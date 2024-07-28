Мусаев на фланге руками прихватил руками Гаглоева и получил жёлтую карточку.

Юшин у центрального круга завалил на газон Татаева.

Качмазов получил удар по голове в верховом единоборстве. Медики вышли оказать помощь защитнику "Алании".

Замена в составе "Алании": вместо Сослана Качмазова на поле вышел Илья Москаленчик.

Гаглоев от углового флага навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч выбит на Тарбу, чей дальний удар вышел неточным.

44' Вторая половина тайма выгладит уже более привлекательно. Появились удары по воротам, команды создали несколько опасных моментов. Оборона пока лучше.

43' Хадарцев слева продвинулся вперёд, но обыграть Крижана и нанести удар по воротам не смог.

42' Рядно справа со штрафного навесил к дальней штанге, куда выдвинулся Солдатенко и забрал мяч в руки.

41' Хадарцев на фланге врезал по ногам Крижану и получил жёлтую карточку.

40' Мусаев сделал заброс к воротам. После двух рикошетов мяч отскочил к Рейне, который с семи метров пробил мимо Солдатенко в левый угол. А вот у штанги оказался Цаллагов, который и отбил мяч головой.

39' Гордюшенко от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч вынесли.

38' Угловой удар исполнили гости. Мяч отправлен снова за пределы поля.