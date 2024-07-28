☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Алания
0:0
Перерыв
Родина Москва
0'
27' Желтая карточка
Долгов Павел
38' Желтая карточка
Хадарцев Батраз
42' Желтая карточка
Мусаев Леон

Ход матча

27'
Долгов Павел
 
38'
Хадарцев Батраз
 
42'
 
Мусаев Леон
45'
Москаленчик Илья
Качмазов Сослан
 
Прогнозы 115
Алания 49.6% (57)
X 42.6% (49)
Родина Москва 7.8% (9)
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Алания
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Алания
Родина Москва

История личных встреч

Алания
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:2
МПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 1 0.33
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 1 0.33

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хадарцев Батраз 2 0
Чочиев Алан 1 0
Долгов Павел 1 0
Плиев Константин 1 0
Абдоков Нури 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мусаев Леон 2 0
Рейна Йорди 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2
Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4

Результаты матчей

Алания
Родина Москва

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алания
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
2.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
3.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
6.
Алания
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
7.
Чайка
 0:0 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
8.
Родина Москва
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
9.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шинник
 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Родина Москва
 0:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
7.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
8.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
9.
Чайка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Алания
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Сочи
 0:1 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 1:0 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 0:0 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Алания
 0:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Тюмень
 1:0 Заявка 2 1 0 1 1 - 3 3
6.
СКА-Хабаровск
 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 5 3
7.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
9.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Нефтехимик
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Родина Москва
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
14.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 0:1 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Сочи
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Балтика Андраде Кевин 2
Балтика Гассама Натан 2
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Алания" - "Родина" (Москва) - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Гаглоев от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч выбит на Тарбу, чей дальний удар вышел неточным.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Алании": вместо Сослана Качмазова на поле вышел Илья Москаленчик.
  • Травма, повреждение
    45'
    Качмазов получил удар по голове в верховом единоборстве. Медики вышли оказать помощь защитнику "Алании".
  • Фол, нарушение
    45'
    Юшин у центрального круга завалил на газон Татаева.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Танашев в первом тайме.
  • Желтая карточка
    45'
    Мусаев на фланге руками прихватил руками Гаглоева и получил жёлтую карточку.
  • 44'
    Вторая половина тайма выгладит уже более привлекательно. Появились удары по воротам, команды создали несколько опасных моментов. Оборона пока лучше.
  • 43'
    Хадарцев слева продвинулся вперёд, но обыграть Крижана и нанести удар по воротам не смог.
  • 42'
    Рядно справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Солдатенко и забрал мяч в руки.
  • Желтая карточка
    41'
    Хадарцев на фланге врезал по ногам Крижану и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    40'
    Мусаев сделал заброс к воротам. После двух рикошетов мяч отскочил к Рейне, который с семи метров пробил мимо Солдатенко в левый угол. А вот у штанги оказался Цаллагов, который и отбил мяч головой.
  • Угловой
    39'
    Гордюшенко от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.
  • Угловой
    38'
    Угловой удар исполнили гости. Мяч отправлен снова за пределы поля.
  • Опасный момент
    37'
    Момент у гостей. Рейна с восемнадцати метров слева пробил под перекладину. Солдатенко в прыжке перевёл мяч за пределы поля.
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    • 36'
      Навес Юшина справа к воротам получился немного высоким, и никто из игроков достать мяч вверху не смог.
    • 34'
      Длинный заброс Крижана вперёд пришёлся в руки Солдатенко.
    • 33'
      Юшин слева прорвался в штрафную площадь и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
    • Угловой
      32'
      Корякин забрал мяч в руки после подачи хозяев от углового флага.
    • 31'
      Навес Макарова справа превратился в удар под перекладину. Корякин успел сделать шаг назад и перевёл мяч за пределы поля.
    • 30'
      "Алания" продолжает владеть небольшим территориальным преимуществом, но хозяевам явно не достаёт креативного игрока в линии атаки. Нужны нестандартные действия, чтобы вывести партнёров на ударную позицию.
    • Желтая карточка
      28'
      Долгов у чужой штрафной площади ногой ударил Мещанинова и получил жёлтую карточку.
    • 27'
      Цаллагов не позволил Гордюшенко справа доставить мяч к воротам.
    • 26'
      Тарба слева навесил к воротам, где Мещаников выиграл борьбу вверху и сделал скидку в сторону. Корякин сбегал во фланг и подобрал мяч.
    • 25'
      Хадарцев слева не смог обыграть Мусаева и 3упустил мяч за пределы поля.
    • 24'
      Кровотечение Мусаеву медики остановили быстро. Леон вернулся на поле и готов участвовать в атаке "Родины".
    • Травма, повреждение
      23'
      У Мусаева повреждение на руке. Арбитр отправил Леона за пределы поля к медикам.
    • Фол, нарушение
      22'
      Крижан у центрального круга сбил Хадарцева.
    • 20'
      Первый тайм приближается к середине, а команды не создали ни одного опасного момента у чужих ворот. Зрители наслаждаются слаженными коллективными действиями.
    • 19'
      Плиев справа совершил рывок вперёд, но обостряющей передачи Константин не придумал. Только аут оказался в активе подключившегося к атаке защитника.
    • 18'
      Качмазов прервал заброс соперников вперёд по правому флангу на Сокола.
    • 17'
      Хадарцев слева сделал пас в штрафную площадь на ход Тарбе, который не совладал с собственной скоростью и с мячом убежал за пределы поля.
    • 16'
      Сокол справа прошёл вперёд и откатил мяч на Рейну, чью подачу в центр штрафной площади соперники нейтрализовали.
    • 15'
      Качмазов слева навесил к дальней штанге, где Клещенко не позволил жёлто-красным сыграть вверху.
    • Фол, нарушение
      14'
      Долгов у чужой штрафной площади нарушил правила. Очередная небольшая пауза в матче.
    • Фол, нарушение
      13'
      Татаев у центрального круга снёс Рядно. Арбитр ограничился беседой с защитником "Алании".
    • 12'
      Хадарцев по центру не смог проскочить между двух соперников в чужую штрафную площадь.
    • 11'
      Дальний удар Гордюшенко опасным не получился. Солдатенко спокойно поймал мяч.
    • 10'
      Рядно слева рванул вперёд и навесил к дальней штанге, где никого из партнёров не оказалось.
    • 8'
      Качмазов сделал рискованную передачу назад на Солдатенко, которую едва не перехватил Юшин. Аккуратнее нужно действовать на своей половине поля.
    • Офсайд
      7'
      Юшин справа стартовал вперёд рановато и оказался в офсайде.
    • Фол, нарушение
      6'
      Фищенко у центрального круга сбил Тарбу.
    • 5'
      Заброс Гордюшенко вперёд на Юшина получился слишком сильным. Мяч забрал в руки Солдатенко, выдвинувшийся к линии штрафной площади.
    • 4'
      "Алания" первые минуты встречи проводит у чужой штрафной площади, но запросы номинальных хозяев вперёд опасными не выглядят.
    • Травма, повреждение
      3'
      Долгову перед чужой штрафной площадью досталось в верховой борьбе с Крижаном. Арбитр при этом фола не зафиксировал, но встречу остановил.
    • 2'
      "Алания" играет в полосатых жёлто-красных футболках и чёрных трусах, "Родина" - в голубых футболках и белых трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Спортивном комплексе имени С.Г. Билимханова"!
    • До матча
    • Главный судья: Танашев Инал (Нальчик);
      Первый помощник: Клепцов Яков (Ростов-на-Дону);
      Второй помощник: Золотарев Игорь (Брянск);
      Резервный судья: Прокопов Андрей (Ярославль).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча третьего тура Российской Мелбет-Первой лиги, в котором сыграют «Алания» и московская «Родина». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Родина Москва.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.35. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      2.35 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 115
    Алания 49.6% (57)
    X 42.6% (49)
    Родина Москва 7.8% (9)
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Родина Москва
    3.65
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    3.15
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Алания 0:0 Родина Москва

    Исход игры
    Алания
    49.6% (57)
    Ничья
    42.6% (49)
    Родина Москва
    7.8% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.28% (33)
    Меньше
    69.72% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    73.39% (80)
    Нет
    26.61% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.9% (47)
    2:1 Алания
    21.7% (25)
    1:0 Алания
    17.4% (20)
    1:2 Родина Москва
    4.3% (5)
    2:0 Алания
    3.5% (4)
    0:1 Родина Москва
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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