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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Парма
 
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Милан
Прогнозы 47
Парма 6.4% (3)
X 8.5% (4)
Милан 85.1% (40)
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Ничья
Милан
4.71
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Парма
Милан

История личных встреч

Парма
Милан

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
83.3%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
83.3%
3 победы 5 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Второй тайм

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

19 матчей

15.8%
21.1%
63.1%
3 победы 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

21.1%
36.8%
42.1%
4 победы 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.8%
31.6%
52.6%
3 победы 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
1:3
СA
2:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:1
СA
4:5
СA
2:4
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
0:2
СA
4:1
СA
4:0
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
0:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.1
1.22

Среднее время на гол

81
73

Всего голов

24
16

Голов в среднем за матч

2.67
1.6

Среднее время на гол

33
56

Всего голов

35
27

Голов в среднем за матч

1.84
1.42

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 79%
Меньше 21%
4
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

48
63

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ман Деннис 1 1
Бонни Анж-Йоан 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 1 1
Окафор Ноа 1 1
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 1 0
Болог Ботонд 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мората Альваро 1 0
Йович Лука 1 0

Результаты матчей

Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
3
Парма
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Милан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0
Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1 Бари - Парма 1:1 Парма - Лекко 4:0 Палермо - Парма 0:0 Парма - Специя 2:0 Зюйдтироль - Парма 0:0 Парма - Катанзаро 0:2 ФералпиСало - Парма 1:2 Парма - Брешия 2:1 Тернана - Парма 1:3 Парма - Козенца 1:1 Комо - Парма 1:1
Милан
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Милан - Торино 2:2 Милан - Монца 3:1 Барселона - Милан 2:2 Милан - Реал Мадрид 1:0
Манчестер Сити - Милан 2:3 Рапид Вена - Милан 1:1 СК Рапид - Милан 1:1 Рома - Милан 5:2 Милан - Салернитана 3:3 Торино - Милан 3:1 Милан - Кальяри 5:1 Милан - Дженоа 3:3 Ювентус - Милан 0:0 Милан - Интер Милан 1:2 Рома - Милан 2:1 Сассуоло - Милан 3:3 Милан - Рома 0:1 Милан - Лечче 3:0 Фиорентина - Милан 1:2 Верона - Милан 1:3

Результаты матчей

Парма
Милан

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

Точное количество голов

Точный счет

1:1
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Парма
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
17.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
18.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
19.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Верона
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Лацио
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Парма
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Болонья
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Кальяри
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Эмполи
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Дженоа
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Фиорентина
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Интер Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аталанта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Удинезе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Торино
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Венеция
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Комо
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Наполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Рома
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Лечче
 Заявка 1 0 0 1 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аталанта
 Заявка 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Интер Милан
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
3.
Монца
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Рома
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Удинезе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Фиорентина
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Торино
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Кальяри
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Верона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Эмполи
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Дженоа
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Милан
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Парма
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Лацио
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ювентус
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Болонья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Лечче
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Венеция
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
19.
Комо
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20.
Наполи
 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Интер Милан Тюрам Маркус 2
Аталанта Брешианини Марко 2
Верона Daniel Mosquera 2
Аталанта Ретеги Матео 2
Ювентус Мбангула Самюэль 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Фиорентина Понграчич Марин 1 1
Интер Милан Индзаги Симоне 1
Дженоа Джилардино Альберто 1
Аталанта Эдерсон Хонорато 1
Интер Милан Мхитарян Генрих 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 44 минуты.



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    • Прогнозы 47
    Парма 6.4% (3)
    X 8.5% (4)
    Милан 85.1% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Милан
    4.71
    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Парма - Милан

    Исход игры
    Парма
    6.4% (3)
    Ничья
    8.5% (4)
    Милан
    85.1% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.17% (30)
    Меньше
    26.83% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    55.3% (26)
    0:2 Милан
    8.5% (4)
    0:1 Милан
    8.5% (4)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
    1:0 Парма
    4.3% (2)
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