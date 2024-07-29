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Тур: 1.
Милан
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 47
Милан 8.5% (4)
X 19.1% (9)
Реал Мадрид 72.3% (34)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Милан
Реал Мадрид

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
3:2
ТМК
0:0
ТМК
3:1
МКЧ
0:0
ТМС
2:4
ММ(
5:1
ЛЧ
2:2
ЛЧ
2:0
ТМС
4:3
ЛЧ
1:1
ЛЧ
2:3

Голы

Всего голов

3
14

Голов в среднем за матч

1.5
1.56

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

21
3

Голов в среднем за матч

2.33
1.5

Среднее время на гол

38
60

Всего голов

24
17

Голов в среднем за матч

2.18
1.55

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

41
58

Результаты последних матчей

Милан
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2
Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3 Славия Прага - Милан 1:3 Милан - Эмполи 1:0 Милан - Славия Прага 4:2 Лацио - Милан 0:1
Реал Мадрид
(20 матчей)
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 поражений
Боруссия Д - Реал Мадрид 0:2 Реал Мадрид - Бетис 0:0 Вильярреал - Реал Мадрид 4:4 Реал Мадрид - Алавес 5:0
Гранада - Реал Мадрид 0:4 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Реал Мадрид - Кадис 3:0 Бавария - Реал Мадрид 2:2 Реал Сосьедад - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Манчестер Сити - Реал Мадрид 1:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Манчестер Сити 3:3 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Реал Мадрид - Сельта 4:0 Реал Мадрид - РБ Лейпциг 1:1 Валенсия - Реал Мадрид 2:2 Реал Мадрид - Севилья 1:0 Райо Вальекано - Реал Мадрид 1:1
  • Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 июля 2024, осталось 2 дня 19 часов 1 минуту.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    Милан 8.5% (4)
    X 19.1% (9)
    Реал Мадрид 72.3% (34)
    Все прогнозы
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Милан - Реал Мадрид онлайн

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    Прогнозы на матч Милан - Реал Мадрид

    Исход игры
    Милан
    8.5% (4)
    Ничья
    19.1% (9)
    Реал Мадрид
    72.3% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    81.82% (27)
    Меньше
    18.18% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    93.94% (31)
    Нет
    6.06% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    29.8% (14)
    1:1 Ничья
    8.5% (4)
    2:3 Реал Мадрид
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    8.5% (4)
    1:3 Реал Мадрид
    6.4% (3)
    0:1 Реал Мадрид
    4.3% (2)
    2:1 Милан
    4.3% (2)
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