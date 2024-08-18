Подача в штрафную хозяев пошла от Магаля - выходит вратарь "Енисея" из ворот и играет кулаками в сторону от рамки. Мяч выбит за пределы поля.

За фол в середине поля получает сейчас Гилязетдинов карточку желтого цвета. Очередная ротация в нашем матче состоялась только что.

Сейчас уже что-то похожее на навал от сочинцев мы видим. Стали бить по воротам соперника гости, подавать снаряд в штрафную. Может это принести своим плоды рано или поздно.

Дальний удар по воротам "Енисея" мы увидели сейчас. Это Заика отметился попыткой поразить рамку соперника, но слишком сильным был этот выстрел.

Крамарич получил мяч на левом краю штрафной, после чего прострелил сферу в центр, но арбитры зафиксировали у него положение "вне игры".

Офсайд уже и на другой половине поля фиксируется судейской бригадой. Причем сразу два игрока "Енисея" в неправильном положении находились во время своей атаки.

Лёвин на поле появился вместо Макарова в составе "Сочи" тем временем. Новая ротация в нашем противостоянии произошла только что.

ОПАСНО! Крамарич! Классно он со штрафного пробивал. Мяч просвистел рядом с правой стойкой. Мяч едва в сетку не закрутился. Было очень здорово!

Сейчас уже и "Енисей" стал играть осторожно, от обороны. Сибиряки понимают цену ошибки в таком противостоянии, а потому и играют с оглядкой на обороной.

САВЕЛЬЕВ! Как он не забивает второй гол? Справа получил игрок сейчас мяч, после чего нанес прицельный удар в дальний угол. Мяч ударился в стойку и вылетел в поле!

Макаров выполнял передачу сейчас с левого края на дальнюю штангу, но никто из партнеров до мяча там добраться не сумел. Сфера спокойно вылетела за пределы поля. От ворот.

Савельев сейчас получает карточку желтого цвета. Нарушение правил имело место быть в этой ситуации. Там и игрок "Сочи" получил "горчичник". Сейчас будем уточнять, кто именно. Ага, Начо ее получил.

Замена в составе "Енисея" готовится. У кромки поля сейчас стоит игрок красноярцев. Правда, пока не понятно, кто на газоне появится с минуты на минуту.

Магаль буквально выцарапал мяч на левом фланге, после чего выполнил подачу на дальнюю штангу, но получилось безадресно.

Вместо Лайкина Богатырев на поле появился. Самойлова у "Енисея" меняет Савельева. Автор пока единственного в матче гола пределы газона покидает.

У Заики накануне родила дочь. Сегодня фланговый игрок "Сочи" намерен проявить себя на поле и попытаться забить. Правда, пока получается у него далеко не все.

А вот и первая карточка желтого цвета для игрока "Сочи". Она предъявлена Кириллу Заике, схватившему на фланге Максима Лайкина.

Пытаются сейчас прижать своего соперника к воротам игроки "Сочи". Несколько кряду забросов с фланга последовало в центр штрафной - были эти пасы безадресными.

Заика с правого края уже в подкате простреливал мяч в штрафную соперника, но попал в ногу оппоненту. В итоге мяч достался обороне "Енисея".

"Енисей, Енисей", - поддерживают сейчас трибуны местную команду. Далеко не все получается пока что у сибиряков во втором тайме, но в счете они ведут.

Сафронов на поле сейчас появился. Барт отправился отдыхать за пределы поля у "Сочи". Очередная ротация в составе коллектива южан.

Как-то в полупозиции Карабашев сейчас оказался после подачи мяча в его штрафную. В итоге мяч улетел за пределы поля, а вратарь сопроводил сферу за пределы поля только глазами.

Барт, к слову, в раздевалку ушел, не стал он усаживаться на скамейку запасных. Отправился игрок принять теплый душ. Сегодня он выложился изрядно.

Около получаса остается играть соперникам в этом матче. Что-то мне подсказывает, что забитых голов в большом количестве мы с вами так и не увидим сегодня.

Штрафной удар зарабатывает сейчас "Сочи" у ворот соперника. Готовятся "барсы" исполнить стандартное положение. Посмотрим, что из этого получится.

Писарский и Крамарич на поле вышли тем временем. Лазарев и Никитин были заменены в составе "Сочи" в перерыве. Двойная ротация.

Притих дождь в Красноярске. У нас же гости провели сейчас атаку на ворота соперника, но подыграл себе рукой там Писарский. Был фол.

Крамарич сейчас подал мяч с левого края в центр штрафной - до снаряда в этой ситуации никто из партнеров добраться не сумел. Хотя перспективы были.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. После первого тайма счет на табло - 1:0. Впереди "Енисей" после гола Савельева в дебюте встречи.

45' Григорьев получил повреждение в центре поля. Пока что лежит он на поле и не может встречу продолжить. Будем надеяться, что он придет в себя еще.

45' Минуту рефери компенсировал к основному времени первого тайма.

44' Совсем близки уже футболисты обеих команд к завершению первого тайма. Вряд ли что-то в оставшееся время игрового отрезка случится.

42' Снова дождь усилился в Красноярске. Не самые простые погодные условия для игры в футбол сегодня. Ну, и никто не говорил, что будет по-другому.

41' Савельев перестарался сейчас в отборе в атаке. Сбивает он одного из защитников на газон. Судейский корпус тут же фиксирует нарушение правил.

39' Стало заметно больше фанатов на стадионе, как мне кажется. У нас же вот-вот последняя 5-минутка в первом тайме стартует.

38' Штрафной удар заработали игроки "Енисея" на левом фланге, но подача в сторону Масловского была слишком сильной. Сочинцы выносят сферу в центр поля.

37' Вернулся Савельев в игру сейчас. Долгое время не мог он подняться с газона, но с ногой все в порядке у него оказалось. Продолжит игрок встречу.

35' Последние 10 минут остается играть оппонентам в первом тайме. Савельева сейчас соперники сбивают на половине поля "Енисея". Снова фол в атаке.

34' ОПАСНО! Подача с левого фланга пришла на Марсело, который головой переправлял сферу в сторону правой "девятки", но в створ ворот попасть не сумел.

33' Ширяев успевает сыграть в подкате против соперника сейчас. В итоге мяч выбивает игрок обороны "Енисея" на угловой. Первый корнер в матче для южан.

32' Не хватает движения впереди "Сочи". За первый тайм "барсы" толком ничего у ворот своего соперника так и не создали, хотя попытки подходов к рамке были.

30' Так, у нас тут еще и Григорьев карточку желтого цвета получает. Судя по всему, отложенной она является. Ранее он в центре поля не по правилам останавливал соперника, за что и бы наказан.

29' Сталкиваются соперники сейчас у штрафной "Сочи". Савельев сыграл против вышедшего из рамки Карабашева. Едва травму вратарь не получил. Рефери фиксирует нарушение правил.

28' Барт попытался в чужой штрафной остановить и обработать мяч, но Лайкин успел сыграть в подкате, сумев вынести сферу подальше от собственной рамки.

26' Еще один угловой подали футболисты "Енисей" у ворот соперника, но подача мяча в центр штрафной оставляла желать лучшего.

25' Рукас совершает накладку в центре поля. В итоге получил игрок "Енисея" сейчас карточку желтого цвета за неправомерные действия против оппонента.

24' Самойлов в центре поля получил сейчас удар по ногам от соперника. Даже временно из игры выбыл футболист, но сейчас он снова вернулся на газон.

22' Савельев на сей раз дальним ударом по воротам соперника отметился, но мяч полетел значительно выше ворот. Не самая лучшая попытка отличиться была в исполнении форварда.

21' Заика хорошо отреагировал сейчас на передачу от партнера. Сразу же загружал он мяч с правого края в центр штрафной, но прямо в руки вратарю сферу направил.

20' Хороший пас Лайкин на левом фланге получил, но не смог вовремя остановиться со снарядом, выйдя за пределы поля. Мокрый газон не позволил ему выполнить маневр.

19' Нет, не собирается "Енисей" делиться инициативой. Снова Заика на газоне оказался. Савельев его снес на газон, после чего игрок рухнув на землю, как подкошенный.

17' Никитин с левой ноги подавал мяч на ближнюю штангу, но добрались до снаряда защитники, который смогли вынести сферу подальше от своей рамки.

16' Заика сбегал в атаку по правому флангу, но получил там удар по ногам от одного из соперников. В итоге рефери фиксирует фол. Будет подача штрафного.

15' 15 минут игры миновало. Как-то перестали игроки "Сочи" бегать в атаку. "Енисей" полностью подавил активность "барсов" впереди в эти минуты матча.

14' Лайкин слева встретился с мячом. Выполнил он подачу в центр штрафной соперника, и на выходе сработал вратарь, который действовал на опережении и сфера в своих перчатках сумел зафиксировать.

13' Быстрый мяч забивают игроки "Енисей". Вот теперь должна будет игра раскрыться, ведь нечего терять и футболистам "Сочи" в этой встрече.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! САВЕЛЬЕВ! 1:0!

Забивает "Енисей". Розыгрыш углового. Мяч на Чуканова идет, тот скидывает головой в центр штрафной, откуда Савельев головой направляет мяч впритирку со стойкой!

10' Литвинов в обороне успел отработать. Угловой удар зарабатывает "Енисей" в этой встрече. Ждем, что придумают сибиряки со стандартного положения.

9' Григорьев оказался на газоне сейчас. Марсело Алвеш его сбил на футбольный газон, после чего поспешил удалиться с места действий, чтобы не нарваться на карточку желтого цвета.

8' Большими силами сейчас атаковали красноярцы. Ломакин сместился с левого края в центр и с линии штрафной пробил по рамке соперника - мяч прилетел в ногу защитнику!

7' Уверенно в отборе в центре поля сыграли сочинцы. Не дали они сопернику продвинуться к воротам, сыграв в отборе без каких-либо трудностей.

5' Держит мяч под своим контролем сейчас уже "Сочи". С левого края Барт выполнял подачу в центр штрафной, но в той зоне никого из партнеров не оказалось.

4' Пока что присматриваются соперники друг к другу. "Енисей" чуть чаще владеет мячом на поле, но это вряд ли дает им какое-то преимущество над соперником.

3' Дождливо сегодня в Красноярске, порядка +18 градусов показывает столбик термометра. Уже больше осенняя погода сегодня здесь. Несмотря на осадки, фанаты пришли в неплохом количестве на трибуны.

2' Футболисты "Енисея" сегодня предстали на поле в красных цветах, а игроки "Сочи" вышли на газон в футболках персикового и синих трусах.