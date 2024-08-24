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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 10261
Гройтер Фюрт
1:1
Конец матча
Падерборн
0'
29' Желтая карточка
Массимо Роберто
43' Желтая карточка
Santiago Castaneda
1:0
49' Гол
Иттер Джанлука
60' Желтая карточка
Михель Свен
1:1
81' Гол
Гримальди Адриано
89' Желтая карточка
Гётце Феликс
90'+7

Ход матча

29'
Массимо Роберто
 
43'
 
Santiago Castaneda
46'
Дитц Максимилиан
Philipp Mueller
 
49'
Иттер Джанлука
(Грин Джулиан)
1:0
58'
 
Ilyas Ansah
Бильбия Филип
60'
 
Михель Свен
69'
 
Кинсомби Давид
Клаас Себастьян
69'
 
Гримальди Адриано
Михель Свен
69'
 
Херрманн Лука
Костонс Кун
77'
Гисельман Нико
Массимо Роберто
 
81'
1:1
Гримальди Адриано
82'
Мустафа Сулиман
Србени Деннис
 
89'
 
Гётце Феликс
90'
Консбрух Джомейн
Футкеу Ноэль
 

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 9
  • 3 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 5
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 513 Количество передач 481
  • 52 Владение мячом, % 48
44
Нолль
Науэль
18
Майерхёфер
Марко
23
Юнг
Гидеон
27
Иттер
Джанлука
2
Аста
Симон
11
Массимо
Роберто
36
Philipp
Mueller
37
Грин
Джулиан
10
Хргота
Бранимир
7
Србени
Деннис
9
Футкеу
Ноэль
1
Бувинк
Пелле
25
Шеллер
Тьярк
20
Гётце
Феликс
17
Laurin
Curda
23
Обермайр
Рафаэль
26
Клаас
Себастьян
5
Santiago
Castaneda
32
Аарон
Зентер
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
11
Михель
Свен
Гройтер Фюрт
3-4-1-2
Падерборн
3-4-3

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Падерборн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
33.3%
13.4%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
33.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

21 матч

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
5:0
Б2
3:2
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
1:1
Б2
6:0
Б2
2:2
Б2
1:1
Б2
3:0
Б2
2:2
Б2
3:0
Б2
5:1
К
4:0
Б2
0:1
Б2
2:0
Б2
0:4
Б2
1:1
Б2
1:0
Б2
1:1
Б2
1:0

Голы

Всего голов

29
15

Голов в среднем за матч

2.64
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.6
0.64

Среднее время на гол

56
141

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

2.14
1.05

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
3
Больше 14%
Меньше 86%
18

Среднее время на гол

42
85

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грин Джулиан 2 (2) 0.67
Юнг Гидеон 1 0.33
Србени Деннис 1 0.33
Иттер Джанлука 1 0.33
Футкеу Ноэль 1 0.33
Хргота Бранимир 0 0
Philipp Mueller 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 2 0.67
Гримальди Адриано 1 0.33
Гётце Феликс 1 0.33
Клаас Себастьян 1 0.33
Ilyas Ansah 1 0.33
Аарон Зентер 0 0
Михель Свен 0 0
Обермайр Рафаэль 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юнг Гидеон 1 0
Србени Деннис 1 0
Массимо Роберто 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Михель Свен 2 0
Муслиу Визар 1 0
Гётце Феликс 1 0
Santiago Castaneda 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Падерборн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
1
Гройтер Фюрт
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Падерборн
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Гройтер Фюрт
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Падерборн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
4

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
75%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Шотт Майнц - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2
Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Сваровски Тироль - Гройтер Фюрт 2:2 Гройтер Фюрт - Пардубице 2:1 Байройт - Гройтер Фюрт 2:4 Бамберг - Гройтер Фюрт 0:5 Нойдроссенфельд - Гройтер Фюрт 1:6 Гройтер Фюрт - Шальке 04 2:0 Магдебург - Гройтер Фюрт 0:0 Гройтер Фюрт - Айнтрахт Бр 3:3 Веен Висбаден - Гройтер Фюрт 3:5 Фортуна - Гройтер Фюрт 1:0 Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 2:1 Оснабрюк - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Гамбург 1:1 Аугсбург - Гройтер Фюрт 4:1 Ганза - Гройтер Фюрт 1:0
Падерборн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1
Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2 Падерборн - Гамбург 1:0 Ганновер 96 - Падерборн 3:2 Падерборн - Эльвeрсберг 3:1 Нюрнберг - Падерборн 0:2 Падерборн - Карлсруэ 1:1 Падерборн - Герта 2:3 Санкт-Паули - Падерборн 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 1:2 Шальке 04 - Падерборн 3:3 Падерборн - Магдебург 0:0 Веен Висбаден - Падерборн 1:2 Падерборн - Хольштайн Киль 0:4

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Падерборн

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

2:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
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  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Santiago Castaneda получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Массимо Роберто получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 1:1 Падерборн онлайн

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