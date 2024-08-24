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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: . Зрители: 46448 Главный судья: Хиль Хесус
Барселона
2:1
Второй тайм: 77'
Атлетик Б
0'
1:0
24' Гол
Ямаль Ламин
38' Желтая карточка
Йерай Альварес
41' Желтая карточка
Кубарси Пау
1:1
42' Пенальти
Сансет Ойян
49' Желтая карточка
Берналь Марк
56' Желтая карточка
Беренгер Алекс
2:1
75' Гол
Левандовски Роберт

Ход матча

24'
Ямаль Ламин
1:0
38'
 
Йерай Альварес
41'
Кубарси Пау
 
42'
1:1
Сансет Ойян
49'
Берналь Марк
 
56'
 
Беренгер Алекс
63'
 
Гомес Унаи
Сансет Ойян
63'
 
Хаурегисар Микель
Весга Микель
64'
Лопес Фермин
Торрес Ферран
 
72'
 
Арес Малком
Беренгер Алекс
75'
Левандовски Роберт
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 278 Количество передач 95
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Прогнозы 134
Барселона 97% (130)
X 3% (4)
Атлетик Б 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Барселона
Ничья
Атлетик Б
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
23
Кунде
Жюль
2
Кубарси
Пау
5
Иньиго
Мартинес
3
Бальде
Алехандро
28
Берналь
Марк
8
Педри
19
Ямаль
Ламин
11
Рафинья
Диас
7
Торрес
Ферран
9
Левандовски
Роберт
26
Алекс
Падилья
15
Лекуе
Иньиго
5
Йерай
Альварес
3
Вивиан
Даниэль
17
Юри
Берчиче
24
Прадос
Беньят
6
Весга
Микель
7
Беренгер
Алекс
8
Сансет
Ойян
10
Уильямс
Нико
9
Уильямс
Иньяки
Барселона
4-2-3-1
Атлетик Б
4-2-3-1

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
13.9%
11.1%
27 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

51 матч

64.7%
19.6%
15.7%
33 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.1%
45.1%
11.8%
22 победы 23 ничьи 6 побед

Второй тайм

52.9%
27.5%
19.6%
27 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
4:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

2.52
1.64

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

33
12

Голов в среднем за матч

1.18
0.52

Среднее время на гол

76
172

Всего голов

91
58

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
29
Больше 57%
Меньше 43%
22
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 2 (1) 1
Ямаль Ламин 1 0.5
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 2 (1) 1
Гурусета Горка 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубарси Пау 2 0
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Берналь Марк 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 0
Горосабел Андони 1 0
Беренгер Алекс 1 0
Йерай Альварес 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Барселона
Атлетик Б

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Барселона
 2:1 Заявка 2 2 0 0 4 - 2 6
3.
Вильярреал
 Заявка 2 1 1 0 4 - 3 4
4.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Севилья
 Заявка 2 0 1 1 3 - 4 1
15.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Мальорка
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Осасуна
 Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
3.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барселона
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Севилья
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вильярреал
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Барселона
 2:1 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Атлетик Б
 1:2 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
17.
Мальорка
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 3
Сельта Аспас Яго 2 (1)
Вильярреал Данджума Арно 2
Атлетик Б Сансет Ойян 2
Сельта Мингеса Оскар 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сельта Родригес Дамиан 2
Барселона Кубарси Пау 2
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Вильярреал Перес Айосе 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 2-1! Роберт Левандовски! Ушел от соперника по флангу Рафинья и прострелил вдоль ворот. На выходе Падилья неудачно вынес сферу в падении точно на ногу Левандовски, который вколотил снаряд точно в дальний нижний угол ворот.
  • 77'
    Подхватил снаряд перед чужой штрафной Уильямс и пробил с дальней дистанции, но мяч полетел точно в руки голкиперу. 
  • 76'
    Отобрал мяч на чужой половине поля Рафинья и отдал вперед на ход Левандовски, но тому добраться до мяча Йерай помешал.
  • Замена
    75'
    Замена очередная в составе гостей произошла. Вместо Алекса Беренгера на поле появился Малком Арес.
  • 74'
    Мягко Кунде забросил с правого фланга в штрафную, куда ворвался Левандовски, но головой пробил он крайне неточно.
  • 73'
    С углового навесил Рафинья на линию вратарской, но здесь выиграл верх Берчиче и вынес сферу подальше от ворот.
  • Офсайд
    72'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Иньяки и головой сбросил поперек на Гомеса, но тот оказался в офсайде.
  • 71'
    Ушел от соперника Уильямс по флангу, сместился в штрафную и пробил с острого угла, но в прыжке отбил в сторону Тер Штеген.
  • 70'
    Догнал мяч на правой бровке Кунде и тут же подал в центр штрафной, но мяч еще в полете выскочил за пределы поля.
  • 69'
    На фланге грамотно подставился Бальде и заработал для своей команды перспективный штрафной удар.
  • 68'
    Ворвался в штрафную Иньяки после паса от Уильямса и пробил в дальний верхний угол, но точности ему немного не хватило.
  • Опасный момент
    67'
    Убегал в штрафную с левого фланга Рафинья и подал в центр штрафной, где в падении с лету пробил Левандовски. В красивом прыжке спас свою команду Падилья.
  • Замена
    66'
    Ответная замена в составе каталонцев произошла. Вместо Феррана Торреса свое игровое время получил Фермин Лопес.
  • Замена
    65'
    Замена в составе "Атлетика" произошла. Вместо Весгы и Сансета игру продолжать будут Гомес и Хаурегисар.
  • 64'
    После поперечного паса от Педри по воротам пробил с линии чужой штрафной Ямаль, но точности ему не хватило.
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    • 63'
      Убегал в контратаку по флангу Рафинья, сместился в центр и покатил поперек на Левандовски, но дотянуться до мяча тому не удалось.
    • Опасный момент
      62'
      С центра поля Сансет попытался перебросить вышедшего из ворот Тер Штегена, но голкипер вернулся на линию и потащил сферу из-под перекладины.
    • 61'
      Отдавал тонкий пас Торрес в штрафную на ход Левандовски, но тот проиграл силовую борьбу за мяч защитнику.
    • 60'
      Зацепился за мяч перед чужой штрафной Левандовски и пяткой отдал поперек на Рафинью, но этот пас перехватил Вивиан.
    • 59'
      Диагональ исполнял Йерай на правый фланг, куда забегал Беренгер, но догнать мяч в пределах поля ему не удалось.
    • Штанга
      58'
      Со стандарта навесил Рафинья в центр штрафной, где пробивал головой Левандовски, но снова поляк угодил точно в дальнюю штангу.
    • Желтая карточка
      57'
      На фланге Бальде получил по ногам в подкате от Беренгера. Судья показал желтую карточку нарушителю в этом эпизоде.
    • 56'
      Отдавал пас по флангу Кунде на ход Ямалю, но того опередил Иньиго и вынес сферу за пределы поля.
    • Опасный момент
      55'
      Убегал на ворота соперника Торрес после отличного паса от Рафиньи, но перекинуть вышедшего из ворот Падилью ему не удалось.
    • 54'
      Теперь уже на фланге Кунде получил по ногам в борьбе против Уильямса. Штрафной удар будут исполнять каталонцы.
    • Офсайд
      53'
      Мог убегать на ворота соперника Ямаль после заброса от Кунде, но судья остановил эту атаку, зафиксировав офсайд.
    • 52'
      Беренгер мягко забросил в штрафную на ход Иньяки, но тот проиграл верховую борьбу Кубарси и не смог пробить.
    • Желтая карточка
      51'
      Откровенно грубо сбивал Сансета в центре поля Берналь в подкате, за срыв контратаки получил он желтую карточку.
    • 50'
      Подключился к атаке своей команды по флангу Бальде и подал в центр штрафной, но здесь Вивиан головой вынес сферу в аут.
    • 49'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Рафинья и сбросил поперек на Педри, но тому пробить не позволили защитники.
    • 48'
      С левого фланга сместился в центр Бальде и отдал вперед на Торреса, но этот пас Вивиан перехватил.
    • 47'
      В центре поля Кунде в подкате получил по ногам от Беренгера. Штрафной удар каталонцы будут исполнять.
    • Второй тайм начался
      46'
      Команды вернулись на поле, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счет в матче пока равный!
    • 45'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Педри и с ходу пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
    • 45'
      Красивый пас пяткой отдавал Торрес на ход Рафинье, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Вивиан.
    • 45'
      Отличным пасом Уильямс забросил в штрафную на ход Иньяки, но того опередил вышедший из ворот Тер Штеген.
    • 45'
      На фланге получил по ногам Иньиго в борьбе против Бальде. Штрафной удар исполнять будут игроки "Атлетика".
    • 45'
      Мягко забросил с фланга Ямаль в штрафную на ход Торресу, но тот в падении не смог дотянуться до мяча.
    • Пенальти
      44'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-1! Ойян Сансет! Стал счёт в нашем поединке равный. Без особых проблем реализовал пенальти Сансет, разведя мяч и голкипера по разным углам.
    • Желтая карточка
      43'
      После просмотра видеоповтора судья изменил свое решение и все же назначил пенальти в ворота каталонцев, еще и желтую карточку показал Кубарси.
    • 42'
      В ответной атаку Левандовски оказался на газоне после контакта с Вивианом в чужой штрафной. Здесь также не будет пенальти.
    • 41'
      Зацепился за мяч в чужой штрафной Уильямс и пяткой отдал поперек на Беренгера, который упал в борьбе с защитником. Судья пенальти не стал назначать.
    • Желтая карточка
      40'
      На фланге Йерай руками уложил на газон Торреса в силовой борьбе. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
    • 39'
      Отобрал на фланге вновь сферу Берчиче и забросил вперед на Уильямса, но тому ворваться в штрафную помешал Кунде.
    • Штанга
      38'
      Убегал по центру к штрафной соперника на скорости Рафинья и отдал поперек на Левандовски, который пробил с острого угла, но угодил в дальнюю штангу.
    • 37'
      В центре поля получил по ногам Сансет в борьбе против Педри. Штрафной удар исполнять будут гости.
    • 36'
      Дальний заброс Иньиго исполнял в штрафную на Иньяки, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Кубарси.
    • 34'
      Пауза в матче. Судья отправил команды на водопой, есть возможность передохнуть и перевести дух.
    • 33'
      Ворвался Иньяки в штрафную соперника после паса от Уильямса, но пробил он точно в корпус Тер Штегену.
    • 32'
      Отдавал проникающий пас Педри в штрафную на ход Рафинье, но в последний момент перехватил снаряд Вивиан.
    • 31'
      Диагональный пас исполнял Мартинес на правый фланг, куда забегал Рафинья, но оторваться от защитника не удалось ему.
    • 30'
      С угла поля Рафинья навесил в центр штрафной, но здесь Кубарси нарушил правила в борьбе против Йерайя.
    • 29'
      В столкновении с соперником Тер Штеген получил небольшое повреждение. Потребуется ему время, чтобы прийти в себя.
    • 28'
      На фланге догнал мяч Уильямс и навесил на дальнюю штангу, где в падении пробил Иньяки, но не попал в створ ворот.
    • Описание гола
      27'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Ламин Ямаль! Смогли открыть счёт в матче игроки "Барселоны". После неудачного выноса голкипера подобрал мяч Ямаль перед штрафной, ушел от защитника и пробил точно в дальний нижний угол ворот. 
    • 26'
      По ногам Бальде получил на фланге в борьбе против Беренгера. Штрафной удар исполнять будут футболисты "Барселоны".
    • 25'
      Подавал с левого фланга Бальде на дальнюю штангу, где пробил с лету Рафинья, но угодил в спину защитнику.
    • 24'
      Сместился с левого фланга в штрафную соперника и пробил по воротам Уильямс, но мяч Берналь перевел на угловой.
    • 23'
      Забрасывал в штрафную соперника Торрес на ход Рафинье, который с лету пробил по воротам, но точно в руки вратарю.
    • 22'
      Проникающий пас Торрес исполнял в штрафную на Рафинью, но того опередил Вивиан и не позволил пробить.
    • 21'
      В медленном темпе проводят старт поединка команды, не торопятся они раскрываться, присматриваясь друг к другу.
    • 20'
      С угла поля навесил Уильямс на дальнюю штангу, где пробил головой в падении Вивиан, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      19'
      Отдавал пас с правого фланга в штрафную Уильямс на ход Иньяки, но того опередил Мартинес и вынес на угловой.
    • 18'
      Мог убегать на ворота соперника Левандовски после заброса от Педри, но нарушил он правила в борьбе против Йерайя.
    • 17'
      На фланге Ямаля уложил руками на газон Берчиче. Штрафной удар исполнять будут игроки "Барселоны".
    • 16'
      Отдавал пас с правого фланга в штрафную соперника Ямаль на ход Левандовски, но перехватил снаряд в подкате вновь Вивиан.
    • 15'
      Разыграли угловой каталонцы, после чего Ямаль навесил в центр штрафной, но здесь головой вынес снаряд подальше от ворот Йерай.
    • Угловой
      14'
      Рафинья отобрал мяч на чужой половине поля и забросил в штрафную на ход Левандовски, но того опередил в подкате Вивиан, выбив на угловой.
    • 13'
      Сансет мягко забросил в штрафную на ход Иньяки, но того опередил вышедший из ворот Тер Штеген.
    • 12'
      Теперь уже Бальде продавил соперника по флангу и выдал поперек на Торреса, но тот с ходу пробил точно в руки голкиперу.
    • 11'
      Накрутил соперника Беренгер на фланге и пробил в ближний нижний угол, но мяч полетел рядом со штангой.
    • 10'
      После поперечного паса от Уильямса пробивал по воротам с дальней дистанции Беренгер, но мяч застрял в гуще защитников.
    • 9'
      Накрутил соперника на фланге Ямаль и покатил низом в штрафную, но никто из партнеров не смог добраться до мяча.
    • 8'
      Диагональ исполнял с центра поля на левый фланг Сансет, но здесь Берчиче не смог догнать мяч в пределах поля.
    • 7'
      Разыграли угловой гости, после чего Уильямс прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог пробить.
    • 6'
      С левого фланга навесил Беренгер на ближнюю штангу, но здесь головой вынес сферу за пределы поля Кубарси.
    • 5'
      По флангу отдавал пас Кунде на ход Ямалю, но того опередил Берчиче и вынес сферу в подкате за пределы поля.
    • 4'
      В центре поля получил по ногам Кунде в борьбе против Беренгера. Штрафной удар исполнять будут каталонцы.
    • 3'
      После ошибки Бальде перехватил мяч на фланге Прадос и отдал вперед на Уильямса, но на выходе первым на мяче оказался Тер Штеген.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе фиолетовый комплект формы. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Olimpico Lluis Companys. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Барселона 2:1 Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    97% (130)
    Ничья
    3% (4)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.77% (73)
    Меньше
    34.23% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    65.77% (73)
    Нет
    34.23% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    36.6% (49)
    2:0 Барселона
    17.9% (24)
    3:1 Барселона
    12.7% (17)
    1:0 Барселона
    8.2% (11)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    3:2 Барселона
    1.5% (2)
    3:0 Барселона
    1.5% (2)
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