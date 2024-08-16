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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Енисей
 
Позже
Сочи
Прогнозы 50
Енисей 36% (18)
X 30% (15)
Сочи 34% (17)
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Енисей
Ничья
Сочи
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Енисей
Сочи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
5:2
ТМК
1:2
ТМК
3:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.75
2

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

32
45

Бомбардиры внутри турнира

Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 1 0.2
Гилязетдинов Артур 1 0.2
Шипунов Тимофей 1 0.2
Цесь Ян 1 0.2
Сочи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барт Руслан 3 0.6
Кожемякин Олег 1 0.2
Гуарирапа Сауль 1 0.2
Марсело Алвеш 1 (1) 0.2

Карточки

Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Надольский Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Масловский Александр 1 0
Ломакин Александр 1 0
Чуканов Андреа 1 0
Ширяев Максим 1 0
Мазурин Андрей 1 0
Шипунов Тимофей 1 0
Сочи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марсело Алвеш 3 0
Гуарирапа Сауль 2 0
Начо Сааведра 2 0
Бурмистров Никита 1 0
Заика Кирилл 1 0
Крамарич Мартин 1 0
Литвинов Вячеслав 1 0

Результаты матчей

Енисей
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Енисей
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сочи
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

1
3
Енисей
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сочи
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
1
50%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 1
1
25%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
60%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Енисей
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Алания - Енисей 0:1 Арсенал Тула - Енисей 2:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1 Сокол - Енисей 1:0
Енисей - КАМАЗ 2:1 Рубин - Енисей 3:1 Енисей - Зенит Пенза 3:0 Пари НН - Енисей 0:4 Енисей - Тюмень 2:0 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Енисей - Кубань 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Нефтехимик - Енисей 0:0 Енисей - Волгарь 1:1 Сокол - Енисей 0:2 СКА-Хабаровск - Енисей 3:0 Енисей - Алания 4:1 Динамо Махачкала - Енисей 1:0 Енисей - Химки 4:1 Ленинградец - Енисей 0:4
Сочи
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сочи - Черноморец Нв 2:1 Шинник - Сочи 0:2 Сочи - СКА-Хабаровск 1:2 Сочи - Балтика 1:1
Урал - Сочи 2:0 Сочи - Тальерес Кордоба 5:0 Црвена Звезда - Сочи 2:0 Зенит - Сочи 5:2 Сочи - Ленинградец 1:1 Рубин - Сочи 1:1 Сочи - Краснодар 2:3 Сочи - Пари НН 6:1 Динамо Москва - Сочи 3:2 Сочи - Факел 0:0 Ахмат - Сочи 1:0 Сочи - Урал 2:2 Сочи - Спартак Москва 1:0 Ростов - Сочи 2:2 Сочи - ЦСКА Москва 2:2 СКА-Хабаровск - Сочи 1:1

Результаты матчей

Енисей
Сочи

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Енисей
Сочи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 4 1 0 6 - 2 13
2.
Урал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 4 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 5 3 1 1 7 - 6 10
4.
Торпедо Москва
 Заявка 5 2 3 0 8 - 3 9
5.
Чайка
 Заявка 5 2 3 0 10 - 5 9
6.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
7.
Родина Москва
 Заявка 5 2 2 1 4 - 3 8
8.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 4 - 2 7
9.
Ротор
 Заявка 5 2 1 2 3 - 3 7
10.
Сочи
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Балтика
 Заявка 5 1 4 0 5 - 3 7
12.
Енисей
 Заявка 5 2 0 3 4 - 5 6
13.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 1 3 3 - 5 4
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 1 3 2 - 9 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 5 0 1 4 1 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 4 3 1 0 5 - 2 10
2.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
3.
Урал
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
6.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
7.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
10.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
11.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12.
КАМАЗ
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Сочи
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
12.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Родина Москва Юшин Александр 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Алания Хадарцев Батраз 2
Родина Москва Рейна Йорди 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Енисей - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 августа 2024, осталось 1 день 22 часа 3 минуты.



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    • Прогнозы 50
    Енисей 36% (18)
    X 30% (15)
    Сочи 34% (17)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Енисей
    Ничья
    Сочи
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    Прогнозы на матч Енисей - Сочи

    Исход игры
    Енисей
    36% (18)
    Ничья
    30% (15)
    Сочи
    34% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    46% (23)
    Меньше
    54% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    30% (15)
    2:1 Енисей
    24% (12)
    1:2 Сочи
    20% (10)
    0:1 Сочи
    12% (6)
    1:0 Енисей
    8% (4)
    2:0 Енисей
    4% (2)
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