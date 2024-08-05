Тур: 4. Стадион: Stadionul Rapid-Giulesti. Главный судья: Marian Barbu
2:2
Второй тайм: 88'
0'
0:1
1' ГолВарга Кевин
1:1
3' ГолБлажек Филип
2:1
42' ГолПетрила Клаудиу
2:2
68' ГолДебелюх Габриэл
75' Желтая карточкаМаня Кристьян
Ход матча
1'
0:1
3'
1:1
42'
65'
68'
2:2
75'
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Айоани
Михай
36
Блажек
Филип
21
Алими
Исник
- Основной состав
-
16 Айоани МихайВратарь
- Защитник
-
36 Блажек ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
96 Папо ДжейсонПолузащитник
-
26 Оайдэ РэзванПолузащитник
-
55 Поп РарешНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
91 Omar El Sawy
-
Главный тренер: Леннон Нил
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Алими ИсникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Nir BardaЗащитник
- Защитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Шторк Бернд
История личных встреч
Рапид Бухарест
Сепси
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
0.83
1.2
Среднее время на гол
108
75
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.33
Среднее время на гол
56
270
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.18
0.73
Тотал матчей
2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
123
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хасани Флорент
|1
|0.25
|Рахмани Альбион
|1 (1)
|0.25
|Браун Кристофер
|1
|0.25
|Блажек Филип
|1
|0.25
|Петрила Клаудиу
|1
|0.25
|Ямбор Тимотей
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефан Флорин
|1
|0.25
|Матей Космин
|1
|0.25
|Варга Кевин
|1
|0.25
|Marius Coman
|1
|0.25
|Чоботарю Денис
|1
|0.25
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.25
|Отелита Богдан
|0
|0
Карточки
Рапид Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Luka Gojkovic
|0
|1
|Маня Кристьян
|1
|0
|Якоб Паул
|1
|0
|Айоани Михай
|1
|0
|Cristian Ignat
|1
|0
|Bogdan Ungureanu
|1
|0
|Omar El Sawy
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Алими Исник
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4
Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3
Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2
Результаты матчей
Рапид Бухарест
Сепси
Точный счет
2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Рапид Бухарест
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|4.
|2:2
|4
|2
|2
|0
|6 - 4
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|11 - 6
|7
|6.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|8.
|4
|1
|2
|1
|2 - 4
|5
|9.
|4
|1
|1
|2
|2 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|2:2
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|16.
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|3.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|4.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|10.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|11.
|2:2
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|12.
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|5.
|2:2
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|2:2
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|13.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|2 (3)
|Динамо Бухарест
|Абдалла Хаким
|2 (2)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 2
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|Ботошани
|Bogdan Andone
|1 1
|Оцелул Галац
|Доринель Мунтеану
|2
|УТА Арад
|Омонди Эрик
|2