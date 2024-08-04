Тур: 4. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Петреску Раду
2:3
Конец матча
0'
1:0
24' ГолПаун-Александру Константин
1:1
59' ГолМасоэро Лукас Габриэль
1:2
69' ПенальтиНистор Дан
2:2
72' ГолМихаэль Петер
2:3
77' ГолПопеску Овидиу
79' Желтая карточкаБик Овидиу
81' Желтая карточкаDorin Codrea
90' Желтая карточкаГертмонас Эдвинас
90'+8
Ход матча
59'
69'
1:2
72'
77'
2:3
79'
81'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
27
Илие
Матей
13
Симао
Роша
26
Артян
Андрей
82
Фика
Алин
98
Мунтяну
Луис
24
Раду
Бобок
22
Раца
Вадим
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
13 Симао РошаЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
98 Мунтяну ЛуисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
44 Крешич АнтонЗащитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
96 Нкололо БениНападающий
- Нападающий
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Раду БобокЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
93 Тьям МамадуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
-
18 Vlad Stefan
-
-
19 Matei Moraru
-
-
-
-
21 Sfait Mario
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
19 матчей
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
2.13
1.55
Среднее время на гол
42
58
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
1.18
0.63
Среднее время на гол
76
144
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.58
1.16
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
57
77
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.5
|Михаэль Петер
|2
|0.5
|Тахцидис Панайотис
|1
|0.25
|Дяк Чиприан
|1 (1)
|0.25
|Паун-Александру Константин
|1
|0.25
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|3 (3)
|0.75
|Vladislav Blanuta
|2
|0.5
|Масоэро Лукас Габриэль
|1
|0.25
|Попеску Овидиу
|1
|0.25
|Бик Овидиу
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|2
|1
|Тахцидис Панайотис
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Дан Петреску
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масоэро Лукас Габриэль
|2
|0
|Кипчу Александру
|1
|0
|Гертмонас Эдвинас
|1
|0
|Попеску Овидиу
|1
|0
|Бик Овидиу
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Dorin Codrea
|1
|0
|Dorinel Oancea
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
31
22
13
22
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (2)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|2