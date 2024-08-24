  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Удинезе
2:1
Конец матча
Лацио
0'
1:0
5' Гол
Лукка Лоренцо
32' Желтая карточка
Джанетти Лаутаро
49' Желтая карточка
Камара Хассан
2:0
49' Гол
Товен Флорьян
62' Желтая карточка
Пайеро Мартин
68' Вторая желтая карточка
Камара Хассан
80' Желтая карточка
Романьоли Алессио
2:1
90' Гол
Исаксен Густав
90'+8

Ход матча

5'
Лукка Лоренцо
(Товен Флорьян)
1:0
32'
Джанетти Лаутаро
 
46'
 
Патрик
Казале Николо
49'
Камара Хассан
 
49'
Товен Флорьян
2:0
60'
 
Диа Булайе
Деле-Баширу Фисайо
60'
 
Исаксен Густав
Нослин Тейяни
62'
Пайеро Мартин
 
66'
Ловрич Санди
Пайеро Мартин
 
66'
Эккеленкамп Юрген
Бреннер
 
68'
Камара Хассан
 
75'
Кабаселе Кристиан
Джанетти Лаутаро
 
76'
Саррага Ойер
Товен Флорьян
 
80'
 
Романьоли Алессио
82'
 
Хюсай Эльсейд
Марушич Адам
82'
 
Чауна Лум
Дзакканьи Маттиа
83'
Дэвис Кинан
Лукка Лоренцо
 
90'
2:1
Исаксен Густав

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 13
  • 2 Офсайды 2
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 262 Количество передач 467
  • 35 Владение мячом, % 65

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Удинезе 9.5% (11)
X 27.6% (32)
Лацио 62.9% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
30
Джанетти
Лаутаро
19
Эхизибуэ
Кингсли
11
Камара
Хассан
25
Карлстрём
Йеспер
5
Пайеро
Мартин
10
Товен
Флорьян
22
Бреннер
17
Лукка
Лоренцо
94
Проведель
Иван
29
Лаццари
Мануэль
15
Казале
Николо
13
Романьоли
Алессио
77
Марушич
Адам
8
Гендузи
Маттео
5
Весино
Матиас
7
Деле-Баширу
Фисайо
14
Нослин
Тейяни
11
Кастельянос
Валентин
10
Дзакканьи
Маттиа
Удинезе
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Удинезе
Лацио

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед

Второй тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед

Первый тайм

19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
6 побед 16 ничьих 14 побед

История матчей

СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
СA
0:0
СA
1:1
К
1:0
СA
4:4
СA
0:1
СA
1:3
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:2
СA
3:0
СA
1:0
СA
0:3
СA
0:0
К
2:1
СA
2:0
СA
0:1
СA
0:1
СA
2:3
СA
2:1
СA
1:0
СA
3:0
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:1
СA
3:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:1

Голы

Всего голов

17
21

Голов в среднем за матч

1
1.11

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.79
1.35

Среднее время на гол

50
66

Всего голов

51
44

Голов в среднем за матч

1.42
1.22

Тотал матчей

2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

63
73

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Товен Флорьян 1 0.5
Джанетти Лаутаро 1 0.5
Лукка Лоренцо 1 0.5
Бреннер 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастельянос Валентин 1 0.5
Исаксен Густав 1 0.5
Дзакканьи Маттиа 1 (1) 0.5

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 1 1
Джанетти Лаутаро 2 0
Эхизибуэ Кингсли 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Окойе Мадука 1 0
Лукка Лоренцо 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романьоли Алессио 1 0
Кастельянос Валентин 1 0

Результаты матчей

Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
2
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0
Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Лацио
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2
Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3

Результаты матчей

Удинезе
Лацио

Точный счет

2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Удинезе
Лацио

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Удинезе
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
4.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
7.
Лацио
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
Монца
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
9.
Дженоа
 0:0 Заявка 2 0 2 0 2 - 2 2
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
16.
Милан
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
2.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Удинезе
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
3.
Интер Милан
 1:0 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
Монца
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Дженоа
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Лацио
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
16.
Милан
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Лечче
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
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Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Парма Ман Деннис 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Камара Хассан 1 1
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Удинезе Джанетти Лаутаро 2
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Удинезе: 35%, Лацио: 65%.
  • 98'
    Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 97'
    Удар от ворот произведет Удинезе
  • 97'
    Шанс! Кастельянос Валентин из команды Лацио пробил головой, но мимо
  • 97'
    Лаццари Мануэль из команды Лацио своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 96'
    Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bluenergy Stadium - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Удинезе 9.5% (11)
    X 27.6% (32)
    Лацио 62.9% (73)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Удинезе 2:1 Лацио

    Исход игры
    Удинезе
    9.5% (11)
    Ничья
    27.6% (32)
    Лацио
    62.9% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.79% (58)
    Меньше
    48.21% (54)
    Обе команды забьют
    Да
    80.36% (90)
    Нет
    19.64% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Лацио
    45.7% (53)
    1:1 Ничья
    27.6% (32)
    0:1 Лацио
    11.2% (13)
    1:0 Удинезе
    4.3% (5)
    0:2 Лацио
    3.4% (4)
    2:1 Удинезе
    2.6% (3)
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