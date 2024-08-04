Нефтехимик

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Добрый день, уважаемые любители футбола! Сегодня встречаемся на матче Первой лиги между нижнекамским "Нефтехимиком" и волгоградским "Ротором". На месте комментатора для вас буду работать я, Константин Лицин.– Команды 8 раз играли между собой +1=2-5 при разнице мячей 7:13.– В последней очной встрече «Ротор» был сильнее 2:1.– В трёх стартовых турах у каждой из команд по одному поражению.