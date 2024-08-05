☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
Рапид Бухарест
2:2
Второй тайм: 88'
Сепси
0'
0:1
1' Гол
Варга Кевин
1:1
3' Гол
Блажек Филип
2:1
42' Гол
Петрила Клаудиу
2:2
68' Гол
Дебелюх Габриэл
75' Желтая карточка
Маня Кристьян
16
Айоани
Михай
47
Браун
Кристофер
36
Блажек
Филип
21
Cristian
Ignat
23
Маня
Кристьян
4
Кяйт
Маттиас
10
Петрила
Клаудиу
6
Якоб
Паул
7
Миковши
Клаудиу
8
Хасани
Флорент
11
Borisav
Burmaz
33
Никзули
Роланд
25
Отелита
Богдан
13
Чоботарю
Денис
82
Ниняй
Бранислав
3
Штефан
Флорин
59
Каллаку
Шерифф
21
Алими
Исник
5
Sota
Mino
7
Варга
Кевин
77
Нешкович
Михайло
22
Дебелюх
Габриэл
Рапид Бухарест
Сепси

История личных встреч

Рапид Бухарест
Сепси

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
83.3%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

18.2%
63.6%
18.2%
2 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

С
3:2
С
0:1
С
0:0
С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
3:0
С
1:2
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

0.83
1.2

Среднее время на гол

108
75

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.33

Среднее время на гол

56
270

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.18
0.73

Тотал матчей

2.5
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
123

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хасани Флорент 1 0.25
Рахмани Альбион 1 (1) 0.25
Браун Кристофер 1 0.25
Блажек Филип 1 0.25
Петрила Клаудиу 1 0.25
Ямбор Тимотей 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефан Флорин 1 0.25
Матей Космин 1 0.25
Варга Кевин 1 0.25
Marius Coman 1 0.25
Чоботарю Денис 1 0.25
Дебелюх Габриэл 1 0.25
Отелита Богдан 0 0

Карточки

Рапид Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Luka Gojkovic 0 1
Маня Кристьян 1 0
Якоб Паул 1 0
Айоани Михай 1 0
Cristian Ignat 1 0
Bogdan Ungureanu 1 0
Omar El Sawy 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нешкович Михайло 2 0
Алими Исник 1 0
Чоботарю Денис 1 0

Результаты матчей

Рапид Бухарест
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сепси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сепси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Рапид Бухарест
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сепси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
1
33%
3
75%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Бухарест
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Марибор - Рапид Бухарест 0:4
Заглембе Любин - Рапид Бухарест 0:1 Целе - Рапид Бухарест 1:0 Рапид Бухарест - Ружомберок 1:1 Радомлье - Рапид Бухарест 1:2 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Рапид Бухарест - ФКСБ 2:0 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 3:2 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Фарул Констанца - Рапид Бухарест 3:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 2:2 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 1:4 Университатя Крайова - Рапид Бухарест 2:1 Рапид Бухарест - Фарул Констанца 1:2 Рапид Бухарест - ФКСБ 4:0
Сепси
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3
Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Рапид Бухарест - Сепси 0:1 Сепси - Фарул Констанца 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 1:1 Чиксереда М. Чук - Сепси 1:2 ФКСБ - Сепси 2:1 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 Сепси - Волунтари 4:0 Ботошани - Сепси 1:2

Результаты матчей

Рапид Бухарест
Сепси

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Рапид Бухарест
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 4 3 1 0 6 - 2 10
2.
Университатя Крайова
 4 2 2 0 6 - 2 8
3.
Университатя Клуж
 4 2 2 0 7 - 4 8
4.
Сепси
 2:2 4 2 2 0 6 - 4 8
5.
Динамо Бухарест
 4 2 1 1 11 - 6 7
6.
Униря Слобозия
 4 1 2 1 4 - 4 5
7.
УТА Арад
 4 1 2 1 4 - 5 5
8.
Петролул Плоешти
 4 1 2 1 2 - 4 5
9.
Фарул Констанца
 4 1 1 2 2 - 2 4
10.
ЧФР Клуж
 4 1 1 2 7 - 9 4
11.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Ботошани
 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Политехника Яссы
 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
Рапид Бухарест
 2:2 4 0 3 1 5 - 6 3
15.
ФКСБ
 3 0 2 1 3 - 5 2
16.
Германнштадт
 4 0 2 2 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
3.
Петролул Плоешти
 2 1 1 0 1 - 0 4
4.
Сепси
 2:2 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Политехника Яссы
 2 1 0 1 2 - 2 3
8.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
9.
ЧФР Клуж
 3 1 0 2 5 - 7 3
10.
Германнштадт
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Рапид Бухарест
 2:2 2 0 2 0 4 - 4 2
12.
УТА Арад
 2 0 2 0 1 - 1 2
13.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
ФКСБ
 2 0 1 1 1 - 3 1
15.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
16.
Глория Бузау
 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Университатя Клуж
 3 1 2 0 4 - 3 5
3.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 2 - 0 4
4.
Униря Слобозия
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Сепси
 2:2 2 1 1 0 4 - 3 4
6.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Ботошани
 2 1 0 1 1 - 1 3
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Фарул Констанца
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Рапид Бухарест
 2:2 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Динамо Бухарест
 2 0 1 1 3 - 4 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
16.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 2 (3)
Динамо Бухарест Абдалла Хаким 2 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 2
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Ботошани Bogdan Andone 1 1
Оцелул Галац Доринель Мунтеану 2
УТА Арад Омонди Эрик 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 88'
    Брей Майкл навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 87'
    Маня Кристьян из команды Рапид Бухарест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 87'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 87'
    Оооо... вот это был удар! Флорин Штефан должен был забить с этой позиции.
  • 86'
    Шанс! Флорин Штефан из команды Сепси пробил головой, но мимо
  • 86'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 85'
    Контроль мяча: Рапид Бухарест: 27%, Сепси: 73%.
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    Рапид Бухарест
    Ничья
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