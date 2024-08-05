Оооо... вот это был удар! Флорин Штефан должен был забить с этой позиции.

77' Roland Niczuly взял и забрал мяч на выходе

75' Маня Кристьян получил желтую карточку от судьи

75' Нешкович Михайло оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Каллаку Шерифф пробует нанести удар издали, но Михай Айоани держит все под контролем

69' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Сепси

68' Г О О О О О О Л - Габриэл Дебелюх из команды Сепси с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

68' Хорошую попытку сделал Мариус Коман . Удар в створ, но вратарь начеку

68' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

68' Джейсон Папо из команды Рапид Бухарест в офсайде

67' Матч возобновлен

67' Петрила Клаудиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Тактическая замена. Хасани Флорент уходит с поля и его заменяет Джейсон Папо

63' Удар от ворот произведет Сепси

63' Хасани Флорент не смог попасть в створ ударом издали

63' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

62' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

62' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Каллаку Шерифф навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Хорошую попытку сделал Ямбор Тимотей . Удар в створ, но вратарь начеку

60' Михай Айоани взял и забрал мяч на выходе

60' Габриэл Дебелюх нанес удар, но тот был заблокирован.

59' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Матч возобновлен

50' Борисав Бурмаз на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рапид Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля