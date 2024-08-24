Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

89' Раильо Антонио выиграл воздушное противоборство у Рауль Гарсия.

88' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ларин Кайл получил желтую карточку от судьи

87' Рауль Гарсия нанес удар головой, но Доминик Грейф спокойно отбил мяч.

87' Сарагоса Брайан из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Рауль Гарсия из команды Осасуна в офсайде

84' Матч возобновлен

83' Муньос Икер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Тактическая замена. Будимир Анте уходит с поля и его заменяет Рауль Гарсия

79' Тактическая замена. Родригес Даниэль I уходит с поля и его заменяет Антонио Санчес

79' Удар от ворот произведет Осасуна

78' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Удар от ворот произведет Осасуна

77' Судье надоело, что Эррера Серхио тянет время и он наказал его горчичником

77' Матч возобновлен

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Маффео Пабло из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Аресо Хесус получил желтую карточку от судьи

75' Ларин Кайл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Мохика Хоан из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Торро Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Дардер Серхи из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе

65' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Игрок из команды Осасуна делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

63' Удар от ворот произведет Мальорка

61' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Родригес Даниэль I навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Удар от ворот произведет Мальорка

60' Сарагоса Брайан не смог попасть в створ ударом издали

57' Удар от ворот произведет Осасуна

55' Г О О О О О Л - Гарсия Рубен из команды Осасуна легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

55' Орос Аймар не смог попасть в створ ударом издали

55' Аресо Хесус из команды Осасуна своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

54' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

53' Эррера Серхио взял и забрал мяч на выходе

52' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

52' Осасуна совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Удар от ворот произведет Осасуна

51' Матч возобновлен

50' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

50' Удар от ворот произведет Осасуна

50' Удар от ворот произведет Мальорка

49' Сарагоса Брайан не смог попасть в створ ударом издали

48' Удар от ворот произведет Мальорка

48' Монкайола Хон не смог попасть в створ ударом издали

47' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Ох, нехорошо это выглядит. Мохика Хоан получил травму и медбригада забирает его с поля.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Саму Кошта выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Мохика Хоан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.