Тур: 2. Стадион: Олимпийский стадион Льюиса Компаниса.
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
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- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
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Главный тренер: Вальверде Эрнесто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Барселона
Атлетик Б
36 матчей
91.7%
8.3%
33 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.1%
22.2%
16.7%
22 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
13.9%
11.1%
27 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
100%
0 побед 15 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 10 побед
51 матч
64.7%
19.6%
15.7%
33 победы 10 ничьих 8 побед
Первый тайм
43.1%
45.1%
11.8%
22 победы 23 ничьи 6 побед
Второй тайм
52.9%
27.5%
19.6%
27 побед 14 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
58
46
Голов в среднем за матч
2.52
1.64
Среднее время на гол
35
54
Всего голов
33
12
Голов в среднем за матч
1.18
0.52
Среднее время на гол
76
172
Всего голов
91
58
Голов в среднем за матч
1.78
1.14
Тотал матчей
2.5
48
Больше 94%
Меньше 6%
3
39
Больше 76%
Меньше 24%
12
29
Больше 57%
Меньше 43%
22
19
Больше 37%
Меньше 63%
32
9
Больше 18%
Меньше 82%
42
4
Больше 8%
Меньше 92%
47
1
Больше 2%
Меньше 98%
50
Среднее время на гол
50
79
Бомбардиры внутри турнира
Барселона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Левандовски Роберт
|2 (1)
|2
|Ямаль Ламин
|0
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сансет Ойян
|1
|1
|Гурусета Горка
|0
|0
Карточки
Барселона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кристенсен Андреас
|1
|0
|Кунде Жюль
|1
|0
|Кубарси Пау
|1
|0
Атлетик Б
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эррера Андер
|1
|0
|Горосабел Андони
|1
|0
|Прадос Беньят
|1
|0
|Гомес Унаи
|1
|0
Результаты матчей
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Барселона
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетик Б
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барселона
(20 матчей)
75%
25%
15 побед 0 ничьих 5 поражений
Валенсия - Барселона 1:2 Барселона - Монако 0:3 Барселона - Милан 2:2 Реал Мадрид - Барселона 1:2
Манчестер Сити - Барселона 2:2 Манчестер Сити - Барселона 2:2 Барселона - Олот 1:0 Севилья - Барселона 1:2 Барселона - Райо Вальекано 3:0 Альмерия - Барселона 0:2 Барселона - Реал Сосьедад 2:0 Жирона - Барселона 4:2 Барселона - Валенсия 4:2 Реал Мадрид - Барселона 3:2 Барселона - ПСЖ 1:4 Кадис - Барселона 0:1 ПСЖ - Барселона 2:3 Барселона - Лас-Пальмас 1:0 Атлетико М - Барселона 0:3 Барселона - Наполи 3:1
Атлетик Б
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Атлетик Б - Хетафе 1:1 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Атлетик Б - Осасуна 2:1
Атлетик Б - Эйбар 1:0 Спортинг Л - Атлетик Б 3:0 Расинг - Атлетик Б 1:2 Бургос - Атлетик Б 2:1 Райо Вальекано - Атлетик Б 0:1 Атлетик Б - Севилья 2:0 Сельта - Атлетик Б 2:1 Атлетик Б - Осасуна 2:2 Хетафе - Атлетик Б 0:2 Атлетико М - Атлетик Б 3:1 Атлетик Б - Гранада 1:1 Атлетик Б - Вильярреал 1:1 Атлетик Б - Мальорка 1:1 Реал Мадрид - Атлетик Б 2:0 Атлетик Б - Алавес 2:0 Лас-Пальмас - Атлетик Б 0:2
Результаты матчей
Барселона
Атлетик Б
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Барселона
Атлетик Б
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|11.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|14.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|17.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|5.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|6.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|7.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Зона вылета
|Барселона
|Левандовски Роберт
|2
|Сельта
|Сведберг Виллиот
|1 (1)
|Бетис
|Бартра Марк
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Атлетико М
|Сорлот Александр
|1
|Реал Мадрид
|Менди Ферлан
|1
|Валенсия
|Бараха Рубен
|1
|Сельта
|Аспас Яго
|1
|Валенсия
|Васкес Хесус
|1
|Райо Вальекано
|Лежён Флорьян
|1
Прогнозы на матч Барселона - Атлетик Б
Исход игры
Барселона
97.7% (42)
Ничья
2.3% (1)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.1% (25)
Меньше
35.9% (14)
Обе команды забьют
Да
64.1% (25)
Нет
35.9% (14)
Популярный счёт
2:1 Барселона
44.2% (19)
2:0 Барселона
25.6% (11)
3:1 Барселона
9.3% (4)
1:0 Барселона
4.7% (2)
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