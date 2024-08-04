Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Кристя Юлиан нанес удар головой, но Рэзван Сава спокойно отбил мяч.

44' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Хорошую попытку сделал Тьям Мамаду . Удар в створ, но вратарь начеку

43' Раца Вадим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Хорошую попытку сделал Кипчу Александру . Удар в створ, но вратарь начеку

41' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

40' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

40' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

38' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Хорошую попытку сделал Vladislav Blanuta . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Раду Бобок создает голевую возможность для своего партнера по команде.

35' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Матч возобновлен

34' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

33' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

33' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Матч возобновлен

32' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Артян Андрей не смог попасть в створ ударом издали

29' Фика Алин не смог попасть в створ ударом издали

29' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

28' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

28' Граовац Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Масоэро Лукас Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

24' Г О О О О Л - Паун-Александру Константин точно бьет ножницами и забивает гол левой ногой! Кайф!

24' Постолаки Вирджилиу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

22' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Илие Матей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

20' Паун-Александру Константин пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

20' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Хорошую попытку сделал Тачи Арменд . Удар в створ, но вратарь начеку

19' Артян Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

17' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

15' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

14' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

13' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

12' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Университатя Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Тачи Арменд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Бик Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Паун-Александру Константин не смог попасть в створ ударом издали

7' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Луи Мунтяну пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

5' Паун-Александру Константин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Кипчу Александру выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

3' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Паун-Александру Константин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Попеску Овидиу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру