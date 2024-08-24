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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Кордеро Адриан
Осасуна
0:0
Первый тайм: 45+'
Мальорка
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 114
Осасуна 47.4% (54)
X 42.1% (48)
Мальорка 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Осасуна
Ничья
Мальорка
3.25
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Эррандо
Хорхе
23
Бретонес
Абель
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
10
Дардер
Серхи
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
11
Асано
Такума
7
Мурики
Ведат
14
Родригес
Даниэль
I
Осасуна
4-3-3
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 1 0.5
Родригес Даниэль I 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маффео Пабло 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1
Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Мальорка

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Осасуна
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
7.
Мальорка
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Осасуна
 0:0 Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 0:0 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
9.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Мальорка
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осасуна
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Родригес Дамиан 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Вильярреал Перес Айосе 1
Вильярреал Парехо Даниэль 1
Весь список
  • 43'
    Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 43'
    Будимир Анте возвращается на поле.
  • 43'
    Маскарель Омар возвращается на поле.
  • 42'
    Будимир Анте на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Маскарель Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 41'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 41'
    Торро Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 41'
    Маскарель Омар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Прогнозы 114
    Осасуна 47.4% (54)
    X 42.1% (48)
    Мальорка 10.5% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Ничья
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 0:0 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    47.4% (54)
    Ничья
    42.1% (48)
    Мальорка
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.52% (30)
    Меньше
    72.48% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:0 Осасуна
    24.6% (28)
    2:1 Осасуна
    17.5% (20)
    1:2 Мальорка
    7.9% (9)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:0 Осасуна
    3.5% (4)
    0:1 Мальорка
    1.8% (2)
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