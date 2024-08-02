Cristian Negut выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Cristian Negut оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

83' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Cristian Negut нанес удар, но промахнулся очень сильно.

81' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Dragos Petru Iancu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Германнштадт

80' Матч возобновлен

79' Тактическая замена. Alexandru Pop уходит с поля и его заменяет Teles

79' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

77' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Juri Cisotti

77' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

75' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

72' Иванов Антоний выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Удар от ворот произведет Германнштадт

71' Матч возобновлен

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

68' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Тактическая замена. Стойка Янис уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

64' Матч возобновится спорным мячом

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Удар от ворот произведет Германнштадт

58' Alexandru Pop нанес удар, но тот был заблокирован.

57' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

57' Juri Cisotti навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Кицу Аурелиан тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

55' Джонатан Сиссе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

54' Catalin Cabuz из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

53' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Удар от ворот произведет Германнштадт

53' Шанс! Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац пробил головой, но мимо

52' Игрок из команды Оцелул Галац делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Джурич Василие навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

52' Хорошую попытку сделал Джурич Василие . Удар в створ, но вратарь начеку

51' Никола Стеванович выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удар от ворот произведет Германнштадт

50' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновится спорным мячом

49' Гэман Валеричэ на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Джонатан Сиссе из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.