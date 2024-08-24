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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 3. Стадион: . Зрители: 42355
Герта
2:0
Конец матча
Ян
0'
30' Желтая карточка
Кенни Джонджо
45' Желтая карточка
Эрнст Себастьян
54' Желтая карточка
Гехтер Линус
58' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
67' Желтая карточка
Клеменс Паскаль
76' Красная карточка
Mansour Ouro-Tagba
80' Желтая карточка
Прёгер Кай
1:0
90' Гол в свои ворота
Гебхардт Феликс
2:0
90' Гол
Нидерлехнер Флориан
90'+7

Ход матча

30'
Кенни Джонджо
 
45'
 
Эрнст Себастьян
54'
Гехтер Линус
 
58'
Зефёйк Дейовайсио
 
59'
Нидерлехнер Флориан
Шулер Лука
 
59'
Кюизанс Микаэль
Карбовник Михал
 
59'
Клеменс Паскаль
Демме Диего
 
67'
Клеменс Паскаль
 
68'
 
Mansour Ouro-Tagba
Кюльветтер Кристиан
68'
 
Булик Расим
Эрнст Себастьян
71'
Дардаи Палко
Marten Winkler
 
76'
 
Mansour Ouro-Tagba
80'
 
Прёгер Кай
81'
 
Цигеле Робин
Шенфельдер Оскар
81'
 
Bryan Hein
Прёгер Кай
81'
 
Ганаус Ноа
Котер Доминик
82'
Дордой Мартон
Зефёйк Дейовайсио
 
90'
Гебхардт Феликс
1:0
90'
Нидерлехнер Флориан
2:0

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 2
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 9
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 499 Количество передач 268
  • 67 Владение мячом, % 33
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
44
Гехтер
Линус
4
Кемпф
Марк-Оливер
42
Зефёйк
Дейовайсио
33
Карбовник
Михал
6
Демме
Диего
10
Маза
Ибрагим
22
Marten
Winkler
18
Шулер
Лука
39
Шерхант
Дерри
1
Гебхардт
Феликс
6
Саллер
Бенедикт
4
Баллас
Флориан
16
Louis
Breunig
7
Шенфельдер
Оскар
33
Прёгер
Кай
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
10
Вит
Кристиан
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
Герта
4-3-3
Ян
4-5-1

История личных встреч

Герта
Ян

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

К
1:1
Б2
1:5
Б2
2:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
2.33

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
38

Бомбардиры внутри турнира

Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 1 0.33
Кенни Джонджо 1 0.33
Маза Ибрагим 1 0.33
Демме Диего 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.33

Карточки

Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Кенни Джонджо 1 0
Шулер Лука 1 0
Гехтер Линус 1 0
Клеменс Паскаль 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Эрнст Себастьян 1 0
Прёгер Кай 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Котер Доминик 1 0
Шенфельдер Оскар 1 0

Результаты матчей

Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Ян
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Герта
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Ян
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Герта
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Ян
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
50%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
25%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1
Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2 Цвиккау - Герта 1:6 Бабельсберг - Герта 0:1 Рот-Вайсс Эрфурт - Герта 0:4 Оснабрюк - Герта 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 3:1 Эльвeрсберг - Герта 4:2 Герта - Ганновер 96 1:1 Карлсруэ - Герта 3:2 Герта - Ганза 4:0 Падерборн - Герта 2:3 Герта - Нюрнберг 3:3 Герта - Шальке 04 5:2 Санкт-Паули - Герта 2:0
Ян
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2
Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2 Эльтерсдорф - Ян 2:2 Вилцинг - Ян 0:2 Ян - Рид 3:4 Веен Висбаден - Ян 1:2 Ян - Веен Висбаден 2:2 Ян - Саарбрюккен 0:1 Виктория Кельн - Ян 1:1 Фрайбург-2 - Ян 3:1 Ян - Динамо Дрезден 1:1 Ульм 1846 - Ян 1:0 Ян - Мюнхен-1860 1:1 Пройссен Мюнстер - Ян 1:3 Ян - Галлешер 2:0 Ян - Сваровски Тироль 1:1

Результаты матчей

Герта
Ян

Точный счет

1:2
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:0
2 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Герта
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Ганновер 96
 3 2 1 0 3 - 0 7
3.
Карлсруэ
 3 2 1 0 6 - 4 7
4.
Кайзерслаутерн
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Гройтер Фюрт
 3 1 2 0 6 - 4 5
6.
Магдебург
 2 1 1 0 3 - 1 4
7.
Фортуна
 2 1 1 0 2 - 0 4
8.
Герта
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Гамбург
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Шальке 04
 2 1 0 1 6 - 4 3
11.
Нюрнберг
 2 1 0 1 5 - 4 3
12.
Ян
 3 1 0 2 1 - 4 3
13.
Эльвeрсберг
 3 0 2 1 4 - 5 2
14.
Кёльн
 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Пройссен Мюнстер
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Ульм 1846
 2 0 0 2 1 - 3 0
17.
Дармштадт
 2 0 0 2 1 - 5 0
18.
Айнтрахт Бр
 2 0 0 2 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 2 2 0 0 3 - 0 6
2.
Карлсруэ
 2 2 0 0 6 - 4 6
3.
Гройтер Фюрт
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Шальке 04
 1 1 0 0 5 - 1 3
5.
Нюрнберг
 1 1 0 0 3 - 1 3
6.
Падерборн
 1 1 0 0 3 - 1 3
7.
Ян
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Герта
 2 1 0 1 3 - 2 3
9.
Гамбург
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Фортуна
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Магдебург
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Кайзерслаутерн
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Эльвeрсберг
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Пройссен Мюнстер
 2 0 1 1 0 - 1 1
15.
Кёльн
 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Ульм 1846
 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Дармштадт
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кайзерслаутерн
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Падерборн
 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Фортуна
 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Магдебург
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Гамбург
 2 1 0 1 2 - 2 3
6.
Карлсруэ
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Кёльн
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Гройтер Фюрт
 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Ганновер 96
 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Герта
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Эльвeрсберг
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
Нюрнберг
 1 0 0 1 2 - 3 0
13.
Ульм 1846
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Шальке 04
 1 0 0 1 1 - 3 0
15.
Пройссен Мюнстер
 1 0 0 1 1 - 3 0
16.
Дармштадт
 1 0 0 1 1 - 3 0
17.
Айнтрахт Бр
 1 0 0 1 1 - 5 0
18.
Ян
 2 0 0 2 0 - 4 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 3 (1)
Гамбург Кёнигсдёрффер Рансфорд 3
Эльвeрсберг Асллани Фисник 2 (2)
Падерборн Бильбия Филип 2 (1)
Гройтер Фюрт Грин Джулиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гамбург Шонлау Себастьян 1 2
Шальке 04 Шалленберг Рон 1 1
Нюрнберг Яндер Каспар 1 1
Гамбург Стеффен Баумгарт 2
Пройссен Мюнстер Лоренц Марк 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Эрнст Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      Кенни Джонджо получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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