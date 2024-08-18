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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Енисей
1:0
Второй тайм: 80'
Сочи
0'
1:0
11' Гол
Савельев Максим
23' Желтая карточка
Ширяев Максим
29' Желтая карточка
Григорьев Даниил
51' Желтая карточка
Заика Кирилл
68' Желтая карточка
Савельев Максим
69' Желтая карточка
Начо Сааведра
75' Желтая карточка
Гилязетдинов Артур

Ход матча

11'
Савельев Максим
1:0
23'
Ширяев Максим
 
29'
Григорьев Даниил
 
46'
 
Крамарич Мартин
Никитин Кирилл
46'
 
Писарский Владимир
Лазарев Владислав
51'
 
Заика Кирилл
55'
 
Сафронов Илья
Барт Руслан
68'
Савельев Максим
 
69'
 
Начо Сааведра
72'
Богатырев Никита
Лайкин Максим
 
72'
Молтенинов Илья
Савельев Максим
 
75'
Гилязетдинов Артур
 
75'
 
Макарчук Артём
Магаль Руслан
Прогнозы 116
Енисей 29.3% (34)
X 37.1% (43)
Сочи 33.6% (39)
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История личных встреч

Енисей
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
3:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.75
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
45

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 1 0.17
Гилязетдинов Артур 1 0.17
Савельев Максим 1 0.17
Шипунов Тимофей 1 0.17
Цесь Ян 1 0.17
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 3 0.5
Кожемякин Олег 1 0.17
Гуарирапа Сауль 1 0.17
Марсело Алвеш 1 (1) 0.17

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ширяев Максим 2 0
Надольский Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Масловский Александр 1 0
Ломакин Александр 1 0
Чуканов Андреа 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Григорьев Даниил 1 0
Савельев Максим 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 3 0
Начо Сааведра 3 0
Заика Кирилл 2 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0

Результаты матчей

Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Енисей
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0
Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4
Сочи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1

Результаты матчей

Енисей
Сочи

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Енисей
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
3.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
7.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
8.
Енисей
 1:0 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
4.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
5.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Енисей
 1:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
8.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
Сочи
 0:1 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Енисей
 1:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сочи
 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
13.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Весь список

Топ нарушителей
Алания Плиев Константин 1 2
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Сочи Начо Сааведра 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    80'
    Лёвин на поле появился вместо Макарова в составе "Сочи" тем временем. Новая ротация в нашем противостоянии произошла только что. 
  • Офсайд
    79'
    Офсайд уже и на другой половине поля фиксируется судейской бригадой. Причем сразу два игрока "Енисея" в неправильном положении находились во время своей атаки. 
  • Офсайд
    78'
    Крамарич получил мяч на левом краю штрафной, после чего прострелил сферу в центр, но арбитры зафиксировали у него положение "вне игры".
  • 77'
    Дальний удар по воротам "Енисея" мы увидели сейчас. Это Заика отметился попыткой поразить рамку соперника, но слишком сильным был этот выстрел. 
  • 76'
    Сейчас уже что-то похожее на навал от сочинцев мы видим. Стали бить по воротам соперника гости, подавать снаряд в штрафную. Может это принести своим плоды рано или поздно. 
  • Желтая карточка
    75'
    За фол в середине поля получает сейчас Гилязетдинов карточку желтого цвета. Очередная ротация в нашем матче состоялась только что.
  • 73'
    Подача в штрафную хозяев пошла от Магаля - выходит вратарь "Енисея" из ворот и играет кулаками в сторону от рамки. Мяч выбит за пределы поля. 
  • Замена
    72'
    Вместо Лайкина Богатырев на поле появился. Самойлова у "Енисея" меняет Савельева. Автор пока единственного в матче гола пределы газона покидает. 
  • 71'
    Магаль буквально выцарапал мяч на левом фланге, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, но получилось безадресно. 
  • 69'
    Замена в составе "Енисея" готовится. У кромки поля сейчас стоит игрок красноярцев. Правда, пока не понятно, кто на газоне появится с минуты на минуту. 
  • Желтая карточка
    68'
    Савельев сейчас получает карточку желтого цвета. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. Там и игрок "Сочи" получил "горчичник". Сейчас будем уточнять, кто именно. Ага, Начо ее получил.
  • 67'
    Макаров выполнял передачу сейчас с левого края на дальнюю штангу, но никто из партнеров до мяча там добраться не сумел. Сфера спокойно вылетела за пределы поля. От ворот. 
  • Штанга
    66'
    САВЕЛЬЕВ! Как он не забивает второй гол? Справа получил игрок сейчас мяч, после чего нанес прицельный удар в дальний угол. Мяч ударился в стойку и вылетел в поле!
  • 65'
    Сейчас уже и "Енисей" стал играть осторожно, от обороны. Сибиряки понимают цену ошибки в таком противостоянии, а потому и играют с оглядкой на обороной. 
  • Опасный момент
    63'
    ОПАСНО! Крамарич! Классно он со штрафного пробивал. Мяч просвистел рядом с правой стойкой. Мяч едва в сетку не закрутился. Было очень здорово!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Фол, нарушение
      62'
      Штрафной удар зарабатывает сейчас "Сочи" у ворот соперника. Готовятся "барсы" исполнить стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится. 
    • 61'
      Около получаса остается играть соперникам в этом матче. Что-то мне подсказывает, что забитых голов в большом количестве мы с вами так и не увидим сегодня. 
    • 59'
      Барт, к слову, в раздевалку ушел, не стал он усаживаться на скамейку запасных. Отправился игрок принять теплый душ. Сегодня он выложился изрядно. 
    • 58'
      Как-то в полупозиции Карабашев сейчас оказался после подачи мяча в его штрафную. В итоге мяч улетел за пределы поля, а вратарь сопроводил сферу за пределы поля только глазами. 
    • Замена
      57'
      Сафронов на поле сейчас появился. Барт отправился отдыхать за пределы поля у "Сочи". Очередная ротация в составе коллектива южан. 
    • 56'
      "Енисей, Енисей", - поддерживают сейчас трибуны местную команду. Далеко не все получается пока что у сибиряков во втором тайме, но в счете они ведут.
    • 54'
      Заика с правого края уже в подкате простреливал мяч в штрафную соперника, но попал в ногу оппоненту. В итоге мяч достался обороне "Енисея". 
    • 53'
      Пытаются сейчас прижать своего соперника к воротам игроки "Сочи". Несколько кряду забросов с фланга последовало в центр штрафной - были эти пасы безадресными. 
    • Желтая карточка
      52'
      А вот и первая карточка желтого цвета для игрока "Сочи". Она предъявлена Кириллу Заике, схватившему на фланге Максима Лайкина. 
    • 51'
      У Заики накануне родила дочь. Сегодня фланговый игрок "Сочи" намерен проявить себя на поле и попытаться забить. Правда, пока получается у него далеко не все. 
    • 50'
      Крамарич сейчас подал мяч с левого края в центр штрафной - до снаряда в этой ситуации никто из партнеров добраться не сумел. Хотя перспективы были. 
    • 48'
      Притих дождь в Красноярске. У нас же гости провели сейчас атаку на ворота соперника, но подыграл себе рукой там Писарский. Был фол. 
    • Замена
      47'
      Писарский и Крамарич на поле вышли тем временем. Лазарев и Никитин были заменены в составе "Сочи" в перерыве. Двойная ротация.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина игры! Удачи командам, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди "Енисей" после гола Савельева в дебюте встречи. 
    • Травма, повреждение
      45'
      Григорьев получил повреждение в центре поля. Пока что лежит он на поле и не может встречу продолжить. Будем надеяться, что он придет в себя еще. 
    • Дополнительное время
      45'
      Минуту рефери компенсировал к основному времени первого тайма. 
    • 44'
      Совсем близки уже футболисты обеих команд к завершению первого тайма. Вряд ли что-то в оставшееся время игрового отрезка случится. 
    • 42'
      Снова дождь усилился в Красноярске. Не самые простые погодные условия для игры в футбол сегодня. Ну, и никто не говорил, что будет по-другому. 
    • Фол, нарушение
      41'
      Савельев перестарался сейчас в отборе в атаке. Сбивает он одного из защитников на газон. Судейский корпус тут же фиксирует нарушение правил. 
    • 39'
      Стало заметно больше фанатов на стадионе, как мне кажется. У нас же вот-вот последняя 5-минутка в первом тайме стартует. 
    • 38'
      Штрафной удар заработали игроки "Енисея" на левом фланге, но подача в сторону Масловского была слишком сильной. Сочинцы выносят сферу в центр поля.
    • Фол, нарушение
      37'
      Вернулся Савельев в игру сейчас. Долгое время не мог он подняться с газона, но с ногой все в порядке у него оказалось. Продолжит игрок встречу. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Последние 10 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Савельева сейчас соперники сбивают на половине поля "Енисея". Снова фол в атаке. 
    • Опасный момент
      34'
      ОПАСНО! Подача с левого фланга пришла на Марсело, который головой переправлял сферу в сторону правой "девятки", но в створ ворот попасть не сумел. 
    • Угловой
      33'
      Ширяев успевает сыграть в подкате против соперника сейчас. В итоге мяч выбивает игрок обороны "Енисея" на угловой. Первый корнер в матче для южан. 
    • 32'
      Не хватает движения впереди "Сочи". За первый тайм "барсы" толком ничего у ворот своего соперника так и не создали, хотя попытки подходов к рамке были. 
    • Желтая карточка
      30'
      Так, у нас тут еще и Григорьев карточку желтого цвета получает. Судя по всему, отложенной она является. Ранее он в центре поля не по правилам останавливал соперника, за что и бы наказан. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Сталкиваются соперники сейчас у штрафной "Сочи". Савельев сыграл против вышедшего из рамки Карабашева. Едва травму вратарь не получил. Рефери фиксирует нарушение правил.
    • 28'
      Барт попытался в чужой штрафной остановить и обработать мяч, но Лайкин успел сыграть в подкате, сумев вынести сферу подальше от собственной рамки. 
    • 26'
      Еще один угловой подали футболисты "Енисей" у ворот соперника, но подача мяча в центр штрафной оставляла желать лучшего. 
    • Желтая карточка
      25'
      Рукас совершает накладку в центре поля. В итоге получил игрок "Енисея" сейчас карточку желтого цвета за неправомерные действия против оппонента. 
    • 24'
      Самойлов в центре поля получил сейчас удар по ногам от соперника. Даже временно из игры выбыл футболист, но сейчас он снова вернулся на газон. 
    • 22'
      Савельев на сей раз дальним ударом по воротам соперника отметился, но мяч полетел значительно выше ворот. Не самая лучшая попытка отличиться была в исполнении форварда. 
    • 21'
      Заика хорошо отреагировал сейчас на передачу от партнера. Сразу же загружал он мяч с правого края в центр штрафной, но прямо в руки вратарю сферу направил. 
    • 20'
      Хороший пас Лайкин на левом фланге получил, но не смог вовремя остановиться со снарядом, выйдя за пределы поля. Мокрый газон не позволил ему выполнить маневр. 
    • Фол, нарушение
      19'
      Нет, не собирается "Енисей" делиться инициативой. Снова Заика на газоне оказался. Савельев его снес на газон, после чего игрок рухнув на землю, как подкошенный. 
    • 17'
      Никитин с левой ноги подавал мяч на ближнюю штангу, но добрались до снаряда защитники, который смогли вынести сферу подальше от своей рамки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Заика сбегал в атаку по правому флангу, но получил там удар по ногам от одного из соперников. В итоге рефери фиксирует фол. Будет подача штрафного. 
    • 15'
      15 минут игры миновало. Как-то перестали игроки "Сочи" бегать в атаку. "Енисей" полностью подавил активность "барсов" впереди в эти минуты матча.
    • 14'
      Лайкин слева встретился с мячом. Выполнил он подачу в центр штрафной соперника, и на выходе сработал вратарь, который действовал на опережении и сфера в своих перчатках сумел зафиксировать.
    • 13'
      Быстрый мяч забивают игроки "Енисей". Вот теперь должна будет игра раскрыться, ведь нечего терять и футболистам "Сочи" в этой встрече.
    • Описание гола
      11'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САВЕЛЬЕВ! 1:0!
      Забивает "Енисей". Розыгрыш углового. Мяч на Чуканова идет, тот скидывает головой в центр штрафной, откуда Савельев головой направляет мяч впритирку со стойкой!
    • Угловой
      10'
      Литвинов в обороне успел отработать. Угловой удар зарабатывает "Енисей" в этой встрече. Ждем, что придумают сибиряки со стандартного положения. 
    • Фол, нарушение
      9'
      Григорьев оказался на газоне сейчас. Марсело Алвеш его сбил на футбольный газон, после чего поспешил удалиться с места действий, чтобы не нарваться на карточку желтого цвета. 
    • 8'
      Большими силами сейчас атаковали красноярцы. Ломакин сместился с левого края в центр и с линии штрафной пробил по рамке соперника - мяч прилетел в ногу защитнику!
    • 7'
      Уверенно в отборе в центре поля сыграли сочинцы. Не дали они сопернику продвинуться к воротам, сыграв в отборе без каких-либо трудностей. 
    • 5'
      Держит мяч под своим контролем сейчас уже "Сочи". С левого края Барт выполнял подачу в центр штрафной, но в той зоне никого из партнеров не оказалось. 
    • 4'
      Пока что присматриваются соперники друг к другу. "Енисей" чуть чаще владеет мячом на поле, но это вряд ли дает им какое-то преимущество над соперником. 
    • Дождь
      3'
      Дождливо сегодня в Красноярске, порядка +18 градусов показывает столбик термометра. Уже больше осенняя погода сегодня здесь. Несмотря на осадки, фанаты пришли в неплохом количестве на трибуны. 
    • 2'
      Футболисты "Енисея" сегодня предстали на поле в красных цветах, а игроки "Сочи" вышли на газон в футболках персикового и синих трусах. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала встреча в Красноярске! Удачи соперникам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Кирилл Силантьев (Самара, Россия);
      Ассистент: Евгений Синянский (Ярославль, Россия);
      Ассистент: Александр Павлов (Саратов, Россия);
      Резервный: Михаил Плиско (Ленинградская область, Россия).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу! В рамках одного из матчей 6-го тура Первой лиги России сыграют «Енисей» и «Сочи».  Встреча состоится в Красноярске, на стадионе «Центральный».

      Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
    Прогнозы 116
    Енисей 29.3% (34)
    X 37.1% (43)
    Сочи 33.6% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Сочи
    3.65
    Реклама, zenit.win
    3.60
    9.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Енисей 1:0 Сочи

    Исход игры
    Енисей
    29.3% (34)
    Ничья
    37.1% (43)
    Сочи
    33.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.67% (45)
    Меньше
    58.33% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.3% (41)
    1:2 Сочи
    20.7% (24)
    2:1 Енисей
    16.4% (19)
    1:0 Енисей
    8.6% (10)
    0:1 Сочи
    7.8% (9)
    2:0 Енисей
    2.6% (3)
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