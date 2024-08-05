☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 4. Стадион: . Зрители: 471 Главный судья: Калин Юлиан
Униря Слобозия
0:1
Конец матча
УТА Арад
0'
30' Желтая карточка
Омонди Эрик
32' Желтая карточка
Триф Разван
53' Желтая карточка
Ariel Lopez1
65' Желтая карточка
Diogo Rodrigues
0:1
73' Гол
Костаче Ионуц
90' Желтая карточка
Поспелов Дмитрий
90' Желтая карточка
Костаче Ионуц
90'+6
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
4
Alexandru
Dinu
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
77
Аганович
Аднан
11
Джеле
Джордан
22
Илиев
Деян
31
Рыпэ
Корнел
4
Бенга
Александру
15
Конте
Ибраима
77
Кымпану
Георге
21
Михай
Кристиан
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
29
Триф
Разван
10
Фабри
Андрей
11
Эзекиль
Имох
24
Омонди
Эрик
Униря Слобозия
УТА Арад

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 0.25
Поспелов Дмитрий 1 0.25
Andrei Dorobantu 1 0.25
Filip Ilie 1 0.25
Камара Секу 0 0
Джеле Джордан 0 0
Сербаника Даниел 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 1 0.25
Бенга Александру 1 0.25
Эзекиль Имох 1 0.25
Кымпану Георге 1 0.25
Фабри Андрей 0 0
Ван Дурмен Бенжамен 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 2 0
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Медина Паоло 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 2 0
Костаче Ионуц 1 0
Педру Жоау II 1 0
Триф Разван 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
УТА Арад
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Униря Слобозия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
УТА Арад
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2 Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1
Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1 КСМ Думбрэвица - Униря Слобозия 0:2 Металоглобас Бухарест - Униря Слобозия 0:1
УТА Арад
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7
УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 УТА Арад - Германнштадт 1:3 УТА Арад - Ботошани 1:0 Университатя Клуж - УТА Арад 0:0 УТА Арад - Волунтари 4:3 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:2 Рапид Бухарест - УТА Арад 4:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Волунтари - УТА Арад 0:1

Результаты матчей

Униря Слобозия
УТА Арад

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
1
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 2:2 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
УТА Арад
 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
9.
Фарул Констанца
 4 1 1 2 2 - 2 4
10.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Рапид Бухарест
 2:2 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сепси
 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Рапид Бухарест
 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Рапид Бухарест
 2:2 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
УТА Арад Омонди Эрик 2
Весь список
  • 93'
    Костаче Ионуц получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Костаче Ионуц из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Ionut Coada
  • 93'
    УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 92'
    Дмитрий Поспелов получил желтую карточку от судьи
  • 92'
    Судья сигнализирует, что Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия поставил подножку. Пострадал Raoul Cristea
  • 92'
    Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
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