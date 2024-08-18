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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 6.
Урал
1:0
Второй тайм: 83'
Чайка
0'
1:0
6' Гол
Железнов Юрий
15' Желтая карточка
Маргасов Тимофей
56' Желтая карточка
Сунгатулин Фаниль

Ход матча

6'
Железнов Юрий
1:0
15'
Маргасов Тимофей
 
19'
Эмерсон
Итало
 
46'
Малькевич Владислав
Гогличидзе Лео
 
56'
Сунгатулин Фаниль
 
59'
Эрик Бикфалви
Воронов Максим
 
59'
Ионов Алексей
Ишков Илья
 
62'
 
Пелих Данил
Кожедуб Святослав
62'
 
Руденко Владислав
Библик Станислав
62'
 
Ивашин Андрей
Пивоваров Дмитрий
79'
Чудин Иван
Аюпов Тимур
 
Прогнозы 125
Урал 86.4% (108)
X 8.8% (11)
Чайка 4.8% (6)
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Урал
Чайка

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ионов Алексей 1 0.17
Аюпов Тимур 1 0.17
Бегич Сильвие 1 0.17
Каштанов Алексей 1 0.17
Железнов Юрий 1 0.17
Ишков Илья 1 0.17
Воронов Максим 1 0.17
Итало VI 1 0.17
Мишкич Даниел 1 (1) 0.17
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руденко Владислав 2 0.33
Хохлачёв Александр 2 0.33
Библик Станислав 2 0.33
Янов Данила 1 0.17
Бамматгереев Муслим 1 0.17
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.17

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ионов Алексей 1 0
Чудин Иван 1 0
Мишкич Даниел 1 0
Маргасов Тимофей 1 0
Бевеев Мингиян 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Егорычев Андрей 1 0
Сунгатулин Фаниль 1 0
Ишков Илья 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 2 0
Маляров Никита 1 0
Кармаев Никита 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0

Результаты матчей

Урал
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Чайка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Урал
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Чайка
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
6
Урал
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
3
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

5
6
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
40%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

9
9
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
1
11%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
33%
2
22%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Уфа - Урал 0:2 Урал - Сокол 0:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Урал - Шинник 2:1
Урал - Сочи 2:0 Урал - Кызылкум 1:0 Урал - Равшан 5:0 Акрон - Урал 1:2 Урал - Акрон 0:2 ЦСКА Москва - Урал 2:0 Урал - Оренбург 3:3 Факел - Урал 0:0 Урал - Балтика 2:1 Рубин - Урал 1:1 Урал - Ростов 0:1 Сочи - Урал 2:2 Урал - Ростов 1:3 Урал - Динамо Москва 2:1 Урал - Крылья Советов 1:2 Урал - Локомотив Москва 1:0
Чайка
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2
Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Чайка - Краснодар-2 4:1 Металлург Липецк - Чайка 0:0

Результаты матчей

Урал
Чайка

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
3:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Урал
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 1:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
5.
Нефтехимик
 Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
6.
Сокол
 Заявка 5 2 3 0 4 - 2 9
7.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
8.
Чайка
 0:1 Заявка 6 2 3 1 10 - 6 9
9.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
10.
Алания
 Заявка 6 2 2 2 4 - 2 8
11.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
12.
Сочи
 Заявка 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 1 1 4 2 - 12 4
16.
Черноморец Нв
 Заявка 5 1 0 4 5 - 9 3
17.
Уфа
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
18.
Шинник
 Заявка 6 0 2 4 1 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Урал
 1:0 Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Нефтехимик
 Заявка 3 3 0 0 6 - 1 9
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
7.
Чайка
 0:1 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
8.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
9.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
10.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
11.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
12.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
14.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 1 1 0 - 3 1
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Шинник
 Заявка 4 0 1 3 0 - 5 1
18.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Чайка
 0:1 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
6.
Тюмень
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Урал
 1:0 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
9.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Сочи
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
13.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
14.
Сокол
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Нефтехимик Джамилов Султан 2
Весь список

Топ нарушителей
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Уфа Перченок Александр 3
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    86'
    Бикфалви сбросил головой в штрафную на Ионова, который обыграл вышедшего из ворот Штепу, после чего с острого угла пробил мимо ворот.
  • 85'
    Выиграл подбор у штрафной соперника Эмерсон и с лету пробил по воротам, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • Опасный момент
    84'
    Подхватил мяч на правом флангу Ионов, сместился в центр и пробил под перекладину, но смог перевести на угловой Штепа.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Урала" вынужденная вновь произошла. Вместо травмированного Аюпова доигрывать встречу будет Чудин.
  • 82'
    На ровном месте присел на газон Аюпов, держась за ногу. Похоже, игру продолжать он не сможет.
  • 81'
    Ушел от соперника по флангу Руденко и прострелил в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 80'
    После паса с фланга от Железнова пробивал с линии вратарской Бикфалви, но мяч застрял в гуще защитников и до сетки не дошел.
  • 79'
    Отдавал тонкий пас в штрафную Пелих на ход Хохлачёву, но выскочил из ворот Мамин и отвел угрозу.
  • Офсайд
    78'
    Мог убегать на ворота соперника Ионов после паса от Маргасова, но поднятый флажок лайнсмена остановил эту атаку.
  • 77'
    Со штрафного подавал в район одиннадцатиметровой отметки Янов, но здесь головой вынес сферу Бикфалви.
  • 76'
    На фланге получил по ногам Руденко в подкате от Маргасова. Штрафной удар исполнять будут гости.
  • 75'
    Догнал мяч у лицевой линии Пелих и тут же прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес в аут Сунгатулин.
  • 74'
    Ивашин отличным диагональным пасом искал в штрафной соперника Руденко, но того опередил Эмерсон и перехватил снаряд.
  • Офсайд
    73'
    Тонко вырезал теперь Николаев на ход Руденко в штрафную, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 72'
    Врывался в штрафную Егорычев после тонкого паса от Ионова, но в чистейшем подкате сферу отобрал Пелих и не позволил оппоненту пробить.
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    • 71'
      Сместился с правого фланга к линии штрафной Железнов и попытался закрутить в дальнюю девятку, но не попал в створ ворот.
    • Опасный момент
      70'
      После подачи с фланга от Маргасова пробил по воротам головой Егорычев, но мяч из-под перекладины потащил Штепа в прыжке.
    • 69'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Янов и с лету пробил по воротам, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 68'
      По правому флангу убежал на скорости Пелих и подал в центр штрафной, но здесь Маргасов оказался первым на мяче.
    • 67'
      Евдокимов с центра поля забросил в штрафную на ход Руденко, но того опередил Сунгатулин и вынес сферу за пределы поля.
    • 66'
      В центре поля Зарыпбекову по ногам заехал Егорычев. Штрафной удар исполнять будут игроки "Чайки".
    • 65'
      Прорывался по флангу Пелих и прострелил низом вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
    • Замена
      64'
      Сразу несколько замен в составе "Чайки" произошло. Вместо Кожедуба, Пиоварова и Бибика игру продолжать будут Пелих, Руденко и Ивашин.
    • 63'
      Маргасов с правого фланга навесил в центр штрафной, куда забегал Бикфалви, но проиграл он борьбу за мяч Евдокимову.
    • 62'
      Отдавал пас Кожедуб в штрафную соперника на Бибика, но тот не смог догнать мяч до лицевой линии.
    • Замена
      61'
      Замена двойная в составе "Урала" произошла. Вместо Воронова и Ишкова на поле появились Ионов и Бикфалви.
    • 60'
      Накрутил соперника на фланге Железнов и отдал поперек на Аюпова, но тому пробить не позволил Янов.
    • Желтая карточка
      59'
      Сингатулин в центре поля откровенно сбивал соперника, срывая контратаку. Такое обычно желтой карточкой наказывается.
    • 58'
      Отличным пасом Железнов нашел в штрафной соперника Воронова, но тот откровенно завозился с мячом и подарил его в итоге защитнику.
    • 57'
      Пробивал головой с линии вратарской Нестеров после подачи от Зарыпбекова, но мяч полетел выше перекладины. 
    • 56'
      С угла поля навесил Кожедуб на дальнюю штангу, но здесь спокойно вынес сферу на фланг Маргасов.
    • 55'
      Со штрафного Бамматгереев покатил поперек низом под удар Янову, но выстрел последнего пришелся в голову Мамину.
    • 54'
      На фланге Хохлачёв получил по ногам от Эмерсона. Штрафной удар в пользу гостей назначил вновь арбитр.
    • 53'
      Сместился с фланга Железнов вдоль линии штрафной и отдал поперек на Аюпова, но этот пас перехватил Евдокимов.
    • 52'
      Маргасов дальний заброс исполнял на чужую половину поля, но здесь Егорычев не смог зацепиться за мяч.
    • 51'
      На фланге Пивоваров получил по ногам в борьбе против Эмерсона. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 50'
      Отличным пасом Егорычев запустил в штрафную соперника Железнова, но того от мяча оттеснил корпусом Пивоваров.
    • 49'
      На фланге убегал в атаку Егорычев, но напоролся на Нестерова, против которого еще и правила нарушил.
    • 48'
      Убегал в контратаку Аюпов на скорости и отдал в штрафную на Воронова, но этот пас перехватил Евдокимов.
    • Замена
      47'
      Замена в составе "Урала" произошла в перерыве. Вместо Лео Гогличидзе на второй тайм вышел Владислав Малькевич.
    • Второй тайм начался
      46'
      Стартовала вторая половина поединка. Смогут ли гости отыграться?
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне хозяев!
    • 45'
      Забросил с левого фланга в штрафную Кожедуб на ход Пивоварову, который пробил с острого угла, но точно в руки Мамину.
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту судья компенсировал к времени первого тайма.
    • 44'
      На чужой половине поля грамотно подставился Ишков и вынудил нарушить правила соперника. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 43'
      Подбор у штрафной соперника выиграл Николаев и с лету пробил в ближний угол, но мяч полетел выше перекладины.
    • 42'
      Подхватил мяч на фланге Кожедуб и навесил в центр штрафной, но здесь Хохлачёв по воротам головой пробить не смог.
    • 40'
      Убегал в штрафную соперника Воронов на скорости, но вернулся Евдокимов в оборону и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 39'
      Перехватил мяч на фланге Ишков и отдал вперед на Воронова, но снова тот проиграл борьбу за мяч Пивоварову.
    • 38'
      Забросил Железнов с фланга в штрафную, куда ворвался Воронов, но добраться до мяча не позволил ему защитник.
    • Опасный момент
      37'
      Ворвался с правого фланга на скорости в штрафную соперника Железнов и пробил по воротам, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 36'
      Со штрафного навесил Егорычев на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Эмерсон, но в борьбе с защитником не попал по мячу.
    • 35'
      Перед своей штрафной Евдокимов уложил руками на газон Егорычева. Штрафной удар исполнят уральцы.
    • 34'
      Мог убегать на ворота соперника Хохлачёв после заброса от Пивоварова, но первым на мяче оказался на выходе Мамин.
    • 33'
      С углового навесил Кожедуб в центр штрафной, где головой пробил Хохлачёв, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      32'
      Продавил Кожедуб по флангу соперника и подал в штрафную, но здесь Эмерсон вынес сферу на угловой.
    • 31'
      В борьбе с соперником на своей половине поля подыграл себе рукой Аюпов, что не осталось без внимания арбитра.
    • 30'
      В центре поля Егорычев в верховой борьбе подтолкнул в спину Янова. Штрафной удар гости будут исполнять.
    • 29'
      Разыграли быстро штрафной удар на фланге уральцы, после чего с дальней дистанции Егорычев пробил, но защитники мяч заблокировали.
    • 28'
      Мягко забросил с фланга в штрафную Ишков на ход Аюпову, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Евдокимову.
    • 27'
      Подхватил мяч на фланге Эмерсон и подал на дальнюю штангу, но здесь Гогличидзе головой пробил неточно.
    • Опасный момент
      26'
      С левого фланга Воронов ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но здесь в падении не дотянулся до мяча Егорычев.
    • 25'
      Долго катают мяч на чужой половине поля гости, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается. 
    • 24'
      Прострелил с левого фланга в центр штрафной Гогличидзе, но никто из партнеров так и не смог пробить по воротам.
    • 23'
      Диагональ исполнял Янов на правый фланг, куда забегал Кожедуб, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
    • Замена
      22'
      Вынужденная замена в составе "Урала" произошла. Вместо травмированного Итало на поле появился Эмерсон.
    • 21'
      После поперечного паса от Янова пробивал метров с двадцати трех Зарыпбеков, но мяч полетел рядом с дальней штангой.
    • 20'
      Отдавал Кожедуб по флангу на ход Бибику, но того опередил Мамин и в чистом подкате вынес сферу в аут.
    • 19'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Янов и с лету пробил по воротам, но мяч свалился с ноги и отправился на трибуну.
    • 18'
      Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил повреждение небольшое игрок "Чайки". Медики вышли на поле.
    • Желтая карточка
      17'
      В центре поля получил по ногам Зарыпбеков в подкате от Маргасова. Судья тут же показал желтую карточку нарушителю.
    • 16'
      Разыграли угловой хозяева, после чего с левого фланга в штрафную подал Аюпов, но мяч вынес головой в аут Кожедуб.
    • 15'
      После долгого розыгрыша на чужой половине поля пробивал по воротам Аюпов издали, но точности ему немного не хватило.
    • 14'
      Продавил соперника по правой бровке Железнов и подал в центр штрафной, но на выходе Штепа кулаком вынес сферу подальше.
    • 13'
      Зацепился за мяч на чужой половине поля Ишков и забросил вперед на Егорычева, но тому пробить не позволил Евдокимов.
    • 12'
      Диагональ исполнял Пивоваров на левый фланг, куда забегал Янов, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • 11'
      После навеса с угла поля пробивал по воротам с лету Итало в борьбе с защитником, но мяч полетел рядом со штангой.
    • Угловой
      10'
      Накрутил двоих защитников на фланге Аюпов и отдал в центр на Воронова, но того опередил защитник и вынес на угловой.
    • 9'
      В центре поля получил по ногам Железнов в борьбе против Пивоварова. Штрафной удар исполнят хозяева.
    • 8'
      Отдавал пас по флангу Николаев на ход Библику, но тот не смог убежать от защитника и потерял мяч.
    • Описание гола
      6'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Юрий Железнов! Удалось открыть счёт в матче уральцам. Протащил мяч к штрафной соперника Воронов по центру и отдал пас поперек на Железнова, который красивым обводящим ударом отправил мяч в дальний верхний угол.
    • 5'
      По флангу прорывался Итало и подал в центр штрафной, но до удара по воротам дело так и не дошло.
    • 4'
      Мягко забросил в штрафную Ишков, но здесь первым оказался Евдокимов и вынес мяч головой на фланг.
    • 3'
      Забросил по флангу Егорычев на ход Воронову, но тот не смог на скорости оторваться от опеки Пивоварова.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя оранжевых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добрый день, уважаемые болельщики. Игровой день в рамках Первой лиги России продолжится интересным поединком между "Уралом" и "Чайкой". Комментировать игру для вас будет Федосов Дмитрий!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 46.4% пользователей.
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    Прогнозы 125
    Урал 86.4% (108)
    X 8.8% (11)
    Чайка 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Урал
    Ничья
    Чайка
    1.40
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    6.70
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    8.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:0 Чайка

    Исход игры
    Урал
    86.4% (108)
    Ничья
    8.8% (11)
    Чайка
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.14% (64)
    Меньше
    43.86% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    59.65% (68)
    Нет
    40.35% (46)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    46.4% (58)
    1:0 Урал
    19.2% (24)
    2:0 Урал
    11.2% (14)
    1:1 Ничья
    6.4% (8)
    3:0 Урал
    3.2% (4)
    0:1 Чайка
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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