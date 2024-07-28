Тур: 3.
0:0
Перерыв
0'
27' Желтая карточкаДолгов Павел
38' Желтая карточкаХадарцев Батраз
42' Желтая карточкаМусаев Леон
Ход матча
27'
38'
42'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Долгов ПавелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Губиев ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чочиев АланПолузащитник
-
77 Кокоев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
61 Дряев АрсенНападающий
-
-
Главный тренер: Тазабаев Султан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
68 Рядно МихаилЗащитник
-
55 Крижан МитчаЗащитник
-
88 Сокол АртёмЗащитник
- Защитник
-
38 Мусаев ЛеонПолузащитник
-
10 Рейна ЙордиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Газзаев Владимир
История личных встреч
Алания
Родина Москва
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1
2.5
Тотал матчей
3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
90
36
Бомбардиры внутри турнира
Алания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гаглоев Тарас
|1
|0.33
Родина Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейна Йорди
|1
|0.33
Карточки
Алания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хадарцев Батраз
|2
|0
|Чочиев Алан
|1
|0
|Долгов Павел
|1
|0
|Плиев Константин
|1
|0
|Абдоков Нури
|1
|0
Родина Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мусаев Леон
|2
|0
|Рейна Йорди
|1
|0
|Гордюшенко Астемир
|1
|0
Результаты матчей
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Алания
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2
Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4
Результаты матчей
Алания
Родина Москва
Точный счет
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Алания
Родина Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|6.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|7.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|0:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|13.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|16.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|0:1 Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|4.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|5.
|0:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|8.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|10.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|14.
|1:0 Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1:0 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|0:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|6.
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 5
|3
|7.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|8.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|14.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 4
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Нефтехимик
|Алиев Саид
|2
|Сокол
|Карпицкий Егор
|2
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|1
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|1
|Алания
|Хадарцев Батраз
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|2
|Балтика
|Андраде Кевин
|2
|Балтика
|Гассама Натан
|2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Алания 0:0 Родина Москва
Исход игры
Алания
49.6% (57)
Ничья
42.6% (49)
Родина Москва
7.8% (9)
Тотал 2.5
Больше
30.28% (33)
Меньше
69.72% (76)
Обе команды забьют
Да
73.39% (80)
Нет
26.61% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.9% (47)
2:1 Алания
21.7% (25)
1:0 Алания
17.4% (20)
1:2 Родина Москва
4.3% (5)
2:0 Алания
3.5% (4)
0:1 Родина Москва
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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