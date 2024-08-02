Тур: 4. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Szabolcs Kovacs
4:1
Конец матча
0'
1:0
10' ГолDennis Politic
2:0
27' ГолОпрут Рауль
45' Желтая карточкаЧанаджия Дарио
2:1
53' Гол в свои воротаБоатенг Кеннеди
74' Желтая карточкаБоатенг Кеннеди
3:1
80' ГолСельмани Астрит
4:1
84' ГолDennis Politic
90'+5
Ход матча
10'
1:0
27'
2:0
45'
53'
2:1
74'
80'
84'
4:1
Владение мячом
27
Сивис
Максим
28
Омавоо
Жозуэ
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Траоре ШейкПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Динамо Бухарест
Глория Бузау
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.67
Среднее время на гол
51
135
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
2
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
45
63
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.75
|Сельмани Астрит
|2
|0.5
|Абдалла Хаким
|2
|0.5
|Каржан Каталин
|2
|0.5
|Опрут Рауль
|1
|0.25
|Неагу Петру
|1
|0.25
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.5
|Тескан Драгош
|1
|0.25
|Daniel Benzar
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|3
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|2
|0
|Добросавлевичи Алин
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Матуш Рикарду
|1
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Динамо Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Глория Бузау
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
0
Динамо Бухарест
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Глория Бузау
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
9
2
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
50%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
12
3
6 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
1
33%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
33%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
25%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2
Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0
Глория Бузау
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1
Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Вииторул Пандарии Таргу Джиу 5:0 Решица - Глория Бузау 2:0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Глория Бузау
Точный счет
4:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
4
2 раза 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
4:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
4
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (2)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|2