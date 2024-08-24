Тур: 2. Стадион: Стадион Блюнержи - Стадио Фриули. Главный судья: Довери Даниэле
0'
1:0
5' ГолЛукка Лоренцо
32' Желтая карточкаДжанетти Лаутаро
49' Желтая карточкаКамара Хассан
2:0
49' ГолТовен Флорьян
62' Желтая карточкаПайеро Мартин
68' Вторая желтая карточкаКамара Хассан
80' Желтая карточкаРоманьоли Алессио
2:1
90' ГолИсаксен Густав
90'+8
Ход матча
5'
1:0
32'
46'
49'
49'
2:0
62'
68'
90'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 13
-
2 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
262 Количество передач 467
-
35 Владение мячом, % 65
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Окойе
Мадука
18
Перес
Неуэн
29
Бийол
Яка
22
Бреннер
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
-
18 Перес НеуэнЗащитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 БреннерПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Браво ИкерНападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
-
30 Тавареш НунуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чауна ЛумПолузащитник
-
19 Диа БулайеНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Удинезе
Лацио
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
64.3%
6 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
40.9%
59.1%
0 побед 9 ничьих 13 побед
Второй тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
36 матчей
22.2%
25%
52.8%
8 побед 9 ничьих 19 побед
Первый тайм
19.4%
44.4%
36.2%
7 побед 16 ничьих 13 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
6 побед 16 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
21
Голов в среднем за матч
1
1.11
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.79
1.35
Среднее время на гол
50
66
Всего голов
51
44
Голов в среднем за матч
1.42
1.22
Тотал матчей
2.5
33
Больше 92%
Меньше 8%
3
25
Больше 69%
Меньше 31%
11
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
9
Больше 25%
Меньше 75%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
32
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
63
73
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Товен Флорьян
|1
|0.5
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.5
|Лукка Лоренцо
|1
|0.5
|Бреннер
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастельянос Валентин
|1
|0.5
|Исаксен Густав
|1
|0.5
|Дзакканьи Маттиа
|1 (1)
|0.5
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|1
|1
|Джанетти Лаутаро
|2
|0
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Лукка Лоренцо
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романьоли Алессио
|1
|0
|Кастельянос Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Удинезе
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Удинезе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Лацио
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0
Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 Удинезе - Истра 1961 4:1 Удинезе - Билье 5:0 Фрозиноне - Удинезе 0:1 Удинезе - Эмполи 1:1 Лечче - Удинезе 0:2 Удинезе - Наполи 1:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Рома 1:2 Верона - Удинезе 1:0 Удинезе - Интер Милан 1:2 Сассуоло - Удинезе 1:1
Лацио
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Лацио - Венеция 3:1 Кадис - Лацио 0:1 Саутгемптон - Лацио 1:1 Фрозиноне - Лацио 0:2
Ганза - Лацио 0:3 Лацио - Триестина 1:1 Лацио - Трапани 3:1 Лацио - Ауронцо 23:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Интер Милан - Лацио 1:1 Лацио - Эмполи 2:0 Монца - Лацио 2:2 Лацио - Верона 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Дженоа - Лацио 0:1 Лацио - Салернитана 4:1 Рома - Лацио 1:0 Ювентус - Лацио 2:0 Лацио - Ювентус 1:0 Фрозиноне - Лацио 2:3
Результаты матчей
Удинезе
Лацио
Точный счет
2:1
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
3
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 100%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Удинезе
Лацио
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|7.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|0:0 Заявка
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|1:0 Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|12.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|3.
|1:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|5.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|17.
|0:1 Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|2
|Парма
|Ман Деннис
|2
|Аталанта
|Брешианини Марко
|2
|Верона
|Daniel Mosquera
|2
|Аталанта
|Ретеги Матео
|2
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 1
|Фиорентина
|Понграчич Марин
|1 1
|Удинезе
|Джанетти Лаутаро
|2
|Интер Милан
|Индзаги Симоне
|1
|Дженоа
|Джилардино Альберто
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Удинезе 2:1 Лацио
Исход игры
Удинезе
9.5% (11)
Ничья
27.6% (32)
Лацио
62.9% (73)
Тотал 2.5
Больше
51.79% (58)
Меньше
48.21% (54)
Обе команды забьют
Да
80.36% (90)
Нет
19.64% (22)
Популярный счёт
1:2 Лацио
45.7% (53)
1:1 Ничья
27.6% (32)
0:1 Лацио
11.2% (13)
1:0 Удинезе
4.3% (5)
0:2 Лацио
3.4% (4)
2:1 Удинезе
2.6% (3)
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