Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

44' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

43' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

38' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Аганович Аднан пробует нанести удар издали, но Деян Илиев держит все под контролем

35' Фабри Андрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' George Cimpanu нанес удар, но тот был заблокирован.

34' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Рефери не любит споров - именно за это Триф Разван сейчас получил желтую

32' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Джеле Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

30' Омонди Эрик получил желтую карточку от судьи

30' Омонди Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Аганович Аднан бьет со штрафного в створ, но Деян Илиев держит все под контролем

24' Ariel Lopez не смог попасть в створ ударом издали

24' Матч возобновлен

23' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

22' George Cimpanu не смог попасть в створ ударом издали

21' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

15' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Матч возобновлен

14' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Униря Слобозия

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

8' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

5' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Омонди Эрик не смог попасть в створ ударом издали

3' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

2' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

1' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.

1' Идеальный солнечный день для футбола