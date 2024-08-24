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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Герта
0:0
Перерыв
Ян
0'
30' Желтая карточка
Кенни Джонджо
45' Желтая карточка
Эрнст Себастьян

Ход матча

30'
Кенни Джонджо
 
45'
 
Эрнст Себастьян

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 68 Владение мячом, % 32
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Ян
1.85
Реклама, fon.bet
5.50
5.50
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Все Коэффициенты
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
4
Кемпф
Марк-Оливер
42
Зефёйк
Дейовайсио
33
Карбовник
Михал
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
22
Marten
Winkler
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
1
Гебхардт
Феликс
6
Саллер
Бенедикт
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
33
Прёгер
Кай
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
Герта
4-3-3
Ян
4-5-1

История личных встреч

Герта
Ян

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:1
Б2
1:5
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кенни Джонджо 1 0.33
Маза Ибрагим 1 0.33
Демме Диего 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.33

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Зефёйк Дейовайсио 1 0
Шулер Лука 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Результаты матчей

Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Герта
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Ян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
1
50%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1
Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Ян
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2
Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Сваровски Тироль 1:1

Результаты матчей

Герта
Ян

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Герта
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
2.
Падерборн
 0:0 3 2 1 0 5 - 2 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Гройтер Фюрт
 0:0 3 1 2 0 5 - 3 5
5.
Кайзерслаутерн
 0:0 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Ян
 0:0 3 1 1 1 1 - 2 4
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Герта
 0:0 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Пройссен Мюнстер
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
15.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 0:0 2 1 1 0 3 - 1 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Падерборн
 0:0 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 0:0 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Пройссен Мюнстер
 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кайзерслаутерн
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Герта
 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Кайзерслаутерн
 0:0 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Гройтер Фюрт
 0:0 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Герта
 0:0 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Ян
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
15.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Пройссен Мюнстер
 0:0 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Шальке 04 Караман Кенан 2
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Эрнст Себастьян получил желтую карточку от судьи
  • 30'
    Кенни Джонджо получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Герта
Ничья
Ян
1.85
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5.50
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Герта
Ян
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