Тур: 6.
0'
1:0
6' ГолЖелезнов Юрий
15' Желтая карточкаМаргасов Тимофей
56' Желтая карточкаСунгатулин Фаниль
Ход матча
6'
1:0
15'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
46 Мамин АртёмЗащитник
-
16 ИталоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Аюпов ТимурПолузащитник
-
15 Ишков ИльяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЭмерсонЗащитник
- Защитник
-
42 Мосин ЕгорЗащитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аверьянов Евгений
- Основной состав
-
73 Штепа МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Янов ДанилаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Ужгин МатвейЗащитник
-
11 Левин МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Калешин Евгений
Бомбардиры внутри турнира
Урал
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ионов Алексей
|1
|0.17
|Аюпов Тимур
|1
|0.17
|Бегич Сильвие
|1
|0.17
|Каштанов Алексей
|1
|0.17
|Железнов Юрий
|1
|0.17
|Ишков Илья
|1
|0.17
|Воронов Максим
|1
|0.17
|Итало VI
|1
|0.17
|Мишкич Даниел
|1 (1)
|0.17
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руденко Владислав
|2
|0.33
|Хохлачёв Александр
|2
|0.33
|Библик Станислав
|2
|0.33
|Янов Данила
|1
|0.17
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.17
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.17
Карточки
Урал
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ионов Алексей
|1
|0
|Чудин Иван
|1
|0
|Мишкич Даниел
|1
|0
|Маргасов Тимофей
|1
|0
|Бевеев Мингиян
|1
|0
|Бегич Сильвие
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Егорычев Андрей
|1
|0
|Сунгатулин Фаниль
|1
|0
|Ишков Илья
|1
|0
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|2
|0
|Маляров Никита
|1
|0
|Кармаев Никита
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
Результаты матчей
Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Чайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
6
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1
Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Чайка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2
Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0
Результаты матчей
Урал
Чайка
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Урал
Чайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|4 - 2
|9
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 12
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 9
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|1:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|7.
|0:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|13.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|0:1 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|13.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|14.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|2
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Уфа
|Перченок Александр
|3
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Урал 1:0 Чайка
Исход игры
Урал
86.4% (108)
Ничья
8.8% (11)
Чайка
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
56.14% (64)
Меньше
43.86% (50)
Обе команды забьют
Да
59.65% (68)
Нет
40.35% (46)
Популярный счёт
2:1 Урал
46.4% (58)
1:0 Урал
19.2% (24)
2:0 Урал
11.2% (14)
1:1 Ничья
6.4% (8)
3:0 Урал
3.2% (4)
0:1 Чайка
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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