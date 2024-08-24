Зацепился за мяч в чужой штрафной Иньяки и головой сбросил поперек на Гомеса, но тот оказался в офсайде.

С углового навесил Рафинья на линию вратарской, но здесь выиграл верх Берчиче и вынес сферу подальше от ворот.

Мягко Кунде забросил с правого фланга в штрафную, куда ворвался Левандовски, но головой пробил он крайне неточно.

Замена очередная в составе гостей произошла. Вместо Алекса Беренгера на поле появился Малком Арес.

Отобрал мяч на чужой половине поля Рафинья и отдал вперед на ход Левандовски, но тому добраться до мяча Йерай помешал.

Подхватил снаряд перед чужой штрафной Уильямс и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел точно в руки голкиперу.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Роберт Левандовски! Ушел от соперника по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот. На выходе Падилья неудачно вынес сферу в падении точно на ногу Левандовски, который вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.

После поперечного паса от Педри по воротам пробил с линии чужой штрафной Ямаль, но точности ему не хватило.

Замена в составе "Атлетика" произошла. Вместо Весгы и Сансета игру продолжать будут Гомес и Хаурегисар.

Ответная замена в составе каталонцев произошла. Вместо Феррана Торреса свое игровое время получил Фермин Лопес.

Убегал в штрафную с левого фланга Рафинья и подал в центр штрафной, где в падении с лету пробил Левандовски. В красивом прыжке спас свою команду Падилья.

Ворвался в штрафную Иньяки после паса от Уильямса и пробил в дальний верхний угол, но точности ему немного не хватило.

На фланге грамотно подставился Бальде и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.

Догнал мяч на правой бровке Кунде и тут же подал в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.

Ушел от соперника Уильямс по флангу, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но в прыжке отбил в сторону Тер Штеген.

Теперь уже на фланге Кунде получил по ногам в борьбе против Уильямса. Штрафной удар будут исполнять каталонцы.

Убегал на ворота соперника Торрес после отличного паса от Рафиньи, но перекинуть вышедшего из ворот Падилью ему не удалось.

Отдавал пас по флангу Кунде на ход Ямалю, но того опередил Иньиго и вынес сферу за пределы поля.

На фланге Бальде получил по ногам в подкате от Беренгера. Судья показал желтую карточку нарушителю в этом эпизоде.

Со стандарта навесил Рафинья в центр штрафной, где пробивал головой Левандовски, но снова поляк угодил точно в дальнюю штангу.

Диагональ исполнял Йерай на правый фланг, куда забегал Беренгер, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.

Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и пяткой отдал поперек на Рафинью, но этот пас перехватил Вивиан.

Отдавал тонкий пас Торрес в штрафную на ход Левандовски, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.

С центра поля Сансет попытался перебросить вышедшего из ворот Тер Штегена, но голкипер вернулся на линию и потащил сферу из-под перекладины.

Убегал в контратаку по флангу Рафинья, сместился в центр и покатил поперек на Левандовски, но дотянуться до мяча тому не удалось.

Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

В центре поля Кунде в подкате получил по ногам от Беренгера. Штрафной удар каталонцы будут исполнять.

С левого фланга сместился в центр Бальде и отдал вперед на Торреса, но этот пас Вивиан перехватил.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Рафинья и сбросил поперек на Педри, но тому пробить не позволили защитники.

Подключился к атаке своей команды по флангу Бальде и подал в центр штрафной, но здесь Вивиан головой вынес сферу в аут.

Откровенно грубо сбивал Сансета в центре поля Берналь в подкате, за срыв контратаки получил он желтую карточку.

Беренгер мягко забросил в штрафную на ход Иньяки, но тот проиграл верховую борьбу Кубарси и не смог пробить.

Мог убегать на ворота соперника Ямаль после заброса от Кунде, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.

Первый тайм

— Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!

45' Выиграл подбор у штрафной соперника Педри и с ходу пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

45' Красивый пас пяткой отдавал Торрес на ход Рафинье, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Вивиан.

45' Отличным пасом Уильямс забросил в штрафную на ход Иньяки, но того опередил вышедший из ворот Тер Штеген.

45' На фланге получил по ногам Иньиго в борьбе против Бальде. Штрафной удар исполнять будут игроки "Атлетика".

45' Мягко забросил с фланга Ямаль в штрафную на ход Торресу, но тот в падении не смог дотянуться до мяча.

44' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Ойян Сансет! Стал счёт в нашем поединке равный. Без особых проблем реализовал пенальти Сансет, разведя мяч и голкипера по разным углам.

43' После просмотра видеоповтора судья изменил свое решение и все же назначил пенальти в ворота каталонцев, еще и желтую карточку показал Кубарси.

42' В ответной атаку Левандовски оказался на газоне после контакта с Вивианом в чужой штрафной. Здесь также не будет пенальти.

41' Зацепился за мяч в чужой штрафной Уильямс и пяткой отдал поперек на Беренгера, который упал в борьбе с защитником. Судья пенальти не стал назначать.

40' На фланге Йерай руками уложил на газон Торреса в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

39' Отобрал на фланге вновь сферу Берчиче и забросил вперед на Уильямса, но тому ворваться в штрафную помешал Кунде.

38' Убегал по центру к штрафной соперника на скорости Рафинья и отдал поперек на Левандовски, который пробил с острого угла, но угодил в дальнюю штангу.

37' В центре поля получил по ногам Сансет в борьбе против Педри. Штрафной удар исполнять будут гости.

36' Дальний заброс Иньиго исполнял в штрафную на Иньяки, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кубарси.

34' Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой, есть возможность передохнуть и перевести дух.

33' Ворвался Иньяки в штрафную соперника после паса от Уильямса, но пробил он точно в корпус Тер Штегену.

32' Отдавал проникающий пас Педри в штрафную на ход Рафинье, но в последний момент перехватил снаряд Вивиан.

31' Диагональный пас исполнял Мартинес на правый фланг, куда забегал Рафинья, но оторваться от защитника не удалось ему.

30' С угла поля Рафинья навесил в центр штрафной, но здесь Кубарси нарушил правила в борьбе против Йерайя.

29' В столкновении с соперником Тер Штеген получил небольшое повреждение. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.

28' На фланге догнал мяч Уильямс и навесил на дальнюю штангу, где в падении пробил Иньяки, но не попал в створ ворот.

27' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Ламин Ямаль! Смогли открыть счёт в матче игроки "Барселоны". После неудачного выноса голкипера подобрал мяч Ямаль перед штрафной, ушел от защитника и пробил точно в дальний нижний угол ворот.

26' По ногам Бальде получил на фланге в борьбе против Беренгера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Барселоны".

25' Подавал с левого фланга Бальде на дальнюю штангу, где пробил с лету Рафинья, но угодил в спину защитнику.

24' Сместился с левого фланга в штрафную соперника и пробил по воротам Уильямс, но мяч Берналь перевел на угловой.

23' Забрасывал в штрафную соперника Торрес на ход Рафинье, который с лету пробил по воротам, но точно в руки вратарю.

22' Проникающий пас Торрес исполнял в штрафную на Рафинью, но того опередил Вивиан и не позволил пробить.

21' В медленном темпе проводят старт поединка команды, не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.

20' С угла поля навесил Уильямс на дальнюю штангу, где пробил головой в падении Вивиан, но не попал в створ ворот.

19' Отдавал пас с правого фланга в штрафную Уильямс на ход Иньяки, но того опередил Мартинес и вынес на угловой.

18' Мог убегать на ворота соперника Левандовски после заброса от Педри, но нарушил он правила в борьбе против Йерайя.

17' На фланге Ямаля уложил руками на газон Берчиче. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".

16' Отдавал пас с правого фланга в штрафную соперника Ямаль на ход Левандовски, но перехватил снаряд в подкате вновь Вивиан.

15' Разыграли угловой каталонцы, после чего Ямаль навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес снаряд подальше от ворот Йерай.

14' Рафинья отобрал мяч на чужой половине поля и забросил в штрафную на ход Левандовски, но того опередил в подкате Вивиан, выбив на угловой.

13' Сансет мягко забросил в штрафную на ход Иньяки, но того опередил вышедший из ворот Тер Штеген.

12' Теперь уже Бальде продавил соперника по флангу и выдал поперек на Торреса, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу.

11' Накрутил соперника Беренгер на фланге и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.

10' После поперечного паса от Уильямса пробивал по воротам с дальней дистанции Беренгер, но мяч застрял в гуще защитников.

9' Накрутил соперника на фланге Ямаль и покатил низом в штрафную, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.

8' Диагональ исполнял с центра поля на левый фланг Сансет, но здесь Берчиче не смог догнать мяч в пределах поля.

7' Разыграли угловой гости, после чего Уильямс прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.

6' С левого фланга навесил Беренгер на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Кубарси.

5' По флангу отдавал пас Кунде на ход Ямалю, но того опередил Берчиче и вынес сферу в подкате за пределы поля.

4' В центре поля получил по ногам Кунде в борьбе против Беренгера. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.

3' После ошибки Бальде перехватил мяч на фланге Прадос и отдал вперед на Уильямса, но на выходе первым на мяче оказался Тер Штеген.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы.