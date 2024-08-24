Тур: 3. Стадион: Олимпиаштадион. Зрители: 42355
0'
30' Желтая карточкаКенни Джонджо
45' Желтая карточкаЭрнст Себастьян
54' Желтая карточкаГехтер Линус
58' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
67' Желтая карточкаКлеменс Паскаль
76' Красная карточкаMansour Ouro-Tagba
80' Желтая карточкаПрёгер Кай
1:0
90' Гол в свои воротаГебхардт Феликс
2:0
90' ГолНидерлехнер Флориан
90'+7
Ход матча
30'
45'
54'
67'
80'
81'
90'
1:0
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 9
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
499 Количество передач 268
-
67 Владение мячом, % 33
44
Гехтер
Линус
10
Маза
Ибрагим
18
Шулер
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Нападающий
-
18 Шулер ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дардаи ПалкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Филь Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вит КристианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
- Полузащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
-
-
25 Jonas Bauer
-
-
Главный тренер: Joe Enochs
История личных встреч
Герта
Ян
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
2.33
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
38
Бомбардиры внутри турнира
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0.33
|Кенни Джонджо
|1
|0.33
|Маза Ибрагим
|1
|0.33
|Демме Диего
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.33
Карточки
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Кенни Джонджо
|1
|0
|Шулер Лука
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Клеменс Паскаль
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Эрнст Себастьян
|1
|0
|Прёгер Кай
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Шенфельдер Оскар
|1
|0
Результаты матчей
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90
Пропущено
4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1
Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Ян
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2
Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Сваровски Тироль 1:1
Результаты матчей
Герта
Ян
Точный счет
1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
0
2 раза 100%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Герта
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|3 (1)
|Гамбург
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|3
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|2 (2)
|Падерборн
|Бильбия Филип
|2 (1)
|Гройтер Фюрт
|Грин Джулиан
|2 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|1 2
|Шальке 04
|Шалленберг Рон
|1 1
|Нюрнберг
|Яндер Каспар
|1 1
|Гамбург
|Стеффен Баумгарт
|2
|Пройссен Мюнстер
|Лоренц Марк
|2