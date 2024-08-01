Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:0
Второй тайм: 84'
Ход матча
46'
55'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
28
Тиав
Малик
90
Насти
Марко
69
Нава
Лапо
92
Ноа
Равьер
93
Бакун
Адам
20
Калюлю
Пьер
80
Муса
Юнус
95
Куенка
Уго
15
Йович
Лука
20
Гарсия
Фран
17
Лукас
10
Модрич
Лука
15
Гюлер
Арда
21
Диас
Браим
16
Эндрик
II
13
Лунин
Андрей
27
Пас
Николас
31
Якобо
Рамон
29
Латаса
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
-
69 Нава ЛапоВратарь
-
92 Ноа РавьерВратарь
-
93 Бакун АдамЗащитник
- Защитник
-
20 Калюлю ПьерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
95 Куенка УгоПолузащитник
- Нападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фонсека Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Гарсия ФранЗащитник
-
17 ЛукасПолузащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Гюлер АрдаПолузащитник
- Нападающий
-
21 Диас БраимНападающий
-
16 ЭндрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Лунин АндрейВратарь
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Пас НиколасЗащитник
- Защитник
-
31 Якобо РамонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Латаса ХуанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
История личных встреч
Милан
Реал Мадрид
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
58
Бомбардиры внутри турнира
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2
|1
|Чуквуэзе Саму
|1
|0.5
|Насти Марко
|1
|0.5
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты матчей
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Милан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Реал Мадрид
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Результаты матчей
Милан
Реал Мадрид
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Точный счет
2:3
1 раз 100%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Милан
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 2
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0:1
|0
|-
|0
|5.
|2
|0
|0
|2
|4 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 2
|3
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|-
|0
|5.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Милан
|Коломбо Лоренцо
|2
|Манчестер Сити
|Грилиш Джек
|1
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|1
|Милан
|Чуквуэзе Саму
|1
|Барселона
|Виктор По
|1
|Барселона
|Касадо Марк
|1
|Манчестер Сити
|О'Райли Нико
|1
|Манчестер Сити
|Сусохо Мамаду
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Милан 1:0 Реал Мадрид
Исход игры
Милан
8.8% (20)
Ничья
15% (34)
Реал Мадрид
76.2% (173)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (84)
Меньше
24.32% (27)
Обе команды забьют
Да
92.79% (103)
Нет
7.21% (8)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
23.8% (54)
1:1 Ничья
8.8% (20)
2:3 Реал Мадрид
4.4% (10)
2:2 Ничья
3.5% (8)
2:1 Милан
2.2% (5)
1:3 Реал Мадрид
1.8% (4)
0:1 Реал Мадрид
1.8% (4)
0:2 Реал Мадрид
0.9% (2)
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