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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 12422
Пройссен Мюнстер
0:1
Конец матча
Кайзерслаутерн
0'
8' Желтая карточка
Ганслик Даниэль
29' Желтая карточка
Баццоли Лука
33' Желтая карточка
Лоренц Марк
34' Желтая карточка
Векессер Эрик
56' Желтая карточка
Гиамера Ян
68' Желтая карточка
Аменийдо Этьенн
80' Желтая карточка
Маркус Анфанг
0:1
86' Гол
Ахе Рагнар
89' Желтая карточка
Риттер Марлон
90' Желтая карточка
Кулис Нико
90'+5

Ход матча

8'
 
Ганслик Даниэль
29'
Баццоли Лука
 
33'
Лоренц Марк
 
34'
 
Векессер Эрик
46'
Прайссингер Рико
Баццоли Лука
 
46'
 
Клемент Филипп
Рашль Тобиас
56'
 
Гиамера Ян
68'
Аменийдо Этьенн
 
69'
 
Ахе Рагнар
Jannik Mause
69'
 
Калоч Филип
Гиамера Ян
71'
Макридис Хараламбос
Меес Джошуа
 
78'
 
Florian Kleinhansl
Векессер Эрик
78'
Немет Ондраш
Аменийдо Этьенн
 
80'
 
Маркус Анфанг
85'
 
Редондо Кенни
Абиама Диксон
86'
0:1
Ахе Рагнар
(Клемент Филипп)
89'
 
Риттер Марлон
90'
Кулис Нико
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 18
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 292 Количество передач 402
  • 43 Владение мячом, % 57
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
8
Меес
Джошуа
20
Хендрикс
Йоррит
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
9
Гродовски
Йоэль
30
Аменийдо
Этьенн
1
Краль
Юлиан
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
24
Хеуэр
Яннис
13
Векессер
Эрик
20
Рашль
Тобиас
32
Гиамера
Ян
7
Риттер
Марлон
19
Ганслик
Даниэль
18
Jannik
Mause
40
Абиама
Диксон
Пройссен Мюнстер
4-4-2
Кайзерслаутерн
4-3-3

История личных встреч

Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б3
1:1
Б3
3:2
Б3
2:0
Б3
1:2

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

2.5
1.5

Среднее время на гол

36
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.25

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

51
72

Бомбардиры внутри турнира

Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батмаз Малик 1 0.33
Гродовски Йоэль 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 2 0.67
Опоку Аарон 1 0.33
Томяк Борис 1 (1) 0.33
Ганслик Даниэль 1 0.33
Клемент Филипп 0 0

Карточки

Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лоренц Марк 2 0
Кулис Нико 2 0
Меес Джошуа 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Lukas Frenkert 1 0
Баццоли Лука 1 0
Jano ter Horst 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ганслик Даниэль 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Риттер Марлон 1 0
Гиамера Ян 1 0
Эльведи Ян 1 0
Векессер Эрик 1 0
Томяк Борис 1 0
Калоч Филип 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
2
Пройссен Мюнстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90

Пропущено

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1

Результаты матчей

Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Векессер Эрик получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Лоренц Марк получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Баццоли Лука получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Ганслик Даниэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пройссен Мюнстер 0:1 Кайзерслаутерн онлайн

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