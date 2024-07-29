Тур: 1.
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История личных встреч
Милан
Реал Мадрид
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
14
Голов в среднем за матч
1.5
1.56
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
21
3
Голов в среднем за матч
2.33
1.5
Среднее время на гол
38
60
Всего голов
24
17
Голов в среднем за матч
2.18
1.55
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
41
58
Результаты последних матчей
Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
Прогнозы на матч Милан - Реал Мадрид
Исход игры
Милан
8.5% (4)
Ничья
19.1% (9)
Реал Мадрид
72.3% (34)
Тотал 2.5
Больше
81.82% (27)
Меньше
18.18% (6)
Обе команды забьют
Да
93.94% (31)
Нет
6.06% (2)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
29.8% (14)
1:1 Ничья
8.5% (4)
2:3 Реал Мадрид
8.5% (4)
2:2 Ничья
8.5% (4)
1:3 Реал Мадрид
6.4% (3)
0:1 Реал Мадрид
4.3% (2)
2:1 Милан
4.3% (2)
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