Тур: 3. Стадион: Пройссенштадион.
0:0
Перерыв
0'
8' Желтая карточкаГанслик Даниэль
29' Желтая карточкаБаццоли Лука
33' Желтая карточкаЛоренц Марк
34' Желтая карточкаВекессер Эрик
Ход матча
29'
33'
34'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
24
Кулис
Нико
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
24
Хеуэр
Яннис
20
Рашль
Тобиас
32
Гиамера
Ян
18
Jannik
Mause
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
32 Гиамера ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jannik MauseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батмаз Малик
|1
|0.33
|Гродовски Йоэль
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опоку Аарон
|1
|0.33
|Томяк Борис
|1 (1)
|0.33
|Ахе Рагнар
|1
|0.33
|Ганслик Даниэль
|1
|0.33
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Кулис Нико
|1
|0
|Lukas Frenkert
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|2.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|4.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|5.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|6 - 4
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|14.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|6 - 4
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 1
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|6.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|7.
|0:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|3.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|6.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|9.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|10.
|0:0
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|17.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|1 - 5
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2 (1)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|2
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2
|Пройссен Мюнстер
|Лоренц Марк
|2