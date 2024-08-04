☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Петреску Раду
ЧФР Клуж
2:3
Конец матча
Университатя Клуж
0'
1:0
24' Гол
Паун-Александру Константин
1:1
59' Гол
Масоэро Лукас Габриэль
1:2
69' Пенальти
Нистор Дан
2:2
72' Гол
Михаэль Петер
2:3
77' Гол
Попеску Овидиу
79' Желтая карточка
Бик Овидиу
81' Желтая карточка
Dorin Codrea
90' Желтая карточка
Гертмонас Эдвинас
90'+8
90
Сава
Рэзван
2
Тачи
Арменд
5
Граовац
Даниэль
27
Илие
Матей
13
Симао
Роша
26
Артян
Андрей
18
Кейта
Абдул-Кадер
82
Фика
Алин
93
Постолаки
Вирджилиу
98
Мунтяну
Луис
11
Паун-Александру
Константин
30
Гертмонас
Эдвинас
24
Раду
Бобок
5
Масоэро
Лукас
Габриэль
6
Кристя
Юлиан
27
Кипчу
Александру
22
Раца
Вадим
23
Попеску
Овидиу
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
93
Тьям
Мамаду
77
Vladislav
Blanuta
ЧФР Клуж
Университатя Клуж

История личных встреч

ЧФР Клуж
Университатя Клуж

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
7.7%
7.7%
11 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

19 матчей

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
4:0
К
1:1
С
3:4
С
4:0
С
1:2
ПЛ
1:0
К
0:0
К
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ДА
3:1
ДА
1:1
ДА
1:1
К
3:3
ДА
0:1

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

2.13
1.55

Среднее время на гол

42
58

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

1.18
0.63

Среднее время на гол

76
144

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.58
1.16

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
10
Больше 53%
Меньше 47%
9
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

57
77

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирлигея Даниэль 2 0.5
Михаэль Петер 2 0.5
Тахцидис Панайотис 1 0.25
Дяк Чиприан 1 (1) 0.25
Паун-Александру Константин 1 0.25
Постолаки Вирджилиу 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 3 (3) 0.75
Vladislav Blanuta 2 0.5
Масоэро Лукас Габриэль 1 0.25
Попеску Овидиу 1 0.25
Бик Овидиу 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 2 1
Тахцидис Панайотис 1 0
Айети Арлинд 1 0
Крешич Антон 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Дан Петреску 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Масоэро Лукас Габриэль 2 0
Кипчу Александру 1 0
Гертмонас Эдвинас 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Бик Овидиу 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Dorin Codrea 1 0
Dorinel Oancea 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Университатя Клуж
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
1
ЧФР Клуж
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Университатя Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
ЧФР Клуж
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Университатя Клуж
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
50%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
1
33%
1-15
1
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
1
14%
1
14%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
3
33%
1
25%
46-60
1
11%
1
25%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 5:1 ФКСБ - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Фарул Констанца - ЧФР Клуж 5:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 1:2 ЧФР Клуж - Германнштадт 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Клуж - Германнштадт 3:1 Университатя Клуж - КСМ Сату-Маре 3:0 ФКСБ - Университатя Клуж 1:1
Университатя Клуж - Слован Либерец 0:2 Университатя Клуж - Диошдьёр 0:2 Юнион Фёкламаркт - Университатя Клуж 0:5 Рид - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Оцелул Галац - Университатя Клуж 0:2 Волунтари - Университатя Клуж 0:1 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 У Крайова 1948 - Университатя Клуж 3:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Клуж 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Германнштадт - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Германнштадт 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Университатя Клуж

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
0:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
1
1.5
2
2
1
3
2.5
2
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 3 2 1 0 4 - 2 7
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Униря Слобозия
 3 1 2 0 4 - 3 5
7.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
8.
Фарул Констанца
 4 1 1 2 2 - 2 4
9.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
10.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
11.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 3 - 4 2
14.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
15.
УТА Арад
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сепси
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Рапид Бухарест
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Униря Слобозия
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Сепси
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Рапид Бухарест
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
13.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
14.
УТА Арад
 1 0 0 1 2 - 4 0
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 2
Весь список
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