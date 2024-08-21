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  4. Ла Лига 2024-2025
Тур: 2. Стадион: .
Барселона
 
Позже
Атлетик Б
Прогнозы 43
Барселона 97.7% (42)
X 2.3% (1)
Атлетик Б 0% (0)
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Барселона
Ничья
Атлетик Б
4.20
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Барселона
Атлетик Б

История личных встреч

Барселона
Атлетик Б

36 матчей

91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
13.9%
11.1%
27 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 15 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед

51 матч

64.7%
19.6%
15.7%
33 победы 10 ничьих 8 побед

Первый тайм

43.1%
45.1%
11.8%
22 победы 23 ничьи 6 побед

Второй тайм

52.9%
27.5%
19.6%
27 побед 14 ничьих 10 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
КК
4:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
4:0
КК
3:2
ЛЛ
1:1
КК
0:4
ЛЛ
2:1
С
2:3
ЛЛ
2:3
ЛЛ
1:0
КК
1:0
ЛЛ
1:0
П
0:0
П
1:1
П
2:0
П
0:2
П
3:0
КК
3:1
КК
2:1
П
0:1
КК
3:1
КК
1:2
П
6:0
П
0:1
СИ
1:1
СИ
4:0
КК
1:3
П
2:5
П
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:2
П
5:1
КК
3:0
П
2:0
П
2:2
П
2:1
КК
1:2
КК
0:0
П
1:3
П
4:1
П
1:1
С
3:0
С
1:2
КК
1:4
П
2:0
П
0:1
ПД
1:1

Голы

Всего голов

58
46

Голов в среднем за матч

2.52
1.64

Среднее время на гол

35
54

Всего голов

33
12

Голов в среднем за матч

1.18
0.52

Среднее время на гол

76
172

Всего голов

91
58

Голов в среднем за матч

1.78
1.14

Тотал матчей

2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
29
Больше 57%
Меньше 43%
22
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
50

Среднее время на гол

50
79

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Левандовски Роберт 2 (1) 2
Ямаль Ламин 0 0
Атлетик Б
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сансет Ойян 1 1
Гурусета Горка 0 0

Карточки

Барселона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Андреас 1 0
Кунде Жюль 1 0
Кубарси Пау 1 0
Атлетик Б
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эррера Андер 1 0
Горосабел Андони 1 0
Прадос Беньят 1 0
Гомес Унаи 1 0

Результаты матчей

Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2

Результаты матчей

Барселона
Атлетик Б

Точный счет

1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Барселона
Атлетик Б

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
7.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сельта
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Вальядолид
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Вильярреал
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Бетис
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Мальорка
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
6.
Осасуна
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Лас-Пальмас
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Атлетик Б
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Жирона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Райо Вальекано
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Севилья
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Хетафе
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Барселона
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Леганес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Реал Мадрид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Эспаньол
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Алавес
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Атлетико М
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Валенсия
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Реал Сосьедад
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Барселона
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Райо Вальекано
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Севилья
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
4.
Хетафе
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Атлетико М
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Леганес
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Реал Мадрид
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Жирона
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вальядолид
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Бетис
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Атлетик Б
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осасуна
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Валенсия
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Вильярреал
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Сельта
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Мальорка
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Реал Сосьедад
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Алавес
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20.
Эспаньол
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Барселона Левандовски Роберт 2
Сельта Сведберг Виллиот 1 (1)
Бетис Бартра Марк 1
Сельта Аспас Яго 1
Атлетико М Сорлот Александр 1
Весь список

Топ нарушителей
Реал Мадрид Менди Ферлан 1
Валенсия Бараха Рубен 1
Сельта Аспас Яго 1
Валенсия Васкес Хесус 1
Райо Вальекано Лежён Флорьян 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 августа 2024, осталось 2 дня 12 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 43
    Барселона 97.7% (42)
    X 2.3% (1)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Барселона
    Ничья
    Атлетик Б
    4.20
    4.20
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    Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б

    Исход игры
    Барселона
    97.7% (42)
    Ничья
    2.3% (1)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.1% (25)
    Меньше
    35.9% (14)
    Обе команды забьют
    Да
    64.1% (25)
    Нет
    35.9% (14)
    Популярный счёт
    2:1 Барселона
    44.2% (19)
    2:0 Барселона
    25.6% (11)
    3:1 Барселона
    9.3% (4)
    1:0 Барселона
    4.7% (2)
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    Барселона
    Атлетик Б
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