После паса с фланга от Железнова пробивал с линии вратарской Бикфалви, но мяч застрял в гуще защитников и до сетки не дошел.

Ушел от соперника по флангу Руденко и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

На ровном месте присел на газон Аюпов, держась за ногу. Похоже, игру продолжать он не сможет.

Замена в составе "Урала" вынужденная вновь произошла. Вместо травмированного Аюпова доигрывать встречу будет Чудин.

Подхватил мяч на правом флангу Ионов, сместился в центр и пробил под перекладину, но смог перевести на угловой Штепа.

Выиграл подбор у штрафной соперника Эмерсон и с лету пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.

Бикфалви сбросил головой в штрафную на Ионова, который обыграл вышедшего из ворот Штепу, после чего с острого угла пробил мимо ворот.

Врывался в штрафную Егорычев после тонкого паса от Ионова, но в чистейшем подкате сферу отобрал Пелих и не позволил оппоненту пробить.

Тонко вырезал теперь Николаев на ход Руденко в штрафную, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Ивашин отличным диагональным пасом искал в штрафной соперника Руденко, но того опередил Эмерсон и перехватил снаряд.

Догнал мяч у лицевой линии Пелих и тут же прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес в аут Сунгатулин.

На фланге получил по ногам Руденко в подкате от Маргасова. Штрафной удар исполнять будут гости.

Со штрафного подавал в район одиннадцатиметровой отметки Янов, но здесь головой вынес сферу Бикфалви.

Мог убегать на ворота соперника Ионов после паса от Маргасова, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.

Отдавал тонкий пас в штрафную Пелих на ход Хохлачёву, но выскочил из ворот Мамин и отвел угрозу.

Отдавал пас Кожедуб в штрафную соперника на Бибика, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.

Маргасов с правого фланга навесил в центр штрафной, куда забегал Бикфалви, но проиграл он борьбу за мяч Евдокимову.

Сразу несколько замен в составе "Чайки" произошло. Вместо Кожедуба, Пиоварова и Бибика игру продолжать будут Пелих, Руденко и Ивашин.

Прорывался по флангу Пелих и прострелил низом вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

В центре поля Зарыпбекову по ногам заехал Егорычев. Штрафной удар исполнять будут игроки "Чайки".

Евдокимов с центра поля забросил в штрафную на ход Руденко, но того опередил Сунгатулин и вынес сферу за пределы поля.

По правому флангу убежал на скорости Пелих и подал в центр штрафной, но здесь Маргасов оказался первым на мяче.

Выиграл подбор у штрафной соперника Янов и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.

После подачи с фланга от Маргасова пробил по воротам головой Егорычев, но мяч из-под перекладины потащил Штепа в прыжке.

Сместился с правого фланга к линии штрафной Железнов и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.

Замена в составе "Урала" произошла в перерыве. Вместо Лео Гогличидзе на второй тайм вышел Владислав Малькевич.

Убегал в контратаку Аюпов на скорости и отдал в штрафную на Воронова, но этот пас перехватил Евдокимов.

На фланге убегал в атаку Егорычев, но напоролся на Нестерова, против которого еще и правила нарушил.

Отличным пасом Егорычев запустил в штрафную соперника Железнова, но того от мяча оттеснил корпусом Пивоваров.

На фланге Пивоваров получил по ногам в борьбе против Эмерсона. Штрафной удар исполнять будут гости.

Маргасов дальний заброс исполнял на чужую половину поля, но здесь Егорычев не смог зацепиться за мяч.

Сместился с фланга Железнов вдоль линии штрафной и отдал поперек на Аюпова, но этот пас перехватил Евдокимов.

На фланге Хохлачёв получил по ногам от Эмерсона. Штрафной удар в пользу гостей назначил вновь арбитр.

Со штрафного Бамматгереев покатил поперек низом под удар Янову, но выстрел последнего пришелся в голову Мамину.

С угла поля навесил Кожедуб на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу на фланг Маргасов.

Пробивал головой с линии вратарской Нестеров после подачи от Зарыпбекова, но мяч полетел выше перекладины.

Отличным пасом Железнов нашел в штрафной соперника Воронова, но тот откровенно завозился с мячом и подарил его в итоге защитнику.

Сингатулин в центре поля откровенно сбивал соперника, срывая контратаку. Такое обычно желтой карточкой наказывается.

Накрутил соперника на фланге Железнов и отдал поперек на Аюпова, но тому пробить не позволил Янов.

Замена двойная в составе "Урала" произошла. Вместо Воронова и Ишкова на поле появились Ионов и Бикфалви.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!

45' Забросил с левого фланга в штрафную Кожедуб на ход Пивоварову, который пробил с острого угла, но точно в руки Мамину.

45' Одну минуту судья компенсировал к времени первого тайма.

44' На чужой половине поля грамотно подставился Ишков и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнят хозяева.

43' Подбор у штрафной соперника выиграл Николаев и с лету пробил в ближний угол, но мяч полетел выше перекладины.

42' Подхватил мяч на фланге Кожедуб и навесил в центр штрафной, но здесь Хохлачёв по воротам головой пробить не смог.

40' Убегал в штрафную соперника Воронов на скорости, но вернулся Евдокимов в оборону и в чистом подкате вынес сферу в аут.

39' Перехватил мяч на фланге Ишков и отдал вперед на Воронова, но снова тот проиграл борьбу за мяч Пивоварову.

38' Забросил Железнов с фланга в штрафную, куда ворвался Воронов, но добраться до мяча не позволил ему защитник.

37' Ворвался с правого фланга на скорости в штрафную соперника Железнов и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

36' Со штрафного навесил Егорычев на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Эмерсон, но в борьбе с защитником не попал по мячу.

35' Перед своей штрафной Евдокимов уложил руками на газон Егорычева. Штрафной удар исполнят уральцы.

34' Мог убегать на ворота соперника Хохлачёв после заброса от Пивоварова, но первым на мяче оказался на выходе Мамин.

33' С углового навесил Кожедуб в центр штрафной, где головой пробил Хохлачёв, но не попал в створ ворот.

32' Продавил Кожедуб по флангу соперника и подал в штрафную, но здесь Эмерсон вынес сферу на угловой.

31' В борьбе с соперником на своей половине поля подыграл себе рукой Аюпов, что не осталось без внимания арбитра.

30' В центре поля Егорычев в верховой борьбе подтолкнул в спину Янова. Штрафной удар гости будут исполнять.

29' Разыграли быстро штрафной удар на фланге уральцы, после чего с дальней дистанции Егорычев пробил, но защитники мяч заблокировали.

28' Мягко забросил с фланга в штрафную Ишков на ход Аюпову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Евдокимову.

27' Подхватил мяч на фланге Эмерсон и подал на дальнюю штангу, но здесь Гогличидзе головой пробил неточно.

26' С левого фланга Воронов ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Егорычев.

25' Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

24' Прострелил с левого фланга в центр штрафной Гогличидзе, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.

23' Диагональ исполнял Янов на правый фланг, куда забегал Кожедуб, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

22' Вынужденная замена в составе "Урала" произошла. Вместо травмированного Итало на поле появился Эмерсон.

21' После поперечного паса от Янова пробивал метров с двадцати трех Зарыпбеков, но мяч полетел рядом с дальней штангой.

20' Отдавал Кожедуб по флангу на ход Бибику, но того опередил Мамин и в чистом подкате вынес сферу в аут.

19' Выиграл подбор у штрафной соперника Янов и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.

18' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение небольшое игрок "Чайки". Медики вышли на поле.

17' В центре поля получил по ногам Зарыпбеков в подкате от Маргасова. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.

16' Разыграли угловой хозяева, после чего с левого фланга в штрафную подал Аюпов, но мяч вынес головой в аут Кожедуб.

15' После долгого розыгрыша на чужой половине поля пробивал по воротам Аюпов издали, но точности ему немного не хватило.

14' Продавил соперника по правой бровке Железнов и подал в центр штрафной, но на выходе Штепа кулаком вынес сферу подальше.

13' Зацепился за мяч на чужой половине поля Ишков и забросил вперед на Егорычева, но тому пробить не позволил Евдокимов.

12' Диагональ исполнял Пивоваров на левый фланг, куда забегал Янов, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

11' После навеса с угла поля пробивал по воротам с лету Итало в борьбе с защитником, но мяч полетел рядом со штангой.

10' Накрутил двоих защитников на фланге Аюпов и отдал в центр на Воронова, но того опередил защитник и вынес на угловой.

9' В центре поля получил по ногам Железнов в борьбе против Пивоварова. Штрафной удар исполнят хозяева.

8' Отдавал пас по флангу Николаев на ход Библику, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.

6' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Юрий Железнов! Удалось открыть счёт в матче уральцам. Протащил мяч к штрафной соперника Воронов по центру и отдал пас поперек на Железнова, который красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол.

5' По флангу прорывался Итало и подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.

4' Мягко забросил в штрафную Ишков, но здесь первым оказался Евдокимов и вынес мяч головой на фланг.

3' Забросил по флангу Егорычев на ход Воронову, но тот не смог на скорости оторваться от опеки Пивоварова.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.