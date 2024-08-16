Фернандес пас справа вперёд по флангу на Зазвонкина сделал слишком сильно. Мяч оказался за пределами поля.

Снова "Ротор" стал применять прессинг на чужой половине поля, чем существенно затрудняет переход гостей в атаку.

Тюрин от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёрам выиграть борьбу вверху за мяч не удалось.

Тюрину слева с линии штрафной площади Андраде помешал пробить по воротам. Мяч полетел в сторону Свинова, который уверенно сыграл руками.

"Ротор" старается всё чаще прессинговать соперника на чужой половине поля. Хозяевам во второй половине тайма удаётся перехватить инициативу.

Тюрин слева выдал пас в центр на Мальцева, у которого удар с двенадцати метров получился слабым. Свинов мяч поймал.

Плотников у центрального круга руками придержал Зазвонкина и получил жёлтую карточку.

Чагров забрал мяч в руки после подачи Мохаммада слева в центр штрафной площади.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! ШУМСКИХ!!! Тюрин от углового флага навесил на Шумских, который головой направил мяч в правый угол ворот. Свинов удар с пяти метров отразить шансов имел мало.

Замена в составе "Ротора": вместо Тимура Касимова на поле вышел Глеб Шильников.

34' Прищепа слева из пределов штрафной площади с лёта не смог прицельно пробить по воротам. Мяч полетел выше и левее цели.

32' Зазвонкин у чужой штрафной площади не смог принять мяч, а отскок получился в сторону Чагрова, который уверенно сыграл на выходе.

31' На прострел Тюрина слева к воротам Свинов немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.

30' Тюрин по центру прокинул мяч мимо Андраде, а Свинов вовремя выскочил за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.

29' Плотников у центрального круга ударил по ногам Аванесяна.

28' "Балтика" подержала мяч на чужой половине поля.

26' Прищепа слева прошёл вперёд, но его пас в центр штрафной площади перехватил Мохаммад. Затем арбитр усмотрел фол со стороны Дмитрия у чужой штрафной площади.

25' Аванесян за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

24' Удар Шумских головой с линии штрафной площади по воротам опасным не получился. Свинов забрал мяч в руки.