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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Университатя Крайова
0:0
Перерыв
Петролул Плоешти
0'
44' Желтая карточка
Баярам Штефан
45' Желтая карточка
Митрицэ Александру

Ход матча

37'
Кольич Элвир
Иван Андрей
 
44'
Баярам Штефан
 
45'
Митрицэ Александру
 

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Университатя Крайова
Ничья
Петролул Плоешти
1.95
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4.00
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6.60
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Все Коэффициенты
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
12
Нчамаа
Базилио
8
Takuto
Oshima
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
6
Юрю
Томми
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
Университатя Крайова
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

22 матча

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:3
С
1:3
С
0:1
К
0:1
С
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.42

Среднее время на гол

81
63

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.1

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 2 0.5
Зайков Джоко 1 0.25
Кольич Элвир 1 0.25
Парадела Луис 1 0.25
Баярам Штефан 1 0.25
Хури Льес 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Меквабишвили Анзор 0 0
Мора Карлос 0 0
Stefan Bana 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Альбин 1 0.25
Тичу Валентин Константин 1 0.25
Ханка Серджу 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Парадела Луис 2 0
Крецу Александру 1 0
Митрицэ Александру 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Рикардинью XI 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Кейта Тидьян 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Точный счет

4:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

4
1 раз 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
1
2
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 0:0 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
5.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 2 5
6.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Петролул Плоешти
 0:0 4 1 2 1 2 - 4 5
8.
ЧФР Клуж
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
Фарул Констанца
 4 1 1 2 2 - 2 4
10.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 0:0 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Петролул Плоешти
 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
ЧФР Клуж
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
10.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Петролул Плоешти
 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 2
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    Лучшие коэффициенты
    Университатя Крайова
    Ничья
    Петролул Плоешти
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    Университатя Крайова
    Петролул Плоешти
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