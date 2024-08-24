  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Пройссен Мюнстер
0:0
Перерыв
Кайзерслаутерн
0'
8' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
29' Желтая карточка
Баццоли Лука
33' Желтая карточка
Лоренц Марк
34' Желтая карточка
Векессер Эрик

Ход матча

8'
 
Ганслик Даниэль
29'
Баццоли Лука
 
33'
Лоренц Марк
 
34'
 
Векессер Эрик

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Кайзерслаутерн
2.90
Реклама, fon.bet
3.70
Реклама, pari.ru
4.55
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
20
Хендрикс
Йоррит
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
9
Гродовски
Йоэль
30
Аменийдо
Этьенн
1
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
20
Рашль
Тобиас
32
Гиамера
Ян
7
Риттер
Марлон
19
Ганслик
Даниэль
18
Jannik
Mause
40
Абиама
Диксон
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Кайзерслаутерн
4-3-3

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б3
1:1
Б3
3:2
Б3
2:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батмаз Малик 1 0.33
Гродовски Йоэль 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опоку Аарон 1 0.33
Томяк Борис 1 (1) 0.33
Ахе Рагнар 1 0.33
Ганслик Даниэль 1 0.33

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Меес Джошуа 1 0
Кулис Нико 1 0
Lukas Frenkert 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганслик Даниэль 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Эльведи Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Томяк Борис 1 0
Калоч Филип 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Падерборн
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Гройтер Фюрт
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Кайзерслаутерн
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ян
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Герта
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Пройссен Мюнстер
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Падерборн
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Пройссен Мюнстер
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Герта
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Кайзерслаутерн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Герта
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ян
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 2
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Пройссен Мюнстер
Ничья
Кайзерслаутерн
2.90
Реклама, fon.bet
3.70
Реклама, pari.ru
4.55
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пройссен Мюнстер 0:0 Кайзерслаутерн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный