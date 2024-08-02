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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Szabolcs Kovacs
Динамо Бухарест
2:1
Второй тайм: 65'
Глория Бузау
0'
1:0
10' Гол
Dennis Politic
2:0
27' Гол
Опрут Рауль
45' Желтая карточка
Чанаджия Дарио
2:1
53' Гол в свои ворота
Боатенг Кеннеди

Ход матча

10'
Dennis Politic
1:0
27'
Опрут Рауль
(Абдалла Хаким)
2:0
45'
 
Чанаджия Дарио
46'
 
Думитру Кристиан
Тескан Драгош
46'
 
Стан Александру
Vlad Prejmerean
53'
2:1
Боатенг Кеннеди
58'
Бани Андрей
Каржан Каталин
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Динамо Бухарест
Ничья
Глория Бузау
1.94
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3.50
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84.00
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Все Коэффициенты
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
17
Миланов
Георги
8
Гнаоре
Эдди
19
Абдалла
Хаким
10
Каржан
Каталин
7
Dennis
Politic
9
Сельмани
Астрит
12
Греаб
Александру
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
18
Robert
Salceanu
27
Чанаджия
Дарио
23
Vlad
Prejmerean
66
Ахматов
Расамбек
30
Ишфан
Александру
9
Матуш
Рикарду
11
Тескан
Драгош
Динамо Бухарест
Глория Бузау

История личных встреч

Динамо Бухарест
Глория Бузау

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ЛI
2:2
ЛI
1:1
ТМК
2:2
ЛI
2:1
ДА
1:3
ДА
4:1
ДА
2:0

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.67

Среднее время на гол

51
135

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

2
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

45
63

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абдалла Хаким 2 0.5
Каржан Каталин 2 0.5
Dennis Politic 2 (1) 0.5
Сельмани Астрит 1 0.25
Опрут Рауль 1 0.25
Неагу Петру 1 0.25
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.5
Тескан Драгош 1 0.25
Daniel Benzar 0 0
Vlad Prejmerean 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 3 0
Боатенг Кеннеди 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Каржан Каталин 1 0
Сельмани Астрит 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 2 0
Добросавлевичи Алин 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Матуш Рикарду 1 0
Дандя Александру 1 0
Траоре Шейк 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
0
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Глория Бузау
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
20%
2
67%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2
Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1
Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Глория Бузау

Точный счет

4:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 6 - 2 7
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Динамо Бухарест
 2:1 4 2 1 1 9 - 6 7
5.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
ЧФР Клуж
 3 1 1 1 5 - 6 4
8.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 2 - 4 4
9.
Глория Бузау
 1:2 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
11.
Политехника Яссы
 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 4 2
13.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
16.
Фарул Констанца
 3 0 1 2 0 - 2 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2:1 2 2 0 0 6 - 2 6
2.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Университатя Крайова
 1 1 0 0 4 - 2 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Глория Бузау
 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Фарул Констанца
 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Глория Бузау
 1:2 3 1 1 1 3 - 3 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2:1 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Политехника Яссы
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Петролул Плоешти
 1 0 0 1 1 - 4 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
ЧФР Клуж Бирлигея Даниэль 2 (1)
Университатя Клуж Нистор Дан 2 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 2
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