Тур: 4. Стадион: Ион Облеменко. Зрители: 10807 Главный судья: Ionut Coza
0:0
Конец матча
0'
44' Желтая карточкаБаярам Штефан
45' Желтая карточкаМитрицэ Александру
73' Желтая карточкаКейта Тидьян
83' Желтая карточкаIoan Tolea
90'+6
Ход матча
44'
73'
78'
83'
Владение мячом
26
Зайков
Джоко
14
Хури
Льес
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
22
Раду
Денис
20
Ханка
Серджу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
31 Stefan Bana
-
17 Мора Карлос
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
-
-
30 Ioan Tolea
-
-
36 Alin Botogan
-
-
71 David Ilie
-
99 Raul Bucur
-
Главный тренер: Мехмет Топал
История личных встреч
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
14 матчей
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
35.7%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 4 победы
22 матча
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
45.5%
45.5%
9%
10 побед 10 ничьих 2 победы
Второй тайм
31.8%
50%
18.2%
7 побед 11 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
1.1
1.42
Среднее время на гол
81
63
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.08
1.1
Среднее время на гол
83
81
Всего голов
24
28
Голов в среднем за матч
1.09
1.27
Тотал матчей
2.5
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
6
Больше 27%
Меньше 73%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
82
70
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|2
|0.5
|Зайков Джоко
|1
|0.25
|Кольич Элвир
|1
|0.25
|Парадела Луис
|1
|0.25
|Баярам Штефан
|1
|0.25
|Хури Льес
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Меквабишвили Анзор
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Stefan Bana
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Альбин
|1
|0.25
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.25
|Ханка Серджу
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Митрицэ Александру
|2
|0
|Парадела Луис
|2
|0
|Крецу Александру
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханка Серджу
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Университатя Крайова
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
100%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2
Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Оцелул Галац 0:1 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1
Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|5.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|4 - 2
|6
|6.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|4.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|0:0
|3
|0
|3
|0
|1 - 1
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (2)
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|2 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|2