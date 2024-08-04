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Тур: 4. Стадион: . Зрители: 10807 Главный судья: Ionut Coza
Университатя Крайова
0:0
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
44' Желтая карточка
Баярам Штефан
45' Желтая карточка
Митрицэ Александру
73' Желтая карточка
Кейта Тидьян
83' Желтая карточка
Ioan Tolea
90'+6
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
26
Зайков
Джоко
12
Нчамаа
Базилио
8
Takuto
Oshima
5
Меквабишвили
Анзор
10
Баярам
Штефан
14
Хури
Льес
28
Митрицэ
Александру
9
Иван
Андрей
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
6
Юрю
Томми
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
Университатя Крайова
Петролул Плоешти

История личных встреч

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

14 матчей

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы

22 матча

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы

Второй тайм

31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:3
С
1:3
С
0:1
К
0:1
С
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

1.1
1.42

Среднее время на гол

81
63

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.08
1.1

Среднее время на гол

83
81

Всего голов

24
28

Голов в среднем за матч

1.09
1.27

Тотал матчей

2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

82
70

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 2 0.5
Зайков Джоко 1 0.25
Кольич Элвир 1 0.25
Парадела Луис 1 0.25
Баярам Штефан 1 0.25
Хури Льес 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Меквабишвили Анзор 0 0
Мора Карлос 0 0
Stefan Bana 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Альбин 1 0.25
Тичу Валентин Константин 1 0.25
Ханка Серджу 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Митрицэ Александру 2 0
Парадела Луис 2 0
Крецу Александру 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Баярам Штефан 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Рикардинью XI 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Ioan Tolea 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
4.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
5.
Университатя Клуж
 0:0 4 1 3 0 4 - 2 6
6.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
ЧФР Клуж
 0:0 4 1 2 1 5 - 6 5
8.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
9.
Фарул Констанца
 4 1 1 2 2 - 2 4
10.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
ЧФР Клуж
 0:0 3 1 1 1 3 - 4 4
7.
Университатя Клуж
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
8.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
10.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
3.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
5.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
7.
Университатя Клуж
 0:0 3 0 3 0 1 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
ЧФР Клуж
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Университатя Крайова Митрицэ Александру 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 2
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