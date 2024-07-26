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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 3.
Алания
 
Позже
Родина Москва
Прогнозы 44
Алания 52.3% (23)
X 38.6% (17)
Родина Москва 9.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Алания
Ничья
Родина Москва
3.20
3.30
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2.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Алания
Родина Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

МПЛ
1:2
МПЛ
1:2
ПЛ
1:3
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

4
10

Голов в среднем за матч

1
2.5

Тотал матчей

3.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

90
36

Бомбардиры внутри турнира

Алания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гаглоев Тарас 1 0.5
Родина Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейна Йорди 1 0.5

Карточки

Алания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чочиев Алан 1 0
Хадарцев Батраз 1 0
Плиев Константин 1 0
Абдоков Нури 1 0
Родина Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рейна Йорди 1 0
Гордюшенко Астемир 1 0
Мусаев Леон 1 0

Результаты матчей

Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Алания
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Родина Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Алания
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Тюмень - Алания 0:1 Алания - Уфа 0:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва - Алания 2:2
Челябинск - Алания 0:0 Алания - Динамо Махачкала 2:0 СКА-Хабаровск - Алания 0:1 Торпедо Москва - Алания 0:0 Алания - Родина Москва 1:2 Алания - Шинник 1:1 Арсенал Тула - Алания 3:3 Алания - Кубань 3:0 Алания - Волгарь 1:2 Енисей - Алания 4:1 Ленинградец - Алания 3:3 Алания - Черноморец Нв 1:2 Тюмень - Алания 0:1 Алания - Сокол 0:0 Нефтехимик - Алания 3:0 Черноморец Нв - Алания 0:0
Родина Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Родина Москва - СКА-Хабаровск 1:0 Родина Москва - Балтика 0:0 Локомотив Москва - Родина Москва 0:1 Родина Москва - Нефтехимик 3:0
Динамо Махачкала - Родина Москва 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3 Алания - Родина Москва 1:2 Родина Москва - Арсенал Тула 1:1 Родина Москва - Тюмень 1:1 СКА-Хабаровск - Родина Москва 2:1 Родина Москва - Химки 1:2 Родина Москва - Ленинградец 2:0 Сокол - Родина Москва 1:1 Родина Москва - Волгарь 3:0 Родина Москва - Кубань 1:0 Родина Москва - Урал 1:1 Шинник - Родина Москва 0:2 Акрон - Родина Москва 0:2 Абдыш-Ата - Родина Москва 2:2 Рубин - Родина Москва 1:4

Результаты матчей

Алания
Родина Москва

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Алания
Родина Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
5.
Ротор
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Алания
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Сокол
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
12.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
14.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
15.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
16.
Черноморец Нв
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Тюмень
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
6.
Сокол
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Енисей
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Сочи
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Чайка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Алания
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Ротор
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Балтика
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
18.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
5.
Торпедо Москва
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Уфа
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Нефтехимик
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Арсенал Тула
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Урал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Родина Москва
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
16.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
17.
КАМАЗ
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Нефтехимик Шоркин Максим 1
Енисей Ломакин Александр 1
Черноморец Нв Хабалов Алан 1
Весь список

Топ нарушителей
Балтика Гассама Натан 2
Уфа Кутин Денис 1
Сокол Капленко Никита 1
Сочи Бурмистров Никита 1
Алания Чочиев Алан 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Алания - Родина Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2024, осталось 2 дня 10 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 44
    Алания 52.3% (23)
    X 38.6% (17)
    Родина Москва 9.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алания
    Ничья
    Родина Москва
    3.20
    3.30
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    Прогнозы на матч Алания - Родина Москва

    Исход игры
    Алания
    52.3% (23)
    Ничья
    38.6% (17)
    Родина Москва
    9.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    78.57% (33)
    Нет
    21.43% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (16)
    2:1 Алания
    29.5% (13)
    1:0 Алания
    9.1% (4)
    2:0 Алания
    6.8% (3)
    1:2 Родина Москва
    4.5% (2)
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