидно, что хотя бы мяч в ворота соперника они забить сегодня хотят, и будут все для этого делать.

Если в этом матче будет ничья, то нас ждет серия 11-метровых ударов, в этом нет никаких сомнений. Но не хочется, чтобы игра безголевой была.

Один из игроков "Реала" сейчас на газоне оказался. Паласиос присел на футбольное поле. В борьбе с соперником он повреждение получил.

Да, только на поле вышел игрок, как уже был отправлен на скамейку. Альберто Родригес на поле появился тем временем также.

В перерыве Модрич с местными ребятишками фотографировался. Кроме того, он раздавал там активно автографы, после чего удалился со стадиона.

Совсем скоро стартует товарищеская встреча между "Бетисом" и "МЮ". Мы также проведем текстовую трансляцию матча. Не пропустите.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЧУКВУЭЗЕ! 1:0! Может быть доволен Фонсека. Справа получил мяч Чуквуэзе, который мощно пробил в правый угол и направил сферу впритирку со стойкой! Какой же классный удар.

Лунин как-то тоже в полупозиции остался. Не стал он прыгать за мячом, хотя ситуация обязывала этого сделать. Тем не менее, счет в нашем матче открыт.

Все-таки сейчас класс игроков, что есть у "Милана" на поле, значительно выше, чем у игроков "Реала". Отсюда и пропущенный мадридцами гол в свои ворота.

Стартовал второй тайм у нас в матче. Удачи соперникам, и пусть в матче победит сильнейший! Поехали!

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло пока не открыт. Ждем голов после паузы.

44' По левому флангу пронесся с мячом сейчас Эндрик, который снова сферу в район 11-метровой отметки прострелил, но никого из партнеров там не оказалось.

43' Эндрик на Рюдигера отдал передачу сейчас, и последний выполнил крайне неудачный и неточный навес. Мяч в руки голкиперу приземлился.

42' Пока нет у нас каких-то невероятных скоростей. Довольно компактно соперники действуют, никто и никуда не торопится. Ждем голов после паузы?

40' Тиав в своей штрафной получил по ногам. Рухнул игрок на газон. Матч с трудом он продолжает, но выход медиков в этой ситуации не потребовался.

39' А тут был офсайд у игрока "Милана", Салемакерс снова во "вне игры" забрался. Пока в атаке у "Милана" он один из самых активных игроков в матче.

38' Игра между "Сити и "Барселоной" прошлой ночью была, конечно же, фееричной. Сегодняшний матч пока жо того противостояния явно не дотягивает.

36' Лофтус-Чик попытался выполнить пас в штрафную соперника с левого края, но попал в ногу защитнику, который по кратчайшей траектории вынес мяч в аут.

35' В атаке сейчас намного интереснее "Реал". Команда Анчелотти прессингует соперника на полную катушку и создает опасные ситуации у рамки оппонента.

34' ОПАСНО! Браим Диас сместился с левого края в центр, после чего нанес выстрел в правый угол. Мяч пролетел рядом со стойкой. Было опасно!

32' Возвращаются соперники на поле, продолжаем игру. Все-таки жарковато в Чикаго. Стирает пот с лица Модрич. Пропотел и промок до ниточки игрок, вышедший у "Реала" сегодня с капитанской повязкой.

31' Даже, пару интересный советов получил от "Папы Карло" сейчас Эндрик. Мне кажется, что игрок прекрасно внял всем словам опытного специалиста.

30' У нас пауза на водопой намеченная сейчас состоялась. Эндрик воспользовался паузой, чтобы пообщаться с Карло Анчелотти относительно игры в матче.

28' Снова от Модрича на партнера идет подача. Эндрик прыгает за снарядом, но кто-то из миланцев до снаряда добирается. Головой игрок мяч выбивает в центр поля.

27' Неплохо комбинирует сейчас "Реал". Я бы даже сказал, что действует команда очень уверенно. Другое дело, что пока не может она открыть счет в поединке.

26' Середина первого тайма у нас уже идет. Обмениваются активными контратаками оппоненты. Мне кажется, что скоро пойдут в нашем матче голы.

25' Модрич с левого края прострелил мяч в центр штрафной. Уже был готов мяч отправлять в ворота Эндрик, но на секунду опередил его защитник, который сыграл в сторону от рамки.

23' Салемакерс с левого края простреливал мяч в центр штрафной "Реала" - мадридцы спокойно до снаряда добираются. Выносят они сферу в район центрального круга.

22' Лукас отдал передачу на правый край, откуда Модрич выполнял передачу в центр штрафной, но никого из партнеров в той зоне не оказалось. Новая потеря случилась в матче.

21' Угловой сейчас подали у ворот соперника игроки "Реала", но до мяча после навеса с правого края никто из мадридцев не добрался.

20' Мбаппе пока отдыхает и сегодня не выйдет играть против "Милана". То же самое касается и Винисиуса с Беллингемом. Эти игроки присоединятся к "Реалу" чуть позже.

18' Чуквуэзе отдавал проникающий пас на партнера, однако тому поставил корпус оппонент, позволив мячу выкатиться за пределы футбольного поля.

17' "Реал" очень активно сейчас играет, но "Милан" смог снова в прессинге забрать сферу у оппонента и расположился со снарядом в районе центрального круга.

16' Рюдигер выполнял передачу к воротам соперника, но слишком сильным был этот пас. На выходе сработал голкипер, который зафиксировал сферу в своих перчатках.

15' Оба главных тренера сейчас у кромки поля. Фонсека чуть активнее работает с командой, ну, а Карло Анчелотти проницательно следит за действиями каждого из игроков.

13' Ну вот и "Реал" себя в атаке сумел проявить. Посмотрим, как себя покажут оппоненты в дальнейшем. Все-таки хочется пару голов в первом тайме нам увидеть.

12' Оказался сейчас на ударной Эндрик, который с 11-ти метров пробил по центру, но попал в голкипера. Правда, рефери поднял флажок. Был офсайд.

11' Теперь уже Салемакерс сместился с левого края ближе к центру, нанес удар по воротам соперника - мяч полетел правее цели. Фонсека схватился за голову.

10' Еще по центру атаковал снова "Милан", но до удара дело не довели итальянцы. Очень опасен "Милан" на первых минутах встречи.

8' МОМЕНТИЩЕ! Либерали теперь на ударной позиции у "Милана" была. Последовал прямо удар во вратаря. Спокойно сработал в рамке Куртуа!

7' Модрич сейчас с левого края подавал мяч в штрафную соперника - на выходе спокойно сыграл вратарь, который забрал мяч в перчатки.

6' Салемакерс внезапно на левом краю штрафной оказался с мячом. Расстреливал он ворота соперника с близкого расстояния, но выстрелил прямо в Куртуа.

5' Неплох "Реал" в атаке, но больше пока владеют мячом все же итальянцы. Посмотрим, как оно будет на протяжении всего матча.

3' Диас рванул сейчас к воротам соперника, но оказался в итоге в офсайде на правом фланге футболист мадридского "Реала". Было, да, можно не спорить.

2' Футболисты "Милана" сегодня вышли на поле в белых цветах, а игроки "Реала" вышли на газон в чисто оранжевом обмундировании.