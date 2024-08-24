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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 19900 Главный судья: Кордеро Адриан
Осасуна
1:0
Конец матча
Мальорка
0'
1:0
55' Гол
Гарсия Рубен
75' Желтая карточка
Аресо Хесус
77' Желтая карточка
Эррера Серхио
87' Желтая карточка
Ларин Кайл
90'+7

Ход матча

55'
Гарсия Рубен
1:0
62'
 
Ларин Кайл
Асано Такума
62'
 
Ману Морланес
Маскарель Омар
71'
Гомес Мойсес
Гарсия Рубен
 
75'
Аресо Хесус
 
77'
Эррера Серхио
 
79'
Муньос Икер
Орос Аймар
 
79'
 
Санчес Антонио
Родригес Даниэль
79'
Гарсия Рауль
Будимир Анте
 
80'
Видаль Начо
Аресо Хесус
 
83'
Ибаньес Пабло
Муньос Икер
 
85'
 
Пратс Абдон
Дардер Серхи
87'
 
Ларин Кайл

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 314 Количество передач 374
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 114
Осасуна 47.4% (54)
X 42.1% (48)
Мальорка 10.5% (12)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Эррера
Серхио
12
Аресо
Хесус
24
Катена
Алехандро
5
Эррандо
Хорхе
23
Бретонес
Абель
7
Монкайола
Хон
6
Торро
Лукас
10
Орос
Аймар
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
19
Сарагоса
Брайан
1
Грейф
Доминик
23
Маффео
Пабло
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
22
Мохика
Хоан
10
Дардер
Серхи
5
Маскарель
Омар
12
Саму
Кошта
11
Асано
Такума
7
Мурики
Ведат
14
Родригес
Даниэль
I
Осасуна
4-3-3
Мальорка
4-3-3

История личных встреч

Осасуна
Мальорка

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

53.8%
61.5%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
53.8%
8 побед 7 ничьих 0 побед

15 матчей

40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

28 матчей

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

25%
42.9%
32.1%
7 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
39.3%
32.1%
8 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
1:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
2:3
ЛЛ
2:2
ЛЛ
2:2
С
2:0
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
3:0
С
6:4
П
1:1
П
1:1
П
1:1
П
2:2
П
1:1
П
2:0
П
2:0
П
0:1
П
1:0
П
1:1
ПД
2:1
КК
4:0
ПД
3:1
КК
2:0

Голы

Всего голов

24
12

Голов в среднем за матч

1.71
0.86

Среднее время на гол

52
105

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.79
1.14

Среднее время на гол

50
78

Всего голов

49
28

Голов в среднем за матч

1.75
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Рубен 1 0.5
Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 1 0.5
Родригес Даниэль I 0 0

Карточки

Осасуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Серхио 1 0
Круз Хуан 1 0
Монкайола Хон 1 0
Эррандо Хорхе 1 0
Аресо Хесус 1 0
Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ларин Кайл 1 0
Маффео Пабло 1 0
Аррасате Ягоба 1 0

Результаты матчей

Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Осасуна
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Осасуна
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Мальорка
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Осасуна
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Осасуна - Леганес 1:1 Алавес - Осасуна 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:1 Реал Сосьедад - Осасуна 1:2
Осасуна - Мирандес 1:1 Осасуна - Уэска 0:0 Осасуна - Вильярреал 1:1 Атлетико М - Осасуна 1:4 Осасуна - Мальорка 1:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Осасуна - Бетис 0:2 Гранада - Осасуна 3:0 Райо Вальекано - Осасуна 2:1 Осасуна - Валенсия 0:1 Альмерия - Осасуна 0:3 Осасуна - Реал Мадрид 2:4 Жирона - Осасуна 2:0 Осасуна - Алавес 1:0 Лас-Пальмас - Осасуна 1:1 Осасуна - Кадис 2:0
Мальорка
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мальорка - Реал Мадрид 1:1 Бургос - Мальорка 0:2 Побленсе - Мальорка 0:5 Вест Бромвич - Мальорка 0:1
Барнсли - Мальорка 0:1 Крю Александра - Мальорка 1:3 Хетафе - Мальорка 1:2 Мальорка - Альмерия 2:2 Осасуна - Мальорка 1:1 Мальорка - Лас-Пальмас 1:0 Мальорка - Атлетико М 0:1 Кадис - Мальорка 1:1 Севилья - Мальорка 2:1 Мальорка - Реал Мадрид 0:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Валенсия - Мальорка 0:0 Мальорка - Гранада 1:0 Барселона - Мальорка 1:0 Мальорка - Жирона 1:0 Реал Сосьедад - Мальорка 1:1

Результаты матчей

Осасуна
Мальорка

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Осасуна
Мальорка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Атлетик Б
 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Атлетик Б Сансет Ойян 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетик Б Эррера Андер 2
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 92'
      Грейф Доминик взял и забрал мяч на выходе
    • 92'
      Пратс Абдон из команды Мальорка нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 92'
      Саму Кошта из команды Мальорка своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 91'
      Матч возобновлен
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Осасуна совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 90'
      Контроль мяча: Осасуна: 48%, Мальорка: 52%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Осасуна 47.4% (54)
    X 42.1% (48)
    Мальорка 10.5% (12)
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    Где смотреть матч Осасуна 1:0 Мальорка онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна 1:0 Мальорка

    Исход игры
    Осасуна
    47.4% (54)
    Ничья
    42.1% (48)
    Мальорка
    10.5% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.52% (30)
    Меньше
    72.48% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.1% (40)
    1:0 Осасуна
    24.6% (28)
    2:1 Осасуна
    17.5% (20)
    1:2 Мальорка
    7.9% (9)
    0:0 Ничья
    4.4% (5)
    2:0 Осасуна
    3.5% (4)
    0:1 Мальорка
    1.8% (2)
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