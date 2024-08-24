Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Судья сигнализирует, что Фисайо Деле-Баширу из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Бреннер

48' Романьоли Алессио завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Лацио

44' Пайеро Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Удинезе

41' Дзакканьи Маттиа оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

40' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Удар от ворот произведет Удинезе

38' Кастельянос Валентин из команды Лацио наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

38' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Удар от ворот произведет Удинезе

36' Матч возобновлен

35' Кастельянос Валентин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Удинезе

28' Дзакканьи Маттиа из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Удар от ворот произведет Лацио

26' Матч возобновлен

25' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

25' Эхизибуэ Кингсли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

22' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

20' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Удар от ворот произведет Удинезе

19' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Удар от ворот произведет Удинезе

18' Нослин Тейяни из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

16' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Дзакканьи Маттиа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Бреннер из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Дзакканьи Маттиа навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

7' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Удинезе

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Удинезе

5' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Лацио совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Удар от ворот произведет Лацио

1' Удар от ворот произведет Лацио

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля