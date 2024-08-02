Тур: 4. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Szabolcs Kovacs
2:1
Второй тайм: 65'
0'
1:0
10' ГолDennis Politic
2:0
27' ГолОпрут Рауль
45' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
2:1
53' Гол в свои воротаБоатенг Кеннеди
Ход матча
10'
1:0
27'
2:0
45'
53'
2:1
Владение мячом
27
Сивис
Максим
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Траоре ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Динамо Бухарест
Глория Бузау
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абдалла Хаким
|2
|0.5
|Каржан Каталин
|2
|0.5
|Dennis Politic
|2 (1)
|0.5
|Сельмани Астрит
|1
|0.25
|Опрут Рауль
|1
|0.25
|Неагу Петру
|1
|0.25
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.5
|Тескан Драгош
|1
|0.25
|Daniel Benzar
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|3
|0
|Боатенг Кеннеди
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
0
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2
Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1
Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Глория Бузау
Точный счет
4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|2:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|9.
|1:2
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|1:2
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2:1
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (2)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Бирлигея Даниэль
|2 (1)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|2