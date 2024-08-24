Тур: 3. Стадион: Пройссенштадион. Зрители: 12422
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаГанслик Даниэль
29' Желтая карточкаБаццоли Лука
33' Желтая карточкаЛоренц Марк
34' Желтая карточкаВекессер Эрик
56' Желтая карточкаГиамера Ян
68' Желтая карточкаАменийдо Этьенн
80' Желтая карточкаМаркус Анфанг
0:1
86' ГолАхе Рагнар
89' Желтая карточкаРиттер Марлон
90' Желтая карточкаКулис Нико
90'+5
Ход матча
29'
33'
34'
56'
68'
80'
86'
0:1
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 5
-
4 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
292 Количество передач 402
-
43 Владение мячом, % 57
24
Кулис
Нико
32
Баццоли
Лука
18
Лоренц
Марк
24
Хеуэр
Яннис
20
Рашль
Тобиас
32
Гиамера
Ян
18
Jannik
Mause
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Torge PaetowЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
25 Luca Bolay
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
-
32 Гиамера ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Jannik MauseНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Спахич АвдоВратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
2.5
1.5
Среднее время на гол
36
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.25
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
51
72
Бомбардиры внутри турнира
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батмаз Малик
|1
|0.33
|Гродовски Йоэль
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|2
|0.67
|Опоку Аарон
|1
|0.33
|Томяк Борис
|1 (1)
|0.33
|Ганслик Даниэль
|1
|0.33
|Клемент Филипп
|0
|0
Карточки
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лоренц Марк
|2
|0
|Кулис Нико
|2
|0
|Меес Джошуа
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Lukas Frenkert
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Jano ter Horst
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ганслик Даниэль
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Риттер Марлон
|1
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Эльведи Ян
|1
|0
|Векессер Эрик
|1
|0
|Томяк Борис
|1
|0
|Калоч Филип
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Кайзерслаутерн
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Пройссен Мюнстер
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
2
Пройссен Мюнстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Кайзерслаутерн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
100%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
80%
76-90
Пропущено
4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0
Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0 Пройссен Мюнстер - Киккерс Эмден 3:2 Пройссен Мюнстер - Гивенбек 4:0 Пройссен Мюнстер - Унтерахинг 2:0 Ферль - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Саарбрюккен 4:1 Виктория Кельн - Пройссен Мюнстер 3:5 Пройссен Мюнстер - Фрайбург-2 2:0 Ульм 1846 - Пройссен Мюнстер 2:0 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Пройссен Мюнстер - Динамо Дрезден 1:0 Мюнхен-1860 - Пройссен Мюнстер 1:2 Пройссен Мюнстер - Галлешер 1:0 Эрцгебирге Ауэ - Пройссен Мюнстер 2:3 Пройссен Мюнстер - Дуйсбург 3:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0
Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 0:1 Карабах - Кайзерслаутерн 1:3 Пирмазенс - Кайзерслаутерн 1:2 ТБ Ян Зейскам - Кайзерслаутерн 0:8 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 5:0 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Кайзерслаутерн - Магдебург 4:1 Хольштайн Киль - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Гамбург - Кайзерслаутерн 2:1 Саарбрюккен - Кайзерслаутерн 0:2 Кайзерслаутерн - Фортуна 1:3 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:1
Результаты матчей
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 100%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
3:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Пройссен Мюнстер
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2 (1)
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2
|Пройссен Мюнстер
|Лоренц Марк
|2