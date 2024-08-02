Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

84' Г О О О О Л - Деннис Политик забивает с левой ноги!

84' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

84' Опрут Рауль пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

83' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Cristian Costin пробует нанести удар издали, но Alexandru Greab держит все под контролем

82' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Команда Динамо Бухарест забила решающий гол в последние минуты игры!

80' Г О О О О Л - Сельмани Астрит забивает с правой ноги!

80' Боатенг Кеннеди создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

79' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Будеску Константин пробил со штрафного прямо в стенку

75' Тактическая замена. Сивис Максим уходит с поля и его заменяет Cristian Costin

74' Боатенг Кеннеди получил желтую карточку от судьи

74' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Матч возобновлен

70' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

69' Думитру Кристиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

68' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Игра в одни ворота сейчас. Динамо Бухарест доминирует и владеет мячом

66' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

61' Миланов Георги навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Миланов Георги навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

58' Матч возобновлен

57' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

55' Глория Бузау совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Глория Бузау идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Забив гол, Глория Бузау сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

53' Г О О О О Л - Боатенг Кеннеди уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

53' Глория Бузау идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Глория Бузау совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Думитру Кристиан не смог попасть в створ ударом издали

46' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.