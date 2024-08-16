Тур: 6.
История личных встреч
Енисей
Сочи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.75
2
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
32
45
Бомбардиры внутри турнира
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|1
|0.2
|Гилязетдинов Артур
|1
|0.2
|Шипунов Тимофей
|1
|0.2
|Цесь Ян
|1
|0.2
Сочи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барт Руслан
|3
|0.6
|Кожемякин Олег
|1
|0.2
|Гуарирапа Сауль
|1
|0.2
|Марсело Алвеш
|1 (1)
|0.2
Карточки
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Надольский Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Масловский Александр
|1
|0
|Ломакин Александр
|1
|0
|Чуканов Андреа
|1
|0
|Ширяев Максим
|1
|0
|Мазурин Андрей
|1
|0
|Шипунов Тимофей
|1
|0
Сочи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марсело Алвеш
|3
|0
|Гуарирапа Сауль
|2
|0
|Начо Сааведра
|2
|0
|Бурмистров Никита
|1
|0
|Заика Кирилл
|1
|0
|Крамарич Мартин
|1
|0
|Литвинов Вячеслав
|1
|0
Результаты матчей
Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Енисей
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
1
3
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Енисей
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0
Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4
Сочи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1
Результаты матчей
Енисей
Сочи
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Енисей
Сочи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|6 - 2
|13
|2.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|5.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|10 - 5
|9
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 2
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 5
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|1 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|6.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 5
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|2
|Родина Москва
|Юшин Александр
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Родина Москва
|Рейна Йорди
|2
Прогнозы на матч Енисей - Сочи
Исход игры
Енисей
36% (18)
Ничья
30% (15)
Сочи
34% (17)
Тотал 2.5
Больше
46% (23)
Меньше
54% (27)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30% (15)
2:1 Енисей
24% (12)
1:2 Сочи
20% (10)
0:1 Сочи
12% (6)
1:0 Енисей
8% (4)
2:0 Енисей
4% (2)
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