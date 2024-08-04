Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Денис Раду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

51' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Ханка Серджу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Ханка Серджу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Митрицэ Александру совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

47' Денис Раду нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Баярам Штефан получил желтую карточку от судьи

44' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

43' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Матч возобновлен

41' Баярам Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Хури Льес оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Тудорие Александру нанес удар головой, но Laurentju Popescu спокойно отбил мяч.

29' Денис Раду из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

26' Матч возобновится спорным мячом

25' Шанс! Денис Раду из команды Петролул Плоешти пробил головой, но мимо

22' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Юрю Томми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Laurentju Popescu держит все под контролем

19' Денис Раду из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

19' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Матч возобновлен

17' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

17' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

16' Хури Льес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Митрицэ Александру не смог попасть в створ ударом издали

14' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.

11' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Ханка Серджу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Рикардинью XI оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

8' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Денис Раду задерживает мяч рукой

6' Tidiane Keita наказан за толчок Баярам Штефан

6' Университатя Крайова совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Хорошую попытку сделал Tidiane Keita. Удар в створ, но вратарь начеку

2' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Университатя Крайова совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Судья начинает матч