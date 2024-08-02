☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 4.
Нефтехимик
 
Позже
Ротор
Прогнозы 51
Нефтехимик 60.8% (31)
X 25.5% (13)
Ротор 13.7% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Нефтехимик
Ничья
Ротор
2.45
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Нефтехимик
Ротор

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Среднее время на гол

72
45

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

80
65

Бомбардиры внутри турнира

Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Саид 2 0.67
Шоркин Максим 1 0.33
Джамилов Султан 1 0.33
Петров Максим Вячеславович 1 0.33
Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Болотов Евгений 1 0.33
Прищепа Дмитрий 1 0.33
Шумских Алексей 0 0

Карточки

Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шоркин Максим 1 0
Алиев Саид 1 0
Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чагров Никита 1 0
Завезён Юрий 1 0
Болотов Евгений 1 0
Морозов Владислав 1 0

Результаты матчей

Нефтехимик
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Нефтехимик
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
1
Нефтехимик
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Ротор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
100%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Забито

5
2
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Нефтехимик
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1
Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2 Волгарь - Нефтехимик 1:0 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:0 Нефтехимик - Енисей 0:0 Кубань - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Шинник 1:2 Тюмень - Нефтехимик 0:3 Нефтехимик - Динамо Махачкала 0:3 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Акрон 1:1 Химки - Нефтехимик 1:3 Нефтехимик - КАМАЗ 2:0 Нефтехимик - Алания 3:0
Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1
Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0 Ротор - Чайка 0:0 Ротор - Родина-2 Москва 2:0 Краснодар-2 - Ротор 3:2 Ротор - Металлург Липецк 3:0

Результаты матчей

Нефтехимик
Ротор

Точный счет

2:1
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

4:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Нефтехимик
Ротор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 3 3 0 0 3 - 0 9
2.
Чайка
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
3.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
4.
Сокол
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Родина Москва
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
6.
Урал
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Нефтехимик
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
8.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
9.
Алания
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
10.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
11.
Черноморец Нв
 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
12.
Тюмень
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
14.
Балтика
 Заявка 3 0 3 0 2 - 2 3
15.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
16.
Сочи
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
18.
Шинник
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нефтехимик
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Урал
 Заявка 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Арсенал Тула
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4.
Сокол
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
5.
Чайка
 Заявка 2 1 1 0 5 - 1 4
6.
Родина Москва
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Торпедо Москва
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
8.
Черноморец Нв
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
9.
Енисей
 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
10.
Балтика
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Алания
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
12.
Ротор
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
13.
Сочи
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Уфа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
КАМАЗ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тюмень
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Шинник
 Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Арсенал Тула
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Родина Москва
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Чайка
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Алания
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Ротор
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Тюмень
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
9.
Балтика
 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
10.
Уфа
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Сокол
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Урал
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Енисей
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Черноморец Нв
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Шинник
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Сочи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Нефтехимик
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
18.
КАМАЗ
 Заявка 3 0 0 3 1 - 4 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Нефтехимик Алиев Саид 2
Чайка Руденко Владислав 2
Сокол Карпицкий Егор 2
Черноморец Нв Уридия Мераби 1
Весь список

Топ нарушителей
Алания Хадарцев Батраз 2
Уфа Перченок Александр 2
Родина Москва Мусаев Леон 2
Алания Абдоков Нури 2
Сочи Марсело Алвеш 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Ротор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 4 августа 2024, осталось 2 дня 9 часов 53 минуты.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 51
    Нефтехимик 60.8% (31)
    X 25.5% (13)
    Ротор 13.7% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Нефтехимик
    Ничья
    Ротор
    2.45
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    3.40
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    Прогнозы на матч Нефтехимик - Ротор

    Исход игры
    Нефтехимик
    62.3% (33)
    Ничья
    24.5% (13)
    Ротор
    13.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.23% (23)
    Меньше
    55.77% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    67.31% (35)
    Нет
    32.69% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Нефтехимик
    35.8% (19)
    1:0 Нефтехимик
    24.5% (13)
    1:1 Ничья
    22.6% (12)
    1:2 Ротор
    7.5% (4)
    0:1 Ротор
    5.7% (3)
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    Нефтехимик
    Ротор
    Букмекеры
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