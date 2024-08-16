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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Ротор
1:0
Перерыв
Балтика
0'
24' Желтая карточка
Аванесян Тигран
37' Желтая карточка
Плотников Никита
1:0
39' Гол
Шумских Алексей

Ход матча

24'
 
Аванесян Тигран
37'
Плотников Никита
 
39'
Шумских Алексей
1:0
41'
Шильников Глеб
Касимов Тимур
 
Прогнозы 124
Ротор 26.6% (33)
X 44.4% (55)
Балтика 29% (36)
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Ротор
Балтика

История личных встреч

Ротор
Балтика

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
6 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

14.3%
64.3%
21.4%
2 победы 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.17
1.25

Среднее время на гол

77
72

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

1.21
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
90

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 2 0.33
Шумских Алексей 1 0.17
Болотов Евгений 1 0.17
Балтика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Алекс II 2 (1) 0.33
Маляров Кирилл 1 0.17
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.17
Пряхин Сергей 1 0.17

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюрин Владислав 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Завезён Юрий 1 0
Швецов Максим 1 0
Болотов Евгений 1 0
Морозов Владислав 1 0
Касимов Тимур 1 0
Плотников Никита 1 0
Балтика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аванесян Тигран 2 0
Пряхин Сергей 2 0
Андраде Кевин 2 0
Гассама Натан 2 0
Фернандес Алекс II 2 0

Результаты матчей

Ротор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Балтика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Балтика
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Балтика
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
100%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
2
67%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1
Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0
Балтика
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Сокол - Балтика 1:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Балтика - Уфа 1:1 Сочи - Балтика 1:1
Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Балтика 4:1 СКА-Хабаровск - Балтика 0:1 Балтика - Зенит 1:2 Балтика - Локомотив Москва 1:3 Ростов - Балтика 2:1 Балтика - Спартак Москва 1:0 Балтика - Динамо Москва 2:3 Урал - Балтика 2:1 Ростов - Балтика 0:1 Балтика - ЦСКА Москва 3:1 Краснодар - Балтика 3:2 Балтика - Крылья Советов 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 2:0 Ахмат - Балтика 1:7 Зенит - Балтика 1:0

Результаты матчей

Ротор
Балтика

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
1:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Ротор
Балтика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Ротор
 1:0 Заявка 6 3 1 2 4 - 3 10
5.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
6.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
9.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Балтика
 0:1 Заявка 6 1 4 1 5 - 4 7
12.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 0:1 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Ротор
 1:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
10.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ротор
 1:0 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
13.
Балтика
 0:1 Заявка 4 0 3 1 2 - 3 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Родина Москва Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Ротор" - "Балтика" - 1:0.
  • 45'
    Шильников не позволил Зазвонкину справа пройти вперёд.
  • Угловой
    45'
    Тюрин от углового флага навесил к дальней штанге, где партнёрам выиграть борьбу вверху за мяч не удалось.
  • 45'
    Удар Болотова справа из пределов штрафной площади заблокировал Гассама.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Федоров в первом тайме.
  • 44'
    Снова "Ротор" стал применять прессинг на чужой половине поля, чем существенно затрудняет переход гостей в атаку.
  • 43'
    Фернандес пас справа вперёд по флангу на Зазвонкина сделал слишком сильно. Мяч оказался за пределами поля.
  • Замена
    42'
    Замена в составе "Ротора": вместо Тимура Касимова на поле вышел Глеб Шильников.
  • Описание гола
    40'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ШУМСКИХ!!! Тюрин от углового флага навесил на Шумских, который головой направил мяч в правый угол ворот. Свинов удар с пяти метров отразить шансов имел мало.
  • 40'
    Чагров забрал мяч в руки после подачи Мохаммада слева в центр штрафной площади.
  • Желтая карточка
    39'
    Плотников у центрального круга руками придержал Зазвонкина и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    38'
    Эльдарушев в центре поля сбил Касимова.
  • 37'
    Тюрин слева выдал пас в центр на Мальцева, у которого удар с двенадцати метров получился слабым. Свинов мяч поймал.
  • 36'
    "Ротор" старается всё чаще прессинговать соперника на чужой половине поля. Хозяевам во второй половине тайма удаётся перехватить инициативу.
  • 35'
    Тюрину слева с линии штрафной площади Андраде помешал пробить по воротам. Мяч полетел в сторону Свинова, который уверенно сыграл руками.
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    • 34'
      Прищепа слева из пределов штрафной площади с лёта не смог прицельно пробить по воротам. Мяч полетел выше и левее цели.
    • 32'
      Зазвонкин у чужой штрафной площади не смог принять мяч, а отскок получился в сторону Чагрова, который уверенно сыграл на выходе.
    • 31'
      На прострел Тюрина слева к воротам Свинов немного выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
    • 30'
      Тюрин по центру прокинул мяч мимо Андраде, а Свинов вовремя выскочил за пределы штрафной площади и первым оказался на мяче.
    • Фол, нарушение
      29'
      Плотников у центрального круга ударил по ногам Аванесяна.
    • 28'
      "Балтика" подержала мяч на чужой половине поля.
    • 26'
      Прищепа слева прошёл вперёд, но его пас в центр штрафной площади перехватил Мохаммад. Затем арбитр усмотрел фол со стороны Дмитрия у чужой штрафной площади.
    • Желтая карточка
      25'
      Аванесян за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
    • 24'
      Удар Шумских головой с линии штрафной площади по воротам опасным не получился. Свинов забрал мяч в руки.
    • 23'
      Пас Плотникова справа в штрафную площадь на Агеева получился сильным. Мяч улетел за пределы поля.
    • 22'
      Свинов на выходе прервал длинный заброс вперёд на ход Агееву. Хозяева за первую половину тайма моментов у ворот соперников не создавали.
    • 21'
      Пряхин по центру прошёл вперёд и с двадцати четырёх метров пробил в левый угол. Чагров в прыжке забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      20'
      Фернандес у центрального круга подтолкнул Шумских.
    • Травма, повреждение
      19'
      Мохаммаду медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      18'
      Агеев на чужой половине поля попал шипами в колено Мохаммаду.
    • Фол, нарушение
      17'
      Терентьев в центру поля принял мяч с нарушением правил.
    • 16'
      Борьбы в центре поля становится всё больше, а "Балтика" акцент игры всё увереннее отодвигает на чужую половину поля.
    • 15'
      Фернандес справа навесил к воротам, где партнёрам не удалось выиграть борьбу за мяч.
    • 14'
      Зазвонкину слева не удалось прорваться в штрафную площадь хозяев.
    • Фол, нарушение
      12'
      Болотов на чужой половине поля прихватил руками за футболку Пряхина.
    • Опасный момент
      11'
      Слева последовал прострел гостей вдоль ворот. Гассама махнул ногой мимо мяча, а у дальней штанги удар Фернандеса в упор сумел парировать Чагров.
    • 10'
      Болотову в центральном круге помешал принять мяч Федоров. Пришлось арбитру останавливать встречу и отдавать мяч хозяевам.
    • 9'
      Глушков слева прорвался к воротам, но его прострел в центр сумел прервать Шумских.
    • 8'
      Стартовые минуты встречи проходят в равной борьбе. Обе команды стараются организовывать атаки, которые не доводятся до ударов по воротам.
    • 6'
      Слева Тюрин рванул вперёд, но пас партнёра оказался неточным. Мяч улетел за боковую линию поля.
    • 5'
      Тюрин справа воспользовался удачным рикошетом и попытался доставить мяч к воротам, но его подачу с фланга заблокировал Гассама.
    • 4'
      Агееву не удалось пробит по воротам с разворота. Первым опасным выпадом вперёд отметились и хозяева.
    • 3'
      Фернандес со штрафного сделал заброс к правой штанге, где Терентьев не удалось выиграть борьбу у двух соперников. Без удара по воротам завершился "стандарт" гостей.
    • 2'
      "Ротор" играет в голубых футболках и тёмно-синих трусах, "Балтика" - в белой форме с серыми рукавами.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Волгоград Арене"!
    • До матча
    • Главный судья: Федоров Артур (Петрозаводск);
      Первый помощник: Клепцов Яков (Ростов-на-Дону);
      Второй помощник: Туркин Александр (Астрахань);
      Резервный судья: Шамара Владимир (Ростов-на-Дону).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча шестого тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Ротор» и «Балтика». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 39.5% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Ротор 26.6% (33)
    X 44.4% (55)
    Балтика 29% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Балтика
    3.50
    Реклама, betcity.ru
    3.95
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    2.68
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 1:0 Балтика

    Исход игры
    Ротор
    26.6% (33)
    Ничья
    44.4% (55)
    Балтика
    29% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.93% (31)
    Меньше
    72.07% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    72.07% (80)
    Нет
    27.93% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (49)
    1:2 Балтика
    14.5% (18)
    1:0 Ротор
    10.5% (13)
    0:1 Балтика
    8.9% (11)
    2:1 Ротор
    7.3% (9)
    0:0 Ничья
    3.2% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    2:0 Ротор
    1.6% (2)
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